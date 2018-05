Ze vermoordde haar man toen hij haar verkrachtte. Nu krijgt Noura (19) de doodstraf

De 19-jarige Noura Hussein is donderdag in Soedan ter dood veroordeeld voor het doodsteken van haar echtgenoot. Zij kwam volgens mensenrechtenorganisaties tot die daad, omdat hij haar had verkracht. Ze was op 16-jarige leeftijd door haar vader gedwongen met hem te trouwen.

Het vonnis onderstreept volgens Amnesty International het probleem van kindhuwelijken en verkrachting binnen het huwelijk in het overwegend islamitische Soedan. De regering van president Omar al-Bashir wordt opgeroepen om het vonnis nietig te verklaren.

Hussein zegt dat haar vader haar dwong om op haar 16de te trouwen met haar neef. Volgens de Soedanese wet kan een meisje vanaf haar 10de worden uitgehuwelijkt. Amnesty International schrijft in een verklaring dat Hussein in april vorig jaar bij haar echtgenoot moest gaan wonen. Toen ze seks weigerde, verkrachtte de man haar, terwijl drie van zijn familieleden haar in bedwang hielden. Bij een volgende poging tot gedwongen seks, enkele dagen later, stak Hussein de man dood. Ze vluchtte naar haar ouderlijk huis, waarna haar vader haar naar de politie bracht.

Een sharia-rechtbank bevond Hussein op 29 april schuldig aan moord. Donderdag werd bepaald dat ze wordt geëxecuteerd door middel van ophanging, nadat de familie van de gedode man een financiële genoegdoening had geweigerd. Husseins advocaten hebben vijftien dagen om tegen het vonnis in beroep te gaan.

Mensenrechtenorganisaties tekenen nu protest aan. Amnesty International noemt Hussein een ‘slachtoffer’ en het vonnis tegen haar ‘een ondraaglijke daad van wreedheid’. Een andere mensenrechtenorganisatie, Equality Now, zegt dat ze president Bashir van Soedan aanschrijft met een verzoek om clementie voor Hussein.

De meest recente, bevestigde voltrekking van de doodstraf in Soedan vond plaats in 2016, aldus de Amerikaanse Cornell Universiteit, die onderzoek doet naar de doodstraf wereldwijd. In dat jaar zouden er in Soedan ten minste twee mensen zijn geëxecuteerd.

Meriam Ibrahim en haar dochter Maya vertrekken van Rome naar Philadelphia. Foto EPA

In 2014 bleef een christelijke Soedanese vrouw de doodstraf bespaard na grote internationale ophef. Meriam Ibrahim was veroordeeld voor afvalligheid en beviel van een meisje terwijl ze samen met haar zoontje in de dodencel zat. Na een hoger beroep werd haar vrijlating gelast en slaagde ze erin om met haar kinderen via Italië naar de VS te gaan, waar haar man staatsburger is.