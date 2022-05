Yuki Kempees doet eindexamen: ‘Het is goed dat middelbare scholieren zoveel muziekkennis hebben’

Yuki Kempees Beeld Brunopress

‘Er staat een fout in!’, roept Yuki Kempees (36) bij de eerste vraag van het vwo-examen muziek. De frontman van het dj-trio Kris Kross Amsterdam, buigt zich donderdag over een notenbalk uit de concertouverture Die Hebriden van componist Felix Mendelssohn. ‘Deze maat is toch helemaal niet gebaseerd op een D-majeurakkoord?’ Maar is dat echt zo? ‘Ik ben blij dat ik dit jaar niet echt examen hoef te doen.’

Toch vindt Kempees, die zelf jaren geleden ook muziek in zijn vakkenpakket had, het goed dat de examenkandidaten noten moeten kunnen lezen en vormschema’s moeten noteren. Als je dit goed onder de knie hebt, kun je makkelijker werken in computerprogramma’s die muzikanten gebruiken, zegt hij. Die zijn versimpeld, maar allemaal op het notenschrift gebaseerd.

‘Ik merk bij het maken van mijn eigen liedjes dat ik soms tekortschiet in die kennis. ­Geschoolde muzikanten in de studio vragen me vaak: in welke key (toonsoort, red.) zit je? Uiteindelijk laat ik dan gewoon zien welk akkoord ik bedoel.’ Gekscherend: ‘Daarom duurde het tien jaar voordat ik eindelijk een album uitbracht.’

Verderop in het examen beginnen Kempees’ ogen te glimmen. Hij moet een nummer van Miami Sound Machine uit 1985 vergelijken met het nummer Celebrate van de Amerikaanse band Black Eyed Peas uit 2020 dat daarop is gebaseerd. De spijker op zijn kop, vindt hij. ‘Dit is precies wat in de muziek keer op keer gebeurt: iedere artiest inspireert zijn platen op oude muziek, of je nou Michael Jackson of André Hazes heet.’

Daarom is muziekgeschiedenis misschien nog wel belangrijker dan noten lezen, denkt Kempees. ‘Ikzelf leer door me af te vragen: waar komt deze muziek vandaan? In mijn muziek hoor je veel invloeden van de blues. Akkoordenschema’s zijn daarin belangrijk, omdat die dat specifieke gevoel oproepen dat voor blues kenmerkend is. Om me dat eigen te maken, analyseerde ik de muziek van B.B. King. De pure, gestripte vorm van de muziek is namelijk te vinden in het verleden.’

Tip voor het wiskunde-eindexamen Vrijdagmiddag buigen havo-leerlingen zich over het wiskunde-eindexamen. YouTube-docent Menno Lagerwey drukt examenkandidaten op het hart om pas naar huis gaan als de tijd helemaal verstreken is. ‘Leerlingen denken een half uur voor tijd vaak: ik ben klaar, ik ga naar huis. Mijn advies: gebruik iedere seconde. Niet om een hele berekening aan te passen, maar om de details na te lopen. Heb je je antwoorden op de juiste hoeveelheid decimalen afgerond? Zo kun je in een paar minuten nog punten sprokkelen.’