Ze wilde schrijfster worden, publicist, journalist, columnist, ze werd het allemaal

Petra Jorissen. Beeld Liesbeth Sluiter

Born To Be wild, de song uit de film Easy Rider, knalt uit de speakers. Buiten beeld brult het geluid van een motor vervaarlijk en dan gaat het los, de straat door. Honderd meter verder liggen de gemotoriseerde rolstoel en berijder op z’n kop. In de verte janken sirenes. ‘Erg hè?’, zegt een donkere stem met Brabantse tongval. Petra Jorissen. Met deze video zette ze in 2020 haar revalidatieroman Erg hè! op de kaart. ‘Uit het leven van een rolmodel’, is de ondertitel. Zij was dat rolmodel, het is haar verhaal en zij was ‘dol op het leven’, zeggen haar nabestaanden.

Petra Jorissen werd 72 jaar. Opvallend oud voor iemand die met een gebroken rug werd geboren. Het was een vroeggeboorte geweest. Een moeizame bevalling, ze moest worden gehaald en liep daarbij een dwarslaesie op. De ouders wisten niet goed raad met de invalide baby in het gezin van vier kinderen in Eersel. ‘Laat haar maar doodgaan’, adviseerde de pastoor.

Ze werd naar de nonnen in het Binnenziekenhuis in Eindhoven gestuurd. Een non, die haar misbruikte, zei: ‘Jouw willetje moet worden gebroken’ – ze moest niets verwachten van het leven. Ze schreef er later een artikel over in De Groene Amsterdammer en deed aangifte bij de commissie-Deetman die seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk onderzocht. ‘Het zijn niet alleen mannen die zo doen’, zei ze altijd.

De Volkskrant profileert regelmatig onbekende, kleurrijke Nederlanders die onlangs zijn overleden. Wilt u iemand aanmelden? postuum@volkskrant.nl

Toen ze na vijf jaar weer thuiskwam, was ze bijna een vreemde voor haar broers en zus. Ze was het kind in het ledikantje dat beugels en korset kreeg aangemeten. Haar zus Anja noemde haar tijdens de uitvaart een magiër, omdat ze de anderen in haar fantasie vaak meenam naar een onbewoond eiland en liet griezelen. ‘Ze was een buitengewoon bijzonder kind.’

De krukken werden ingeruild voor een rolstoel. Op een mytylschool haalde ze het mulo-diploma, ze ging door naar de mms, daarna naar de sociale academie en studeerde vervolgens Nederlands. Ze gaf les en ging werken bij gehandicaptenorganisaties.

Peter Hendriks en Margriet Meeuwesen trokken veertig jaar met haar op, eerst in Maastricht, toen in Amsterdam, waar ze naartoe verhuisde omdat ze genoeg had van de bevoogdende sfeer in het zuiden. Ze wilde schrijfster worden, publicist, journalist, columnist, ze werd het allemaal.

De wereld ter hoogte van kont en kruis

Ze had een dagtaak aan managen van het leven met een handicap, zei Meeuwesen bij de uitvaart. En daarover schreef ze. Of het nou in een museum was, op reis in Afrika, in de psychiatrie (in het tijdschrift Deviant) of in het uitgaansleven. ‘De wereld ter hoogte van kont en kruis’, kopte ze ooit een kritisch stuk in NRC over de problemen van rolstoelers.

Hendriks: ‘Ze was stoer. Hoe dan ook wilde ze geen slachtoffer zijn. Ze durfde alles. Haar boosheid over alle drempels wist ze te vertalen in vileine teksten met ongelooflijk veel humor.’

Twaalf jaar lang had Jorissen een relatie met een zes jaar jongere man. Toen hij verliefd werd op een andere vrouw raakte dat haar diep. Die twee kregen een zoon, Hendrik, zij was dol op het kind en niet veel later trokken ze samen op, bijna als een gezin.

‘Ze was strijdbaar maar nooit cynisch – hooguit op latere leeftijd wat meer berustend’, zei haar ex Linus Hesselink tijdens de uitvaart, waar haar vrienden dansten rondom de mand waarin ze was opgebaard. ‘Ze was sexy en de grappigste vrouw die ik kende.’

Jorissen kon zelfstandig wonen in het centrum van Amsterdam, met hulp van Buurtzorg Amsterdam en de hechte vriendenkring. Ze ging naar theater en bioscoop, naar het café of naar Paradiso om te dansen, nooit zonder poeder en rouge op. Haar grootste angst was dat ze bedlegerig zou worden door het verder inzakken van haar rug. Het bleef haar bespaard. Op 29 januari werd ze met een longontsteking opgenomen, de dag erna overleed ze.