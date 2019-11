Zal de Groningse scepsis over het Forum verstommen?

Groningers zijn verdeeld of ze het gebouw iconisch of wanstaltig vinden, maar imposant is het Forum zeker. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Het is moeilijk te zeggen wat meer besproken is: het controversiële uiterlijk van het Groninger Forum, of de woelige voorgeschiedenis van het gebouw. Het markante ontwerp werd alweer in 2007 door Groningers uit zeven opties gekozen, nadat twee jaar eerder 53 procent het plan in een referendum steunde.

Aanvankelijk zou de realisatie 70 miljoen euro kosten. Tot in 2015 duidelijk werd dat het pand niet aardbevingsbestendig zou zijn. Constructieve aanpassingen maakten de bouw 68 miljoen duurder, betaald door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Dat gaf scheve gezichten in de provincie, waar menig bevingsgedupeerde moest strijden voor compensatie van scheuren.

De opening komt zeven jaar later dan gepland. Nog voor ingebruikneming bedraagt het exploitatietekort tonnen. Maar het kan goed zijn dat die moeizame aanloop vergeten en vergeven is als het multifunctionele cultuurbastion de ambitie inlost uit te groeien tot de ‘huiskamer van de stad’.

Het meest opmerkelijke gebouw van Groningen begint in elk geval in één opzicht met een schone lei: het Groninger Forum is Forum Groningen gedoopt. Het nieuwe plein waar het pand voet aan de grond kreeg, heet dan weer op z’n Gronings Nieuwe Markt. In het kielzog werd de hele oostzijde van de Grote Markt aangepakt. Totale kosten: 273 miljoen euro.

Groningers zijn verdeeld of ze het gebouw iconisch of wanstaltig vinden, maar imposant is het Forum zeker. Het is wel wat weggestopt achter een eveneens nieuw hotel, appartementencomplex en warenhuis – en daardoor amper in het zicht. Alsof het er toch niet helemaal mag zijn. Een gemiste kans, volgens critici. In een peiling van RTV Noord vond 68 procent het Forum ‘geen aanwinst’ voor Groningen. Tegelijkertijd zijn er bedenkingen bij de invulling van het gebouw. Wat is er precies nieuw, is een terugkerende vraag. ‘Een veredeld VVV-kantoor’, sneerde oud-museumdirecteur Kees van Twist in Dagblad van het Noorden.

Dat is te cynisch. Volgende week opent een expositie over kunstmatige intelligentie. Nieuw is ook Storyworld (opening 11 januari 2020), een museum voor strips, animatie en games. Maar, plat gezegd: een bibliotheek, een bioscoop en horeca had Groningen ook al zonder een omlijsting van bijna 140 miljoen euro. En 1,3 miljoen bezoekers, is dat niet wat te optimistisch?

Wel een noviteit: een fenomenaal uitzicht vanaf het dakterras. De vraag is of de scepsis vervliegt bij een stadsaanzicht in nieuw perspectief.