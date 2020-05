Zanger Johan Vlemmix, ooit lijsttrekker Partij van de Toekomst, maakt plaats voor Henk Krol

De Brabantse zanger, horecaondernemer en bon vivant Johan Vlemmix. Beeld ANP

De 61-jarige Vlemmix heeft, zegt hij, de hele boedel van zijn Partij van de Toekomst overgedragen aan Krol, inclusief de website pdvt.nl. Dat ‘van’ is veranderd in ‘voor’: het is hem even lief. ‘Het is gewoon een heel mooie naam.’

Vlemmix’ partij deed drie maal mee aan de Tweede-Kamerverkiezingen, in 2002, 2003 en 2012. Belangrijke verkiezingsbelofte: ‘Alle dagen feest, voor iedereen.’ De laatste keer kreeg de PvdT ruim achtduizend stemmen.

Hoe de oude en de nieuwe PvdT zich tot elkaar verhouden, vindt Vlemmix aanvankelijk lastig onder woorden te brengen. ‘De Partij van de Toekomst bestaat nog en daar is meneer Krol nu de lijsttrekker van’, zegt hij eerst. Maar na enige bedenktijd is het duidelijk. ‘Ik ben eruit gestapt en heb alles overgedaan aan de heer Krol. Hij mag de partijnaam gebruiken.’ Geen onenigheid in het PvdT-bestuur? ‘We hebben snel vergaderd, het hele bestuur staat er achter.’

Vlemmix is een markante figuur, die vele jaren op ludieke wijze langs de randen van het BN’erschap schuurde. Als zanger bracht hij zestien singles uit, waaronder Allemaal wuppies en Een bussie vol met Polen!!, hij was jurylid van Te land, ter zee en in de lucht en hij richtte een fanclub op voor Emily Bremers, destijds vriendin van de kroonprins. In september 2006 gaf hij bij Pauw & Witteman een ‘afscheidsinterview’ als BN’er. Later kwam hij daarvan terug.

Voor zijn stadsgenoot Krol – beiden wonen in Eindhoven – heeft Vlemmix niets dan lof. ‘Ik ken hem al jaren, ik sta volledig achter hem.’ Van een afsplitsing binnen de nieuwe partij van Krol lijkt vooralsnog geen sprake.

Of Vlemmix een rol gaat spelen in Krols beweging ‘weet ik nog niet’, zegt hij. ‘Ik ben in ieder geval niet iemand die op een Kamerzetel zit te wachten.’ Maar hij was toch ooit lijsttrekker? ‘Ja, dat was toen. We wilden de Kamer in. Wel mooi dat het nu alsnog gaat lukken.’