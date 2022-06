‘Ze tilde haar elleboog zo mooi hoog op uit het water, bij de crawl’

Zwemster Enith Brigitha werd in 1973 en 1974 uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar. Beeld Hans Heus / ANP

Toen drie jaar geleden in Topsportcentrum Almere een Wall of Fame werd onthuld, een serie portretten van lokale (oud-)topsporters, ontdekte Mo Hersi een pijnlijke omissie. Enith Sijtje Maria Brigitha, die als eerste zwarte zwemster ter wereld olympische medailles won (1976, Montreal), hing niet aan de muur.

Mo Hersi, op 3-jarige leeftijd van Ethiopië naar Nederland gevlucht, is een Almeers manusje-van-alles. Podiumkunstenaar, programmamaker, verdienstelijk sporter (voetbalde bij de Ajax-jeugd, broer Youssef werd profvoetballer), strijder tegen racisme en nog veel meer. Met dank aan zijn enthousiasme is hij sinds kort ook ‘een soort ambtenaar’, vindt hijzelf.

‘Olympisch kampioen’

Crowdfunding voor een standbeeld om Enith Brigitha ergens in Almere te eren, leverde al snel 42 duizend euro op. ‘Maar dan’, verzucht Hersi. Hij heeft het er druk mee. De gemeente steunt het initiatief, laat een woordvoerder weten, maar Hersi moet het werk doen. Hij werkt nu aan een advies, tevens vergunningaanvraag en overlegt met omwonenden van het Lumièrepark, waar het beeld idealiter komt te staan.

Enith Brigitha (67) maakt zich er niet druk over. Ze vindt het wel heel ‘raar’ hoe dat gaat, zoveel voorwerk voor een hommage in het publieke domein. In Curaçao, waarvandaan ze op 15-jarige leeftijd naar Nederland kwam, was in een vloek en een zucht een muurschildering én een zwembad met haar naam gefikst, Pisina Enith Brigitha. In Fort Lauderdale in Florida is ze al jaren geleden opgenomen in de International Swimming Hall of Fame.

‘Enith maakt zich niet zo gauw druk’, weet Jos van Kuijeren, voormalig zwemverslaggever van de NOS, die jaren al de zwemsport op de voet volgt. ‘In 1973 en 1974 is ze uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar. Een paar jaar geleden heeft ze eindelijk die Jaap Eden-beeldjes gekregen.’

Daarentegen zijn er genoeg die zich druk maken over Enith Brigitha. Mo Hersi staat zeker niet alleen. De Britse journalist Craig Lord maakt er zijn levenswerk van om te bewerkstelligen dat Brigitha, 46 jaar na de Spelen van Montreal, alsnog tot olympisch kampioen wordt gekroond. Ze won in Montreal twee medailles (zilver en brons) achter DDR-zwemsters die – naar later bleek – verboden middelen hadden gebruikt.

Onder de minuut

Wie is Enith Brigitha, de vrouw die straks als het goed is door beeldhouwer Patrick Mezas vereeuwigd ‘staat’ in het Lumièrepark, vermoedelijk uitkijkend over het Woelwater? Ze is een zachtaardige vrouw, drievoudig moeder en vijfvoudig oma, die in de jaren zeventig in Nederland grote bekendheid genoot. In de jaren zeventig werkte ze in een Amsterdams warenhuis en voor het overige lag ze vooral in het water. Ze was de eerste Nederlandse zwemster die op de 100 meter vrije slag onder de minuut dook. Ook in rugslag blonk ze uit. In 1979 werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

En dat laatste dus zonder, officieel, een olympische titel. De strijd van Craig Lord (en anderen) voor een vorm van eerherstel is vooralsnog zonder succes. Jos van Kuijeren: ‘In veel sporten zijn dopingzondaars alsnog titels afgepakt. In de zwemwereld lukt dat maar niet. Het bestuur van de wereldzwembond wordt steeds gevormd door mannetjes van rond de tachtig en die zijn altijd met andere zaken bezig.’

Zwemmen is één keer in de vier jaar (olympische cyclus) ‘aardig in the picture’, zegt Jos van Kuijeren, die er tientallen jaren verslag van deed. Enith Brigitha was een groot talent. Dat bleek in Curaçao al. Eenmaal in Nederland (eerst Alkmaar, daarna Amsterdam/Diemen en vervolgens Almere) ontwikkelde ze zich tot een wereldtopper.

Brigitha viel in bredere kring op, omdat ze als zwarte vrouw deelnam aan de zwemsport. Wat indertijd ook beklijfde: haar vriendelijkheid en het spleetje tussen de tanden. Jos van Kuijeren haalt er als kenner nog iets karakteristieks bij: ‘Ze tilde haar elleboog zo mooi hoog op uit het water, bij de crawl.’ En: ‘Ze was dus heel erg goed, maar had niet dat gevoel dat ze móést winnen. Met die mentaliteit is ze niet opgevoed.’

Excuses

Niettemin won Brigitha heel veel, ondanks die ervaring van zwemmen tegen met doping ‘behandelde’ DDR-zwemsters die haar vaak de baas waren. De belangrijkste van die concurrenten was Kornelia Ender. Ten behoeve van een uitzending van het tv-programma Andere Tijden Sport toog Ender een aantal jaren geleden naar Brigitha in Almere. Om nog eens terug te blikken op en excuses aan te bieden voor.

Enith Brigitha is nu 67 en geeft al tientallen jaren zwemonderwijs aan kinderen. Beeld Klaas Jan van der Weij

Wie die uitzending terugkijkt, komt mogelijk tot deze recensie: veel onwaarachtigheid in beeld (Ender blijft maar herhalen dat ze als kind ook niet begreep waarom haar steeds iets werd toegediend) en veel vergevingsgezindheid ook (Brigitha wordt nooit boos). Een echte verzoening dus? ‘Ben je gek?’, zegt Van Kuijeren, een intimus van de oud-zwemster. ‘Enith kan niet tegen oneerlijkheid.’

Dat ze de ervaringen met de DDR-zwemsters nooit heeft kunnen loslaten, blijkt ook uit de in 2017 verschenen biografie Enith Brigitha. Zwemmen in de schaduw van doping. De liefde voor zwemmen kon eenvoudigweg niet worden overschaduwd. Ze is nu 67 en geeft al tientallen jaren zwemonderwijs aan kinderen (ook in Curaçao waar ze naar terugkeerde, omdat haar man daar een baan kreeg). In Diemen doet ze dat nog steeds.

Mo Hersi zegt dat deze vrouw een standbeeld verdient. ‘Als initiatiefnemer kan Mo Hersi nu dus een vergunning aanvragen’, liet de gemeente Almere vorige week weten. Brigitha zelf: ‘Wat een procedures hè?’ Het duurt en het duurt maar. Zelf woont ze sinds anderhalf jaar in Zeewolde, de huurwoning in de vrije sector in Almere-Haven werd haar ‘te duur’.