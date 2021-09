‘Zachter’ thuiswerkadvies: ‘Maar nog steeds niet goed te rijmen met ander coronabeleid’

Werknemers mogen weer wat eerder naar kantoor. Maar wel 'als het nodig is', zo luidt het nieuwe advies. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Ton Geerts, een van de drie directeuren van stichting Cinop (dat oplossingen bedenkt voor complexe vraagstukken in onderwijs en arbeidsmarkt):

‘Het nieuwe advies luidt toch: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is? Wat nodig is, is lastig te zeggen. Dat is per persoon verschillend. Er werken hier 120 mensen, het thuiswerken gaat de een beter af dan de ander. Maar iedereen wil elkaar weer zien, dat is zeker. We hebben de laatste tijd best veel nieuwe mensen aangenomen, het is lastig landen in een organisatie als je je collega’s alleen digitaal hebt leren kennen.’

Commercieel directeur Wouter van den Berg van The Compound Company in Enschede:

‘Of het nieuwe thuiswerkadvies iets minder streng is, zoals ik na de persconferentie las, weet ik niet. Wij spreken onze mensen er nu ook op aan als het hier richting een volle bezetting gaat. Wees verstandig, denk even na, zeggen we als ze bij de lunch even te dicht op elkaar kruipen. Mensen werken veel thuis, maar bij een meeting is het prettig als ze toch fysiek aanwezig zijn. Dan zorgen we voor een grote ruimte.’

Woordvoerder Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN:

‘De nieuwe thuiswerkregel geeft iets van verlichting, maar we hopen toch vooral dat het thuiswerkadvies op de lange termijn verdwijnt. Er ontstaat een situatie dat je zo’n beetje overal weer mag komen, maar voor werken op kantoor geldt nog steeds een beperking. Terwijl we er juist heel veel aan hebben gedaan om een veilige werkomgeving te creëren.

‘Drie dagen op kantoor en twee dagen thuis is, denken wij, wat mensen goed aan kunnen. Maar dat werkgevers nu nog niet kunnen bepalen hoe ze dit zelf willen invullen, is niet goed te rijmen met andere ontwikkelingen in het coronabeleid.’

Premier Mark Rutte op de persconferentie:

‘We begrijpen heel goed dat mensen weer meer naar kantoor gaan. Maar doe het wel wel stap voor stap. Voorkom nou dat morgen de treinen weer bomvol zijn en de files weer terug zijn. Laten we het een beetje spreiden met elkaar.’

Geerts:

‘Wij zijn een kennisintensief bedrijf, zeker ook bij onze onderzoekende projecten is de behoefte groot om met elkaar face to face te kunnen overleggen, te kunnen brainstormen. Tot nu toe zijn we vrij streng geweest, met looplijnen en mondkapjes op tot je bij je werkplek bent. Ik denk wel dat we door dit advies wat soepeler gaan worden. Je hebt ook rekening te houden met hoe mensen zich voelen na zo’n lange tijd van thuiswerken.’

Van den Berg:

‘Het verdwijnen van de anderhalve meter vind ik lastiger. Je kunt mensen daardoor niet meer aanspreken op het afstand houden. Een tijd terug waren 9 van onze 65 medewerkers besmet met corona. We denken dat ze toch niet genoeg afstand hebben gehouden, dat is ook gewoon lastiger aan de productiekant. We gaan mensen aan die afstand blijven houden, maar ergens is het gek dat je wel weer hutjemutje bij elkaar mag zitten op de tribune bij FC Twente.’