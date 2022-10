Zacht, maar goed hoorbaar, klinken de namen van de slachtoffers van de Sovjet-terreur in de Moskouse herfstwind

‘Algemeen graf nummer 1’ op de Nieuwe Begraafplaats van het Moskouse Donklooster. Beeld Geert Groot Koerkamp

‘Hier liggen de stoffelijke resten begraven van onschuldig gemartelde en doodgeschoten slachtoffers van de politieke repressie, 1930-1942.’ Die tekst staat gebeiteld in de gedenksteen van ‘Algemeen graf nummer 1’ op de Nieuwe Begraafplaats van het Moskouse Donklooster. Maar de woorden zijn allang niet meer te lezen door een chaotische veelheid aan naamplaatjes – in alle vormen en maten, met of zonder foto, van marmer of metaal – die hier door de jaren heen zijn geplaatst door nabestaanden.

Het massagraf is een van de plekken in Moskou waar dezer dagen hardop de namen worden voorgelezen van slachtoffers van de politieke terreur in de Sovjet-Unie. Zoals Ivan Grigorjevitsj Joedin. Zacht, maar goed hoorbaar in de stille herfstlucht, leest een vrouw van een jaar of 20 voor wie hij was: ‘47 jaar, timmerman bij de timmerafdeling van de metallurgische fabriek, gefusilleerd op 21 november 1937.’

Ze krijgt de tekst op een briefje aangereikt met een brandend kaarsje. ‘Jakov Joelioesovitsj Sjterle, 28 jaar, gefusilleerd op 20 augustus 1938, loodgieter’, gaat ze verder. ‘En Porfiri Michajlovitsj Stepantsov, 38 jaar, gefusilleerd op 12 december 1937. Eeuwige nagedachtenis.’ Ze plaatst het kaarsje aan de rand van het massagraf.

Verboden

Al jaren wordt de herdenking op 29 oktober gehouden bij de Solovetski-steen op het Loebjankaplein, schuin tegenover het hoofdkwartier van de KGB. Maar dit jaar was de herdenking door de autoriteiten verboden, onder het voorwendsel van coronamaatregelen. Daarom zijn de namen gedurende meerdere dagen in kleine kring voorgelezen op talrijke plekken die verwijzen naar de terreur van toen, zoals op de begraafplaats van het Donklooster.

‘Gisteren is hier ook al gelezen’, zegt Aleksandra Polivanova van de nu verboden mensenrechtenorganisatie en kersverse Nobelprijswinnaar Memorial. ‘Dat gebeurt ook op andere plekken die te maken hebben met de repressie, zoals in het Andronikov-klooster bij het Jaoezaziekenhuis.’

Memorial heeft mensen gevraagd videobeelden in te sturen van het voorlezen, thuis of op locatie, die online in een twaalf uur durende marathonuitzending zijn te bekijken. Aan de actie hebben duizenden mensen deelgenomen in diverse steden in Rusland en ver daarbuiten, ook in Amsterdam.

Honderd meter verderop staat het gebouw van het voormalige Moskouse crematorium, waar veel van de hier begraven slachtoffers meteen na hun executie zijn gecremeerd. Het crematorium, gevestigd in een omgebouwde kerk, was sinds 1927 in bedrijf. Het kreeg na 1992 zijn religieuze bestemming terug. In de kelders is nog goed te zien waar de ovens van Duitse makelij zich bevonden.

‘Ik weet niet hoe lang ik al hier aan mee doe, het voorlezen van die namen, misschien tien jaar’, zegt de 62-jarige Aleksej Ilvovski. ‘Bij de Solovetski-steen stonden we vaak wel vier of vijf uur. Een keer hebben we zelfs zes uur in de rij gestaan. We hadden het vreselijk koud, maar het was het waard. Er waren altijd veel bekenden. Helaas zijn dat er nu veel minder geworden. In het voorjaar en ook nu weer zijn veel mensen vertrokken. Maar wie hier is gebleven zou vandaag ook hier moeten zijn, vind ik.’

Nederlandse ambassadeur

Hoewel de gebruikelijke actie op het Loebjankaplein geen doorgang kan vinden, is er geen beletsel de gedenksteen te bezoeken, en dus is het er de hele dag een druppelsgewijs komen en gaan van mensen die onder het toeziend oog van politie en enkele mannen in burger bloemen leggen, een kaarsje achterlaten en soms ook kort enkele namen hardop weten voor te lezen. Enkele Europese diplomaten, onder wie de Nederlandse ambassadeur Gilles Beschoor Plug, behoren tot de eerste bezoekers.

De grote kei van de Solovetski-eilanden is het belangrijkste monument voor de slachtoffers van de politieke terreur in de Sovjet-Unie. De steen is afkomstig van de eilandengroep in de Witte Zee, waar vanaf de jaren twintig het eerste Goelagkamp functioneerde, en werd in 1990 geplaatst op het Loebjankaplein. Sinds 2007 zijn daar jaarlijks – de coronajaren uitgezonderd – de slachtoffers van de terreur herdacht door een dag lang hun namen voor te lezen. Al was dat bij lange na niet voldoende tijd, want alleen al in Moskou zijn indertijd meer dan 30 duizend mensen vermoord.

Tegen de avond is het monument bedolven onder bloemen, met daartussen tientallen briefjes met de namen van slachtoffers. Zoals Michail Fedotovitsj Chiznjak, geboren in 1909 in het dorpje Kidalovka in de Oekraiense provincie Kyiv, doodgeschoten op 23 juni 1938. Of Panfil Iosifovitsj Levkovski, in 1896 geboren in wat nu Belarus is, gefusilleerd op 19 januari 1938.

Rondom raast het verkeer over het Loebjankaplein, als altijd. ‘Veel mensen weten niet wat er in hun familie is gebeurd, of willen het niet weten’, zegt Aleksej Ilvovski. ‘De oma van mijn ex-vrouw was sinds de executie van haar man en twee broers bang voor haar eigen schaduw. Ze wilde er met niemand over praten.’