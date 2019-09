Zaak-Khashoggi blijft Saoedische kroonprins achtervolgen: Turkije wil duidelijkheid

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman zegt in het CBS-programma 60 Minutes dat hij de ‘volledige verantwoordelijkheid’ neemt voor de dood van Khashoggi. Beeld via REUTERS

‘Waar zijn de stoffelijke resten van Khashoggi?’, vraagt Erdogan. ‘Wie tekende het doodvonnis? Wie zette de vijftien moordenaars op twee vliegtuigen naar Istanbul?’ Hij noemt het ‘gevaarlijk dat sommigen van hen in het koninkrijk straffeloosheid lijken te genieten’.

Woensdag een jaar geleden ging Khashoggi het Saoedische consulaat in Istanbul binnen voor papierwerk in verband met zijn voorgenomen huwelijk met zijn Turkse verloofde. Hij kwam nooit meer naar buiten. Volgens de Turkse autoriteiten werd de journalist vermoord en werd zijn lichaam in stukken gesneden. Daags tevoren was een ploeg van vijftien Saoedische functionarissen in Istanbul aangekomen.

Kroonprins Mohammed bin Salman heeft zondag gezegd dat hij ‘de volledige verantwoordelijkheid’ neemt voor de dood van Khashoggi, aangezien de moord werd gepleegd door ‘individuen die werken voor de Saoedische regering’. De kroonprins, de feitelijke machthebber in het koninkrijk, zei dat in een interview met de Amerikaanse tv-zender CBS.

Op de vraag echter of hij persoonlijk opdracht had gegeven tot de moord, antwoordde hij: ‘Absoluut niet.’ Ook was hij niet van tevoren op de hoogte. ‘Sommigen denken dat ik moet weten wat drie miljoen mensen die voor de overheid werken elke dag doen. Dat is onmogelijk.’ De moord was ‘een vergissing’, aldus Bin Salman.

Diverse westerse regeringen hebben de kroonprins direct verantwoordelijk gesteld voor de moord. Ook de CIA wees Bin Salman aan als degene die opdracht heeft gegeven. Het Amerikaanse Congres nam die conclusie over. Een VN-onderzoeker stelde in juni dat er voldoende bewijs is om een onderzoek te openen naar de rol van de kroonprins.

Niet lang na de moord werden in Saoedi-Arabië achttien personen aangehouden, de meesten in overheidsdienst. Elf van hen staan sinds januari achter gesloten deuren terecht. Er lijkt weinig schot in de zaak te zitten. De openbaar aanklager heeft gezegd tegen minstens vijf verdachten de doodstraf te zullen eisen.

Tot de verdachten behoort niet Saud al-Qahtani, de rechterhand van de kroonprins. Volgens Amerikaanse en Turkse bronnen was hij degene die Khashoggi in de val liet lokken teneinde hem te doden. Voor de uitvoering van het plan gaf hij opdracht aan Ahmed al-Asiri, tweede man van de Saoedische veiligheidsdienst. Asiri staat wel terecht. De Saoedi’s suggereren dat Asiri slechts opdracht had Khashoggi op te halen voor verhoor, maar ter plekke en op eigen houtje besloot hem om het leven te brengen.

Zo blijft de zaak-Khashoggi de ambitieuze kroonprins een jaar na dato achtervolgen. Bin Salman probeert zijn land economisch te hervormen en aantrekkelijker te maken voor investeerders. Een beter imago in het buitenland is onderdeel van dat streven. Door de moord op Khashoggi is daar echter nog niet veel van terechtgekomen.