Ze sloot zich aan bij de rechtszaak tegen chemiebedrijf DuPont: ‘Ik wil dat ze publiekelijk toegeven dat ze fout zaten’

Pas vele jaren na haar miskramen legde Jane de la Fosse een verband met haar tijd bij de DuPont-fabriek in Dordrecht. Ze sloot zich aan de bij de rechtszaak tegen de chemiereus, een stap waarvoor ze in Dordrecht met de nek wordt aangekeken.

Kan één telefoontje je leven op zijn kop zetten? Jane de la Fosse kent het antwoord.

Het is voorjaar 2016 wanneer haar mobiel rinkelt. Jane zit in de auto naar Utrecht om een beurs voor schoonheidsspecialisten te bezoeken. Het blijkt een journalist van het tv-programma EenVandaag. Of het klopt dat Jane drie miskramen heeft gehad. En of ze zich realiseert dat dit misschien komt door haar werk bij DuPont.

Die boodschap komt hard aan. Voor Jane was het werk bij het Amerikaanse chemiebedrijf juist een zegening toen ze net in Nederland kwam. De in Indonesië geboren Jane (60) leert haar echtgenoot Victor in 1988 kennen tijdens een vakantie in Nederland. Drie maanden later trouwt het stel en Jane emigreert. Ze neemt haar 9-jarige zoon mee, van wie ze als tiener beviel. Het gezin gaat wonen in Dordrecht.

Binnen de kortste keren krijgt Jane een baan aangeboden bij DuPont. De Amerikaanse chemiereus zoekt medewerkers voor de lokale fabriek. Sinds 1964 wordt daar lycra geproduceerd, een elastische kunstvezel waarvan allerhande kledingstukken worden gemaakt zoals kousen, lingerie of wielerbroeken.

DuPont geniet dan in Dordrecht een smetteloos imago. Met twee fabrieken in de stad kent vrijwel elke Dordtenaar iemand die er werkt. Jane hoort ronkende verhalen van haar schoonvader, die al jaren naar tevredenheid voor het bedrijf werkt.

In de zomer van 1989 treedt Jane in dienst. Het werk was ‘niet heel ingewikkeld’, herinnert ze zich: met zo’n zestig collega’s voert ze inspecties uit op het net geproduceerde garen. Daarbij gaan er dagelijks honderden garen door haar handen. Op een enkele uitzondering na waren al haar collega’s vrouwen, in de leeftijd van 16 tot 55 jaar. Ook scholieren en studenten met vakantiewerk liepen er rond. ‘We maakten het gezellig samen.’

Het betaalde ook uitstekend. ‘Ons huis kon ik in mijn eentje kopen, terwijl je daar normaal gesproken twee salarissen voor nodig hebt.’ Bovendien kreeg ze aandelenopties en een riante toelage op feestdagen.

‘Toentertijd had je een blind vertrouwen in je werkgever’

Dat ze bij een chemiebedrijf werkte, leidde aanvankelijk wel tot twijfels. Zo hing er op de werkvloer een onbestemde geur, scherp en penetrant. En medewerkers moesten op onregelmatige tijdstippen in een buisje plassen. Toch deed dat geen alarmbellen rinkelen, zegt Jane. ‘Mensen zijn nu mondiger: met het internet kun je zelf op onderzoek uit. Toentertijd had je een blind vertrouwen in je werkgever.’

Het bedrijf straalde bovendien uit dat veiligheid prioriteit had. Jane: ‘Voor mijn gevoel werkten we voor het veiligste bedrijf van Nederland. Voor de fabriek hing een groot bord: zoveel dagen zonder ongelukken. En binnen hingen overal bordjes met waarschuwingen en instructies: houd de leuning vast, trek de juiste schoenen aan.’

De familie De la Fosse begint in 1991 aan gezinsuitbreiding. Omdat succes uitblijft, bezoekt het echtpaar de huisarts. Daar blijken Jane’s eileiders verkleefd. ‘Ze zeiden: een normale zwangerschap is niet mogelijk.’ Jane kan het aanvankelijk niet geloven: met haar zoontje had ze geen moeite om te bevallen.

Het stel begint aan vruchtbaarheidsbehandelingen, in de vorm van ivf. Dagelijks spuit Victor een injectie met hormonen in, om de eiproductie te bevorderen. Vervolgens worden na enkele weken haar eitjes verwijderd. Die worden in het ziekenhuis met Victors sperma tot embryo gekweekt en vaginaal weer aangebracht. Vooral het verwijderen van de eitjes doet zeer. ‘De baarmoeder is een tere plek. En dan wordt er inwendig iets uit het lichaam geplukt. Tien keer pijnlijker dan een bevalling.’

