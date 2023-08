Zaak tegen ‘financier Rwandese genocide’ geschorst wegens dementie

Félicien Kabuga bij aanvang van de behandeling van zijn rechtszaak in Den Haag. Beeld ANP / AFP

Met de uitspraak gaat de oud-zakenman, die de ‘financier van de Rwanda-genocide’ wordt genoemd, alsnog vrijuit. Kabuga wist eerder meer dan twintig jaar uit handen te blijven van het Rwandatribunaal. Pas in 2020 werd hij gearresteerd in Frankrijk, waar hij zich schuilhield.

Kabuga wordt beschouwd als een van de belangrijkste personen die de moord mogelijk maakte op vermoedelijk meer dan achthonderdduizend inwoners van Rwanda. Hem werd onder meer genocide en moord ten laste gelegd. Hij leverde de kapmessen die Hutu-milities gebruikten om in slechts honderd dagen leden van de Tutsi-minderheid en gematigde Hutu’s om te brengen.

Ook was hij de financier van de beruchte radiozender Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM) die Hutu’s en milities aanzette tot de massale moordpartijen. Tijdens uitzendingen werd de haat tegen de Tutsi’s aangewakkerd door ze onder andere ‘kakkerlakken’ te noemen.

De berechting van Kabuga, die vorig jaar begon, kreeg in juni een onverwachte wending toen het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (IRMCT) oordeelde dat de Rwandees vanwege zijn geestelijke gezondheid niet terecht kon staan. Kabuga’s precieze leeftijd is niet bekend, maar hij zou nu ver in de tachtig zijn.

De rechters besloten wel tot een alternatief waarbij de rechtszaak werd voortgezet maar Kabuga niet kon worden veroordeeld. Zijn advocaten en de aanklager gingen echter tegen dit besluit in beroep.

‘Teleurstellend’

De rechters die zich hierover bogen, schaarden zich maandag achter het betoog van Kabuga’s advocaten dat zo’n alternatieve rechtszaak volgens de regels niet mogelijk is. Zij oordeelden dat de strafzaak voor onbepaalde tijd moet worden opgeschort. Ook moet worden gekeken onder welke voorwaarden de oud-zakenman wordt vrijgelaten.

De rechters erkennen dat het ‘teleurstellend’ voor de slachtoffers en hun nabestaanden moet zijn dat de berechting niet kan worden voortgezet: ‘Gerechtigheid kan alleen worden geleverd door processen te houden die eerlijk zijn en worden uitgevoerd met volledige eerbiediging van de rechten van de beschuldigde’, aldus de VN-rechters.

Het IRMCT werd in 2010 ingesteld door de Veiligheidsraad van de VN. De rechters moeten het werk afmaken van het Rwandatribunaal en het Joegoslaviëtribunaal, die zijn opgeheven. Kabuga maakte deel uit van een handvol aangeklaagden die nog terecht zou staan toen het Rwandatribunaal in 2015 de deuren sloot. Hij was toen al jarenlang voortvluchtig.

Schuil hield

In 2002 plaatsten de VS, die 5 miljoen dollar op zijn hoofd hadden gezet, advertenties in Keniaanse kranten om bewoners aan te moedigen informatie over Kabuga’s verblijfplaats te delen. Er werd toen van uitgegaan dat de voortvluchtige Rwandees zich schuilhield in Kenia, mogelijk met hulp van de regering.

Pas in 2020 lukte het Kabuga op te pakken. Hij werd toen gearresteerd in een buitenwijk in Parijs waar hij zich schuilhield in een eenvoudig appartement. ‘Plegers van genocide kunnen altijd ter verantwoording worden geroepen, ook 26 jaar na hun misdaden’, reageerde IRMCT-hoofdaanklager Serge Brammertz.

De aanklagers vonden in juni dat de berechting van Kabuga gewoon moest worden voortgezet, mede in het belang van de slachtoffers en hun nabestaanden. Ook hadden ze hun twijfels over het oordeel van de rechters over de gezondheidssituatie van de oud-zakenman. De rechters oordeelden in juni dat Kabuga vanwege zijn dementie ‘niet langer in staat was tot een zinvolle deelname aan zijn proces'.