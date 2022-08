Zaak moord op Peter R. de Vries moet mogelijk opnieuw wegens nieuwe samenstelling rechtbank

Gepantserde auto's rijden donderdag binnen bij de rechtbank in Amsterdam, voor hervatting van de rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De voorzitter van de rechtbank in Amsterdam meldde de emigratie van zijn collega donderdag tijdens een pro-formazitting. De wet schrijft voor dat een proces bij een nieuwe samenstelling van het rechtscollege helemaal opnieuw moet. Alleen als de aanklagers, verdachten en hun advocaten ermee instemmen, gaat het proces verder waar het was gebleven.

Peter R. de Vries werd vorig jaar op 6 juli neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politie hield Delano G. en Kamil E. kort na de aanslag aan als vermoedelijke schutter en chauffeur. Zij ontkennen betrokkenheid bij de moord.

De kans dat hun advocaten willen dat de zaak wordt overgedaan, is wezenlijk. Tegen Kamil E. en Delano G. is levenslang geëist. Omdat er steeds nieuwe stukken in het proces worden gevoegd, waarvan sommige ontlastend lijken te zijn voor met name Kamil E., kan hij baat hebben bij een nieuw proces. E.’s advocaat Ayse Çimen zei eerder dat de nieuwe stukken ‘het verschil kunnen maken tussen levenslang en een tijdelijke straf’.

‘We hebben overwogen de rechter die naar het buitenland is vertrokken, over te vliegen voor zittingen en de uitspraak’, zei de rechtbankvoorzitter donderdag. ‘Vanwege het grote tijdverschil is besloten toch op een nieuwe rechter over te stappen.’ Op 3 november staat een nieuwe regiezitting gepland, waarop de rechtbank zal besluiten of het hele proces opnieuw moet.

Wederom nieuwe stukken ingebracht

De emigratie van de rechter is niet de eerste onverwachte wending in het proces. Door de voeging van nieuwe stukken werd de zaak afgelopen juli al heropend, nadat die was gesloten in afwachting van de uitspraak. De aanklager zei over die nieuwe, ‘explosieve’ stukken dat een anonieme getuige in het geheim verklaringen heeft afgelegd over de opdrachtgever van de moord op De Vries. De link zou zijn gelegd met Ridouan T., de hoofdverdachte van het liquidatieproces Marengo. De Vries was vertrouwenspersoon van de kroongetuige in dat proces.

Donderdag bleek dat het OM eerder deze maand wederom nieuwe stukken heeft ingebracht. Het gaat om ‘tapgesprekken’. In een aanpalende zaak naar de opdrachtgevers van de moord zou Kamil E. gedurende een half jaar in de gevangenis zijn afgeluisterd. E. zou hebben gesproken over een derde betrokkene bij de moord op De Vries. Dit sluit aan bij een eerdere verklaring van E., dat er een tweede Pool in de vluchtauto zou hebben gezeten. Die zou de zeer belastende telefoonberichten hebben verzonden naar de aanstuurders van de moord.

Kamil E., de enige verdachte die donderdag aanwezig was, kreeg het laatste woord. Alles in deze strafzaak wordt hem te ingewikkeld, zei hij in het Pools via een tolk. ‘Ik heb er niets mee te maken en wil naar mijn gezin en mijn kinderen.’

Op 13 oktober is een zitting in de aanpalende strafzaak. Dan krijgen Kamil E.’s advocaten inzage in het bijbehorende dossier, en zeggen welke stukken zij relevant vinden voor de zaak over de moord op De Vries. Zij kunnen dan verzoeken die stukken bij te voegen, waarover de rechtbank tijdens de regiezitting op 3 november een besluit zal nemen.