In totaal worden er zeven keer eitjes weggehaald. Meer dan tien keer wordt een eitje teruggeplaatst. De oogst is mager. De meeste eitjes worden afgestoten. Jane wordt wel drie keer zwanger, maar heeft evenzoveel miskramen. Een van die keren overlijdt de foetus ‘na dertien weken pas. Dan ben je uit de gevarenzone.’

De miskramen eisen hun tol. Jane: ‘Victor en ik kenden elkaar niet zo lang voordat we gingen trouwen. We hadden geen rustige aanloop waarin we samenwoonden en elkaar ontdekten. We waren jaren bezig met kinderen krijgen in plaats van de relatie opbouwen.’

Victor en Jane de la Fosse. Beeld Eva Roefs

Echtgenoot Victor: ‘Ik kan me herinneren dat we na de tweede miskraam thuis zaten. En Jane zei: ik kan je niet gelukkig maken. Dat sneed door mijn ziel.’ Jane: ‘Ik wist dat Victor me niet zou verlaten. Maar ik zag dat die moeizame procedure hem verdriet deed. Daar kreeg ik een schuldgevoel van. Met zijn sperma was niets aan de hand.’

Ondertussen blijft Jane bij DuPont werken. In 1997 wordt ze alsnog succesvol zwanger, waarna negen maanden later een dochtertje wordt geboren. Een jaar na de zwangerschap worden er opnieuw eitjes ingebracht, Jane raakt zwanger van een tweeling. Jane: ‘Ik was zo blij; bedankte God dat hij voor me had gezorgd.’ Dat een van de jongste kinderen vervolgens werd geboren met cerebrale parese, een motorische stoornis, namen ze voor lief.

De familie De la Fosse belandt in kalm vaarwater. De kinderen groeien op. Jane wordt eigen baas, wanneer ze in 2001 boventallig wordt verklaard en DuPont verlaat. In haar garage begint ze een schoonheidssalon.

‘Het kwartje viel’

Tot in 2016 de telefoon rinkelt en die rust ruw wordt verstoord. EenVandaag had tientallen vrouwelijke DuPont-medewerkers gesproken die ernstige gezondheidsproblemen hadden ontwikkeld. Ze kregen doodgeboren baby’s, miskramen, baarmoederhalskanker of kinderen met afwijkingen. De oorzaak zou een giftig oplosmiddel zijn dat wordt gebruikt tijdens het productieproces, DMAc, in dezelfde fabriek waar Jane ruim tien jaar had gewerkt.

Eerst was er het ongeloof. Niet lang daarna ontstak de woede. ‘Het kwartje viel. In de jaren negentig sprak ik collega’s die problemen hadden met het krijgen van een kind. Ik zag geen verband. Maar nu is duidelijk dat we met een gifstof werkten.’



Al sinds de jaren zestig zijn er zorgen over de schadelijke effecten van de gifstof, blijkt uit data van het RIVM. Vanaf de jaren tachtig stapelde het bewijs zich steeds sneller op, zei emeritus hoogleraar toxicologie Martin van den Berg (Universiteit Utrecht) eerder tegen de Volkskrant. ‘Het was toen echt volstrekt duidelijk dat het gevaarlijk is voor zwangere vrouwen of vrouwen met een zwangerschapswens. Het blijkt zelfs uit studies van DuPont zelf.’

Over deze gezondheidsrisico’s werd tegen medewerkers niets gezegd. Jane: ‘Als ik dat geweten had, was ik er niet komen werken. Ik riskeer niet mijn toekomst voor DuPont. Absoluut niet. En dat geldt voor iedereen die een kinderwens had.’

Jane de la Fosse met haar man Victor in Dordrecht. De in Indonesië geboren Jane kreeg kort na haar verhuizing naar Nederland eind jaren tachtig een baan bij de DuPont-fabriek. Beeld Eva Roefs

Na de onthulling besluit het Openbaar Ministerie het chemiebedrijf te vervolgen. Dat bleek vorig jaar een doodlopende weg: justitie kan niet bewijzen dat er sprake was van een te hoge DMAc-concentratie in de fabriek. De fabriek is in 2004 verkocht en in 2006 afgebroken. Daarop begint vakbond FNV namens vijftien oud-medewerkers een civiele rechtszaak. Daarin moet juist DuPont aantonen dat het goed voor haar medewerkers heeft gezorgd.

