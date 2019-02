Zarif blijft gesterkt aan als minister van Buitenlandse Zaken Iran

Javad Zarif blijft minister van Buitenlandse Zaken van Iran. President Hassan Rohani liet woensdag weten zijn ontslag niet te hebben aanvaard. Dat betekent een forse steun in de rug voor de gematigde architect van het nucleair akkoord met het Westen.

Minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif (links) woensdag samen met president Hassan Rohani, tijdens de ceremonie ter verwelkoming van de Armeense premier Nikol Pahinyan (niet op de foto). Beeld EPA

Maandag maakte Zarif op Instagram bekend ontslag te hebben genomen. Twee dagen later was hij terug, zijn positie tegenover de hardliners in Iran versterkt dankzij een groot aantal steunbetuigingen en de weigering van Rohani het ontslag te bekrachtigen.

Woensdag verrichtte hij alweer taken als minister, zoals het ondertekenen van samenwerkingsakkoorden met Armenië. De ceremonie werd live op televisie uitgezonden.

Ook de machtigste man van Iran, Ayatollah Ali Khamenei, heeft indirect zijn steun uitgesproken voor een voortgezet ministerschap van Zarif. In zijn door staatspersbureau IRNA gepubliceerde brief schreef Rohani: ‘Aangezien de Opperste Leider u heeft omschreven als een betrouwbaar, moedig en religieus persoon, in de voorste linie van het verzet tegen de sterke Amerikaanse druk, zou aanvaarding van uw ontslag ingaan tegen het nationaal belang’.

Veel steun

Een meerderheid in het parlement deed dinsdag een beroep op Zarif aan te blijven, en woensdag kwam er steun uit onverwachte hoek. Bevelhebber Qassem Soleimani van de Al Quds Eenheid, het elitekorps van de Revolutionaire Garde, stelde zich vierkant op achter de minister. Ook benadrukte Soleimani dat hij gesteund wordt door Opperste Leider ayatollah Khamenei.

De generaal geniet groot aanzien in Iran, mede dankzij de buitenlandse successen (in Irak en Syrië) van de Al Quds Eenheid. De Revolutionaire Garde is een bolwerk van de conservatieven in Iran.

Het was onduidelijk of Zarifs ontslagname een doelbewuste poging was zijn positie juist te versterken en expliciete steun te genereren. Maar de gebeurtenissen van de afgelopen dagen hebben hem hoe dan ook munitie gegeven in zijn strijd met de hardliners. ‘Er is niemand die hem kan vervangen, en het establishment weet dat’, zei een van zijn bondgenoten in Teheran tegen persbureau Reuters.

Zeer kwalijk

De bewindsman ligt zwaar onder vuur sinds de Verenigde Staten zich in mei vorig jaar terugtrokken uit het nucleair akkoord en nieuwe sancties instelden tegen Iran. Nu de Iraanse bevolking niet langer kan profiteren van het akkoord, nemen de conservatieven het Zarif meer dan ooit kwalijk dat hij in de onderhandelingen concessies heeft gedaan aan het Westen.

Zarifs vertrek zou Iran hebben beroofd van zijn kundigste diplomaat. Zijn kennis van de westerse wereld – opgedaan tijdens jaren van studie en werk in de Verenigde Staten – stelde hem in staat vertrouwen te wekken bij Amerikaanse functionarissen, ondanks decennia van animositeit tussen Teheran en Washington.