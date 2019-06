‘Ze zeiden nog net niet: we hebben jullie een dienst bewezen door die twee Iraanse Nederlanders te vermoorden’

De besloten bijeenkomst die zich woensdag voltrok had tevoren grote wrevel gewekt onder Iraanse Nederlanders die zelf ooit op de vlucht moesten voor de ayatollahs. Actiegroep Iran for Justice herinnerde eraan dat de drie Iraniërs een indrukwekkende staat van dienst hebben in het goedpraten van grove misdaden van het bewind. Dus waarom nu theedrinken met deze lieden?

En inderdaad, het gesprek viel de Nederlandse aanwezigen niet licht, en dan vooral de Iraanse openhartigheid over die moordcampagne op Nederlandse bodem. Zoals een van de Nederlandse aanwezigen het samenvat: ‘De Iraanse parlementsleden hebben niet gezegd dat ze er niks mee te maken hebben. Ze zeiden: ‘ja, maar dat is een terrorist, hè?’ en ‘weet je wel wie dat was?’. Ze zeiden nog net niet: we hebben jullie een dienst bewezen. Ze benadrukten voortdurend wat voor een slechterik het was, die was omgelegd.’

Het ene slachtoffer, Ahmed Mola Nissi, werd in november 2017 in Den Haag vermoord. Hij was leider van de ASMLA, een beweging die opkomt voor de Ahwazi, een Arabisch volk in de olierijke regio Khoezestan. Volgens nabestaanden was hij louter actief bij de politieke tak. Eerder, in 2015, werd in zijn tuintje in Almere Mohammad Reza Kolahi omgelegd. Hij wordt ervan beschuldigd in 1981, toen de executie van honderden tegenstanders van de ayatollahs zijn hoogtepunt bereikte, een bomaanslag gepleegd te hebben op de direct verantwoordelijken. Voor het Iraanse regime is hij een terrorist – voor veel andere Iraniërs is hij, zo schreef publicist Keyvan Shahbazi, ‘een legende van Hannie Schaft-achtige proporties’.

Maar de Iraanse parlementariërs betuigen, ook veertig jaar na de revolutie, geen deemoed over de dood van tegenstanders van het bewind. Integendeel, beaamt Sjoerd Sjoerdsma (D66), die zich eerder boos maakte over de wijze waarop minister van Buitenlandse Zaken Blok langdurig ‘zijn kop in het zand stak’ voor de Iraanse moorden, tot Frankrijk en Denemarken actie ondernamen. ‘Ik heb de Iraniërs eraan herinnerd dat hun regering op een paar honderd meter afstand van dit parlement Nissi heeft laten liquideren. Hun enige reactie was dat we ons rekenschap moesten geven van de verschrikkelijke aanslagen in Iran. Het ging zelfs zover dat een van ons moest vragen: zeg je nu dat het gerechtvaardigd is wat hier is gebeurd? Er werd nauwelijks geprobeerd te verhullen dat Iran hierachter zit.’

Al met al geen ‘serieuze uitwisseling van gedachten’, zeggen betrokkenen. Maar misschien wel een nuttige opfriscursus over de aard van het Iraanse bewind.