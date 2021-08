Zara vliegt haar droom achterna: als jongste vrouw de wereld rond

Woensdagochtend steeg de 19-jarige Zara Rutherford op om als jongste vrouw een solovlucht rond de wereld te maken. Maar ze heeft nog een belangrijkere boodschap voor meisjes over de hele wereld: maak je dromen waar.

Nog een laatste afscheidszoen van haar moeder en dan stijgt Zara Rutherford op met haar ultrasnelle sportvliegtuigje. Uitgezwaaid door haar familie en de pers begon de 19-jarige piloot woensdagochtend aan haar wereldtour. Doel: als jongste vrouw solo rond de wereld vliegen. Veel haast heeft ze niet, maar wel een boodschap: ‘Ook meisjes kunnen hun dromen najagen.’

Pas vierenhalve maand oud is Zara als ze voor het eerst opstijgt vanaf het Belgische Kortrijk. Sam Rutherford en Beatrice de Smet hebben een vliegtuig gehuurd om met hun dochter te gaan lunchen bij haar oma in Engeland. Bijna negentien jaar later moet vader Sam om 3 uur ’s nachts zijn bed uit om eenzelfde soort vlucht naar Engeland voor te bereiden. Al vliegt dochterlief ditmaal alleen van Kortrijk naar het Britse Popham, de eerste etappe van haar solovliegreis rond de wereld.

Het is een zorgvuldig gekozen eerste tussenstop. Hoewel Zara opgroeide in Vlaanderen, ging ze naar kostschool in Winchester. Een paar dagen voor vertrek kreeg ze nog de laatste examenuitslagen terug. Nu hun gezamenlijke schooltijd is afgelopen, kunnen oud-klasgenoten en vrienden op het nabijgelegen vliegveld Popham afscheid nemen van Zara, die bijna drie maanden van huis is om rond de wereld te vliegen. Een leuk avontuur voor haar tussenjaar.

Tweede natuur

Bij Zara en haar Brits-Belgische familie is vliegen hun tweede natuur. Vader Sam begon zijn vliegcarrière bij de Britse luchtmacht en bezit inmiddels een hele rits aan vlieglicenties. Moeder Beatrice studeerde rechten en werkt als fotograaf, maar ook zij vliegt in haar vrije tijd. In de slipstream van haar vader en opa, die beide piloot waren. Samen runnen de ouders het expeditiebedrijf Prepare2go, gespecialiseerd in het vervoeren van goederen en personen naar lastig bereikbare plekken.

Zara kroop op 8-jarige leeftijd voor het eerst zelf achter de stuurknuppel. Zes jaar later kon ze officieel beginnen aan haar eerste vlieglessen. Op papier is het soloproject – gedoopt FlyZolo – dan ook appeltje-eitje voor de inmiddels ervaren piloot.

Met het snelste sportvliegtuig ter wereld, tientallen sponsoren en een welgestelde vliegfamilie aan haar zijde wil ze de komende maanden 57 landen aantikken op 5 verschillende continenten. Waarmee de piloot kan aansluiten in een lange rij jonge pioniers die in luchtballonen, vliegtuigen of per boot zo ver, zo lang of zo snel mogelijk over de wereld reisde. Zonder dat die wereld daar specifiek om vroeg.

Goede doelen

Toch heeft Zara wel degelijk een belangrijk doel voor ogen. Waar haar mannelijke collega’s al jaren strijden om weken of slechts dagen af te schrapen van de bestaande leeftijdsrecords, bedraagt het verschil tussen Zara en haar voorganger maar liefst 11 jaar. De Amerikaans-Afghaanse Shaesta Waiz vloog in 2017 als jongste vrouw rond de wereld op 30-jarige leeftijd. Daarna deed geen enkele jongere vrouw nog een poging. ‘Als dat niet laat zien dat er minder mogelijkheden zijn voor meisjes dan voor jongens, dan weet ik het ook niet’, zegt vader Sam. Met haar soloreis wil Zara meisjes over de hele wereld inspireren: ‘Om de competitie aan te gaan met mij én met de jongens.’

Niet alleen in bij de luchtvaart ziet Zara de verschillen. Op haar website schrijft ze hoe ze vrouwen wil inspireren om technologische of scheikundige studies te kiezen. Werkvelden waarin vrouwen op dit moment nog zwaar ondervertegenwoordigd zijn. Rutherford wil met haar trip geld ophalen voor twee goede doelen die zich inzetten voor vrouwen in deze sectoren: Girls Who Code en Dreams Soar. Dat ze daarnaast ook haar eigen droom waarmaakt om de wereld rond te vliegen als jongste vrouwelijke piloot is volgens haar vader bijzaak: ‘Ze heeft immers nog tien jaar de tijd om dat record te verbreken.’

Hoewel de jonge piloot naar verwachting eind oktober al een grote droom van haar bucketlist kan afstrepen, hoeft ze zich de komende jaren niet te vervelen. Rutherford heeft namelijk nog een grote droom: astronaut worden. Ze moet nog kiezen tussen een studie computer science en computer engineering, maar door de recordpoging is de ruimtevaart al een stapje dichterbij gekomen. Dankzij sponsor Virgin mag Zara een tussenstop maken bij de commerciële ruimtehaven Spaceport America: de plek waar Britse miljardair Richard Branson vorige maand de eerste toeristische ruimtevlucht lanceerde.

Voordat Zara zelf astronaut kan worden, staat haar nog een andere taak te wachten. ‘Haar kamer is een bende’, zegt vader Sam lachend. Die mag ze eerst gaan opruimen als ze eind oktober weer in België landt.