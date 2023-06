Zaterdag eerste hitteprotocol van het jaar: automobilisten met pech sneller geholpen

Bij temperaturen hoger dan 30 graden Celsius vindt Rijkswaterstaat het onwenselijk gestrande weggebruikers lang in een hete berm op hulp te laten wachten. Beeld ANP / Rob Engelaar

Het is de eerste keer dit jaar dat Rijkswaterstaat een hitteprotocol instelt. Het geldt vrijwel de hele dag, van 10.00 uur tot 22.00 uur, in de provincies Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De laatste keer dat een dergelijk protocol gold, was in augustus vorig jaar.

Bij temperaturen hoger dan 30 graden Celsius vindt Rijkswaterstaat het onwenselijk gestrande weggebruikers lang in een hete berm op hulp te laten wachten. Een berger zal zaterdag daarom automobilisten met panne zo snel mogelijk naar een plek met voorzieningen en schaduw brengen, zoals een tankstation.

Mensen die zaterdag de hort op gaan, krijgen bovendien het advies genoeg water mee te nemen en een parasol, of een paraplu die dient als parasol, mee te nemen. Daarnaast wordt verzocht sigarettenpeuken en overig afval binnenboord te houden om bermbranden te voorkomen.