Jane is niet direct van plan om zich aan te sluiten. ‘Ik heb relatief gezonde kinderen, ik wilde die periode eigenlijk niet meer oprakelen. Maar ik doe het omdat ze ons al die tijd voor de gek hebben gehouden. Ik ben misschien uiteindelijk genezen, doordat ik toch zwanger werd. Maar er zijn vrouwen die nooit meer een kind hebben gekregen.’ Victor vraagt zich bovendien af of de gifstof niet nog meer leed heeft berokkend. Victor: ‘Mijn jongste dochter heeft sinds haar geboorte een aandoening. Zou daar een verband kunnen zijn?’

‘Die laconieke houding’

In mei staat ze samen met vijftien andere oud-medewerkers in de rechtbank. Ze stuiten daar op op een viertal onvermurwbare advocaten en bedrijfsvertegenwoordigers. DuPont erkent dat de stof schadelijk is, maar bagatelliseert de gezondheidsschade. Medewerkers zouden te lage hoeveelheden hebben binnenkregen. Jane verbaast zich daar niet over. ‘Dit is zo herkenbaar, een typische DuPont-mentaliteit. Die nonchalance, die laconieke houding.’

Jane wil in de rechtbank van haar spreekrecht gebruikmaken, maar eenmaal achter het spreekgestoelte barst ze in snikken uit. Haar man vervolgt, met ingehouden woede. Victor: ‘U zegt dat u met ons begaan bent, maar de advocaten voeren hier een semantische strijd over correlatie. Is er dan geen greintje menselijkheid dat zegt: we zijn een miljardenbedrijf, we schikken? Of zegt DuPont: we hebben zoveel middelen, we hebben zo’n lange adem, we trekken een blik met gerenommeerde juristen open? Het gaat mij niet om geld. Het gaat om erkenning van uw rol.’

In een tussenvonnis in juli stelt de rechter chemiebedrijf DuPont juridisch aansprakelijk voor gezondheidsschade die oud-werknemers hebben opgelopen. De medewerkers werden blootgesteld aan een ‘gevaarlijke hoeveelheid’ gifstof. Fabrieksmedewerkers waren slecht beschermd en onvoldoende gewaarschuwd voor mogelijke vruchtbaarheidsproblemen.

Het is de eerste juridische overwinning voor de oud-medewerkers, maar in Dordrecht worden de vrouwen ondertussen met de nek aangekeken. Jane: ‘Dat gebeurt al sinds we de rechtszaak hebben aangekondigd. ‘Je hebt toch uiteindelijk kinderen gekregen?’, zei iemand. Ze zijn sceptisch en zien ons als zwartmakers. Misschien omdat ze zelf nog voor het bedrijf werken. Of iemand kennen die daar werkt. Ik had gehoopt dat dat zou veranderen. De rechter heeft nu een uitspraak gedaan. Die is onafhankelijk. Maar dat is niet zo. Haal je niets in je hoofd, zei een oud-collega een dag na de uitspraak. ‘DuPont is bijna failliet.’’

‘Ik wil een gemeend excuus’

De vijftien oud-medewerkers eisen gezamenlijk ruim een miljoen euro. Maar Jane vindt dat niet het belangrijkste. ‘Ik zit niet echt te wachten op geld, ik wil erkenning. Ik wil dat DuPont publiekelijk toegeeft dat ze fout zaten. Dat ze niet alles hebben verteld over de gevaren van de gifstof. En ik wil een gemeend excuus. Een vergoeding weigeren we niet, maar sommig leed is niet in geld uit te drukken.’

Victor: ‘Ik maak in mijn werk ook weleens fouten bij klanten. Soms heel dure. Dan ga ik naar de klant toe en dan zeg ik: ik heb dit fout gedaan. Dat kost me natte oksels, lood in mijn schoenen. Maar het hoort erbij. Dat hier een rechter aan te pas moet komen, voordat ze tot inkeer komen, daar moeten ze zich voor schamen.’

Het einde van de rechtszaak is nog niet in zicht. DuPont kan nog in beroep tegen het tussenvonnis. Een beslissing daarover wordt in de komende weken genomen. In een reactie schrijft DuPont begaan te zijn met het leed van haar oud-medewerker. ‘Gezondheid van medewerkers was en is voor DuPont een van de kernwaarden.’ Als het bedrijf geen verzet aantekent, moeten oud-werknemers alsnog bewijzen dat hun gezondheidsproblemen zijn veroorzaakt door DMAc. Dat kan jaren duren.

Zelfs als het bedrijf wordt veroordeeld tot een schadevergoeding, zal de DuPont-periode voor Jane nooit helemaal afgesloten zijn. ‘Ik kom er nu achter wat het effect van de gifstof is geweest op mijn zwangerschap. Maar ik weet niet wat er straks nog gebeurt, wat de stof nog meer met mijn lijf heeft gedaan. Sommige collega’s zijn overleden aan kanker. Dat zit in mijn hoofd.’