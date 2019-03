Beeld Volkskrant

Bij YouTube-filmpjes met kleine kinderen kunnen binnenkort helemaal geen reacties meer worden geplaatst. YouTube schakelt de commentaren onder zulke filmpjes uit, om ongepaste opmerkingen te voorkomen.

Al in 2017 werd duidelijk dat onschuldige filmpjes op YouTube met kinderen vaak opvallend veel reacties trekken. Het ging bijvoorbeeld om filmpjes van kleine meisjes die bezig waren met gym- of zwemles. De kinderen werden in de reacties ‘godin’ of ‘Barbie’ genoemd. Andere volwassenen fantaseerden wat de kinderen in andere filmpjes zouden kunnen doen. De commentaren glipten door de filters van YouTube. En erger nog: de algoritmes van YouTube zorgden er juist voor dat kijkers na zo’n op zichzelf onschuldige video, nog meer van dit soort video’s te zien kregen. YouTube greep destijds ook in en verwijderde veel reacties.

Tijdcodes

Vorige maand bleek uit nieuw onderzoek dat een netwerk van pedoseksuelen het reactiesysteem misbruikt om elkaar te attenderen op video’s waarin kinderen in compromitterende houdingen te zien zijn. Het ging dan specifiek om het delen van tijdcodes bij video’s, zodat andere kijkers in één keer naar het betreffende fragment konden scrollen.

Kort hierop besloten verschillende grote adverteerders – waaronder AT&T, Nestle en Hasbro – hun advertenties terug te trekken zolang het probleem niet werd opgelost. Vorige week verwijderde YouTube naar eigen zeggen al ‘honderden miljoenen’ ongepaste commentaren. Bij tientallen miljoenen filmpjes met jonge kinderen werd handmatig de reactiemogelijkheid uitgeschakeld.

Kunstmatige intelligentie

Het platform maakte deze week aanvullende maatregelen bekend. De algoritmes gaan voortaan preventief ingrijpen: bij video’s met jonge kinderen zal er helemaal niet meer gereageerd mogen worden. Bij video’s met wat oudere kinderen zal er iets meer mogen, zegt een woordvoerder. Hier zal de kunstmatige intelligentie laten meewegen in wat voor situatie de kinderen zich bewegen. Een tiener in een slaapkamer is dan bijvoorbeeld taboe voor reacties, maar een tiener op straat niet. De maatregelen moeten de komende maanden effectief worden.