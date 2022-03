Ze vluchtten op het nippertje uit Afghanistan, alleen om nu vast te zitten in Oekraïne

Een Afghaanse familie, die ontsnapte aan de Taliban, nu op de vlucht voor Poetin. Beeld REUTERS

Voor de tweede keer in een half jaar is Mir Ahmad Safi op de vlucht voor een onberekenbare vijand. Weer moet hij met zijn gezin een land uit dat te gevaarlijk is geworden, weer is het de vraag of dat gaat lukken, weer staat hij voor hekken, slagbomen, ongeïnteresseerde mannen in uniform die om papieren vragen die hij niet heeft.

Het verschil: nu is er niemand meer die zich om hem en zijn gezin lijkt te bekommeren.

Dinsdagavond stond Safi aan de grens tussen Oekraïne en Polen, nadat hij er maandag was weggestuurd, en nadat hij nog een paar dagen eerder al bij de grens tussen Oekraïne en Slowakije was weggestuurd. Hij wil een land uit waar hij niet eens zou moeten zijn, en wil een land in waar ze hem niet willen hebben.

Dit is dus wat de Amerikanen bedoelden, toen ze hem een veilige aftocht uit Afghanistan aanboden.

Een maand of twaalf

Safi is één van de duizenden Afghanen die in augustus hun land moesten ontvluchten toen de Taliban aan de macht kwamen. Safi was een doelwit omdat hij als openbare aanklager in Kabul werkte, en bovendien in het verleden als chauffeur voor westerse media had gewerkt. Dankzij die rol wist USA Today hem op de Amerikaanse lijst van evacués te krijgen, en zo kon Safi op 26 augustus met een vliegtuig naar Islamabad ontsnappen.

Op weg naar Amerika, dacht hij.

Maar toen ze na een paar dagen opnieuw op een vliegtuig stapten, landde dat in Oekraïne. Hij werd naar een vluchtelingenkamp in Perechyn gebracht, in het westen van het land. Daar, zo kregen ze te horen, moesten ze blijven tot het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hun asielaanvraag had onderzocht. Dat zou een maand of twaalf gaan duren.

Andere Afghanen werden geparkeerd in Uganda, Rwanda, Somaliland, Soedan, en andere landen die om wat voor reden dan ook een wit voetje bij de Amerikanen wilden halen. Voor president Joe Biden was het een manier om zich tegelijkertijd van zijn menselijke en zijn strenge kant te laten zien: ja, we helpen onze vrienden weg te komen, maar nee, we gaan die lui natuurlijk niet allemaal binnenlaten. Eerst maar eens op afstand houden. In totaal gaat het om duizenden Afghanen. Zo’n zevenhonderd kwamen in Oekraïne terecht.

Een zak met aardappelen

‘De VS hebben wel de plicht goed voor hen te zorgen’, schreef Erol Yayboke van The Center for Strategic and International Studies in september nog. ‘Het moet de noodzakelijke hulp verlenen aan de gastlanden en de vluchtelingen, en bescherming bieden aan deze kwetsbare Afghanen.’

Maar daar kwam weinig van terecht. ‘We kregen elke week een zak aardappelen’, vertelt Safi via de vertaling van zijn broer Ali, een voormalige fixer die eerder al naar Wenen wist te ontkomen. ‘Daar moesten we het mee doen. We kregen geen geld, geen andere steun.’ Zijn bloedsuiker steeg naar ongekende waarden. Zijn vier kinderen, in de leeftijd van anderhalf tot achttien, moesten het er ook mee doen. En de beloofde paar maanden zouden ook best een paar jaar kunnen gaan worden, kregen ze te horen.

Een week voor de inval kregen ze ineens een telefoontje van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze moesten hun paspoortnummers opgeven. Ze dachten dat de Amerikanen hen zouden helpen. Maar dat was het laatste wat ze hoorden. Er is een Afghaans spreekwoord, zei Safi tegen Ali: een vriend die je maar tot halverwege meeneemt, is nog erger dan een vijand.

Paspoorten

Toen vorige week donderdag de Russische inval begon vluchtten ze naar de Slowaakse grens, met de baby die een dag eerder geboren was. Maar de Oekraïense soldaten hielden hen tegen. Ze hadden geen paspoorten – die hadden ze namelijk in augustus moeten inleveren bij de Oekraïense autoriteiten, zodat ze niet zomaar het land uit zouden gaan. De kopieën op hun smartphones waren niet genoeg.

De Oekraïeners scholden Safi uit, zegt Ali aan de telefoon. ‘Ze zeiden: jij bent een Afghaan. Jullie hebben onze vrienden en familieleden gedood.’ Dan hadden ze het over de oorlog in de jaren tachtig, die de Sovjet-Unie tegen Afghanistan voerde. Dat Safi juist op de vlucht was voor dezelfde vijand wilde er bij de Oekraïners niet in. Hij wiste voor de zekerheid alle foto’s uit zijn telefoon, inclusief de kiekjes van zijn pasgeboren dochter.

Onverrichterzake keerden ze terug naar het vluchtelingencentrum. Met de trein en auto’s gingen ze zondag naar Lviv, vanwaar ze naar de Poolse grens trokken. Ook daar hielden Oekraïense grenswachten hen tegen. Nu bleek het probleem dat ze voor de pasgeboren baby geen origineel geboortebewijs hadden. Bel het ziekenhuis!, zeiden ze, die kunnen jullie vertellen dat dit echt ons kind is! Maar de grenswachten waren niet te vermurwen. De familie bracht de nacht door in een school.

‘Maar het was er warm en ze kregen te eten’, zegt Ali. ‘Eindelijk iets anders dan aardappelen en graan.’

Dinsdagavond zouden ze het opnieuw proberen. Als ze de grens over komen, zijn ze in een nieuw land waar ze het moeten uitzoeken. Wel weer wat dichter bij Amerika, zou je kunnen denken, maar daar vertrouwen ze niet meer op. Ze hebben nu hun hoop op Canada gevestigd.