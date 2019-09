Youtubers hebben heel wat over voor hun views en likes, dus ook een arrestatie in de VS

Govert Sweep (links) en Ties Granzier na hun arrestatie op 10 september in Nevada. Beeld Foto AFP

Ties Granzier (20) en Govert Sweep (21) hebben beiden een succesvol YouTube-kanaal. Granzier, met 700 duizend volgers, werd vooral bekend met gamingvideo’s, Sweep houdt zich meer bezig met urban exploring. Hij maakt video’s terwijl hij over de hele wereld verlaten plaatsen verkent. Daarbij houdt hij zich niet altijd aan de wet, zo bleek al toen hij vier jaar geleden in de buurt van zijn woonplaats Boxmeer werd aangehouden op een bouwterrein. In de serie ‘Verboden Toegang’ op zijn kanaal bezoekt hij ook verlaten pretparken in Spanje, tunnels in België en een spookkasteel in Italië.

Een bekende ‘meme’

Het lijkt er nu op dat Sweep en Granzier, die al eerder samen video’s maakten, te ver zijn gegaan. Ze negeerden waarschuwingsborden en reden 5 kilometer het zwaarbewaakte terrein op. Het gebied, dat officieel Nevada National Security Site heet, is bekend van spookverhalen over ufo’s en een heel scala aan complottheorieën. Het is ook de plaats waar de Verenigde Staten tussen 1951 en 1992 ongeveer duizend kernproeven deden. Wegens het betreden van een militaire basis hangt de twee mannen zes maanden gevangenisstraf of een flinke boete boven het hoofd.

Hoewel Area 51 al decennia tot de verbeelding spreekt, is het gebied recentelijk in het nieuws geweest vanwege een Facebook-evenement onder de naam ‘Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us’. Het idee van de ludieke pagina was om het verboden gebied in groten getale te bestormen en de daar bewaarde geheimen te openbaren. De actie werd gepland voor 20 september 2019 en meer dan 2 miljoen mensen klikten op ‘aanwezig’. Het evenement werd officieel geannuleerd maar een ‘meme’, een internetgrap, was geboren. Volgens verschillende berichten houdt de Amerikaanse overheid komende week rekening met ongeregeldheden in de buurt van de basis.

YouTube-algoritmen

Alex Gekker, sociale media-expert aan de Universiteit van Amsterdam, wijst op het verband tussen deze meme en de arrestatie. ‘YouTube is één grote strijd om views en likes’, legt Gekker uit. Vanwege de meme is Area 51 op dit moment razend populair op YouTube. Noem dit onderwerp in je video en je krijgt vanzelf meer aandacht. Hierin speelt YouTube zelf een actieve rol: met behulp van algoritmen wordt bepaald welke video’s de kijker voorgeschoteld krijgt. Het is aan de maker om op het juiste moment de juiste video te plaatsen, en zo in de schijnwerpers terecht te komen. Het juiste moment voor Granzier en Sweep, zegt Gekker, was vlak voor de geplande datum van de Area 51-meme. Zo hoopten ze de meeste aandacht op zichzelf te vestigen.

Gekker benadrukt dat youtubers niet gezien moeten worden als simpele grappenmakers. ‘YouTube is werk, en youtubers maken doelbewuste beslissingen om hun werk onder de aandacht te brengen.’ Hoe past het verhaal van Granzier en Sweep in dit plaatje? ‘Vrijwel zeker verwachtten de jongens dat ze gearresteerd zouden worden.’ Maar de voordelen, namelijk grote aandacht voor hun kanaal, wegen nu eenmaal op tegen de risico’s. Het kan nog slechter aflopen: vorig jaar overleden drie youtubers in Canada toen zij uitgleden in een gevaarlijke waterval. Hun kanaal, met 600 duizend volgers, was gericht op extreme sporten en de drie namen geregeld grote risico’s in hun video’s.