Zaporizja-kerncentrale niet meer verbonden met elektriciteitsnet, melden IAEA-waarnemers

Oekraïense ingenieurs in de controlekamer van de Zaporizja-kerncentrale. Ze werken er onder toezicht van Russische soldaten. Beeld REUTERS

Medewerkers van het internationale atoomagentschap IAEA die zich in de centrale bevinden, hebben dit gemeld. Vijf van de zes reactors van de centrale zijn uitgeschakeld. De enige reactor die nog werkt, levert stroom om de koeling van de centrale en andere essentiële processen op gang te houden, en kan ook stroom doorgeven aan het net.

Zaporizja is de grootste nucleaire centrale van Europa. In vredestijd levert het via vier hoofdkabels stroom aan het Oekraïense net. Sinds het begin van de oorlog zijn drie van die kabels onbruikbaar. De vierde hoofdkabel is al een paar keer beschadigd geraakt, maar kon steeds worden gerepareerd. De IAEA-waarnemers konden niet zeggen of het mogelijk is de verbinding opnieuw te herstellen.

Russische soldaten, Oekraïense ingenieurs

Zaporizja is in Russische handen, maar Oekraïense ingenieurs bedienen de centrale, ‘onder zeer stressvolle omstandigheden’, aldus het IAEA. Sinds donderdag zijn er IAEA-medewerkers in de centrale. Zowel Rusland als Oekraïne heeft ingestemd met deze IAEA-aanwezigheid. De directeur van de IAEA, Rafael Grossi, noemt die ‘van enorme waarde’. De internationale aanwezigheid zal volgens hem ‘een zeer stabiliserend effect hebben’. Oorlogvoerende partijen zullen zich misschien twee keer bedenken voordat ze de centrale opnieuw beschieten, hoopt hij.

De kerncentrale, genoemd naar de verderop gelegen stad Zaporizja, is regelmatig getroffen door granaten. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar er telkens van achter de beschietingen te zitten. Door de aanwezigheid van de waarnemers is er nu een onafhankelijke, internationale bron die kan vertellen wat er werkelijk gebeurt, zegt IAEA-directeur Grossi.

Dinsdag meer duidelijkheid over veiligheid

Grossi leidde donderdag een delegatie van veertien deskundigen naar Zaporizja. Zes IAEA’ers bleven in de centrale achter. Vier van de zes zullen komende week vertrekken. De twee resterende waarnemers zullen permanent in de centrale blijven. Dinsdag zal Grossi in New York verslag uitbrengen bij de Verenigde Naties. Dat verslag zal vooral antwoord moeten geven op vragen omtrent de veiligheid. Grossi noemt met name de aanhoudende beschietingen een ‘onaanvaardbaar’ gevaar voor de nucleaire centrale, die tal van sporen van granaatinslagen vertoont.

De centrale zelf is volgens hem niet zozeer het gevaar. Die is stevig gebouwd. Maar de oorlogvoerende partijen kennen de centrale en ‘schieten waar het pijn doet’, zegt Grossi. Ze mikken op de zwakke plekken, zoals de hoofdkabel, de stroomvoorziening van de centrale zelf en de mensen die er werken. Echt gevaar voor een nucleaire ramp ontstaat er als door zo’n beschieting bijvoorbeeld de toevoer van koelwater stil komt te liggen.