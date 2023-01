Zat de baas van de Mexicaanse veiligheidsdienst in de zak van El Chapo?

De voormalige topman van de Mexicaanse veiligheidsdienst, Genaro García Luna, staat in New York terecht voor het aannemen van steekpenningen van het machtige Sinaloakartel. Nooit eerder verscheen zo’n hoge Mexicaanse ambtenaar in de VS voor de rechter in een drugszaak.

De komende acht weken zullen de rechters en jury zich buigen over de vraag wie Genaro García Luna (54) werkelijk is: een crimefighter die het beste voorhad met Mexico en in het Witte Huis gekoesterd werd vanwege de goede samenwerking, of een crimineel op de loonlijst van het machtigste drugskartel ter wereld?

Als baas van Agencia Federal de Investigación, het Mexicaanse equivalent van de FBI, was Genaro García Luna tussen 2001 en 2005 het gezicht van de nationale strijd tegen drugscriminaliteit. De man met bijna karikaturaal vierkante kaken en een voorkeur voor maatpakken waar zijn kleerkastfiguur nog net niet uitbarstte, was uiterlijk in elk geval geknipt voor de rol van onbevreesde wetshandhaver.

Hoogtepunt van García Luna’s roem was zijn betrokkenheid bij de arrestatie van de broer van Joaquín Guzmán, beter bekend als El Chapo. De beruchte leider van het Sinaloakartel kreeg in 2019 in dezelfde New Yorkse rechtbank als die waar García Luna nu terechtstaat, te horen dat hij levenslang de cel zou ingaan. El Chapo’s broer, bekend onder zijn alias ‘de kip’, werd in 2004 gearresteerd (en zou niet lang daarna in opdracht van een vijandig kartel worden vermoord in zijn cel).

Daarna beloonde de toenmalige Mexicaanse president Felipe Calderón García Luna met een plek in zijn conservatieve kabinet. Als minister van Veiligheid stuurde hij de federale politie aan in een van de gewelddadigste episodes van de niet aflatende strijd tussen de Mexicaanse overheid en de kartels.

Proces

Volgens openbaar aanklager Philip Pilmar is dat echter slechts de officiële façade van de carrière van García Luna. Als handlanger van het Sinaloakartel zou de voormalig ambtenaar en politicus geholpen hebben bij de smokkel van minstens 50 ton cocaïne over de Mexicaans-Amerikaanse grens. Ook zou hij leden van het kartel hebben getipt over aanstaande huisdoorzoekingen en arrestaties. Pilmar wees in zijn openingsrede maandag op getuigenverklaringen waarin staat dat García Luna ‘keer op keer miljoenen dollars aan steekpenningen’ aannam, contant in enveloppen of koffers.

Daar zit volgens analisten wel het grootste probleem van het proces: alle (tot nu toe bekende) getuigen zijn kartelleden die door toedoen van García Luna in de gevangenis zijn beland. Hun motief om te getuigen is wraak, stelde García Luna’s advocaat César de Castro dan ook op de eerste procesdag. ‘Er is geen geld, er zijn geen foto’s, er is geen video, er zijn geen teksten, geen e-mails, geen opnamen en geen documenten die bewijzen dat Genaro García Luna het kartel heeft geholpen.’

Verdenkingen

Genaro García Luna genoot in zijn eigen land ontzag, maar was lang niet bij iedereen geliefd. In een podcast van The Washington Post beschrijft de Mexicaanse journalist Peniley Ramírez hem als ‘grenzeloos narcistisch’. García Luna zou geobsedeerd zijn door James Bond en zich gedragen alsof hij de ongrijpbare Britse geheim agent in hoogsteigen persoon was.

Verdenking van corruptie achtervolgt hem al jaren. In 2013 noteerde het tijdschrift Forbes hem in de top-10 van de ‘meest corrupte Mexicanen’. Volgens The New York Times had justitie in de VS ook al jaren aanwijzingen dat de Mexicaan corrupt was, maar waren de bewijzen niet solide genoeg om een proces te beginnen. Dat zou zijn veranderd toen een hoge kartelpief gedurende het proces tegen El Chapo in een drie uur durende verklaring uitvoerig stilstond bij de rol van García Luna.

Politieke top

Mocht het tot een veroordeling komen, dan kan het proces tegen García Luna de Mexicanen verrassen, verwachten experts. Het zou voor het eerst zijn dat een buitenlandse rechter bewijst dat de macht van de drugskartels reikt tot de absolute politieke top.

Bovendien kan het proces de aanloop naar de Mexicaanse parlementsverkiezingen volgend jaar beïnvloeden. Een veroordeling van García Luna zou de huidige centrum-linkse president Obrador goed uitkomen. De conservatieve concurrent, de partij van ex-president Calderón, heeft García Luna tot nu toe steeds de hand boven het hoofd gehouden.

Na zijn pensioen in 2012 verhuisde Genaro García Luna naar Miami, waar hij drie jaar geleden werd gearresteerd. Volgens aanwezige verslaggevers onderging hij de eerste procesdag onbewogen. Zo nu en dan blies hij tijdens het voorlezen van de aanklacht kushandjes naar zijn vrouw en kinderen op de publieke tribune.