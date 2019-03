Zanger R. Kelly ontkent seksueel misbruik minderjarige meisjes: ‘Dit ben ik niet’

R. Kelly verlaat de gevangenis in Chicago eind februari. Beeld AFP

In een interview met een Amerikaanse zender zei hij kwaad en emotioneel dat hij dit soort dingen niet doet. ‘Dit ben ik niet’, stelde hij in het tv-programma CBS This Morning.

Het was voor het eerst dat de 52-jarige r&b-zanger, die officieel Robert Sylvester Kelly heet, zich in het openbaar uitsprak over de strafrechtelijke vervolging die vorige maand tegen hem werd ingesteld. Volgens een aanklager heeft Kelly zich tussen 1998 en 2010 tien keer schuldig gemaakt aan seksueel misbruik, waarbij vier slachtoffers zijn betrokken. Drie daarvan zouden minderjarig zijn geweest.

Kelly ontkende bij zijn voorgeleiding de ten laste gelegde feiten. Hij zat, nadat hij zich eind februari vrijwillig bij de politie had gemeld, een weekeinde vast en werd daarna op borgtocht vrijgelaten. Een maand eerder werd in de VS een zesdelige documentaire uitgezonden, Surviving R. Kelly, waarin slachtoffers stelden door hem te zijn misbruikt. Kelly’s platenmaatschappij liet hem daarna vallen en concerten van de zanger werden afgezegd. Over Kelly gaan al tientallen jaren verhalen dat hij seks heeft met minderjarigen. In 2008 werd hij vrijgesproken van kinderpornografie.