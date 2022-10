Youssef T. bedenkt zich: toch geen onderzoek naar communicatie neef Ridouan T. met buitenwereld

Beveiliging bij de bunker in Amsterdam-Osdorp voor de rechtszaak tegen voormalig advocaat Youssef T. Beeld ANP

Youssef T. (39) vindt het niet langer nodig dat het Openbaar Ministerie onderzoekt of Ridouan T. via een tussenpersoon vanuit de gevangenis communiceerde met de buitenwereld. Dit opmerkelijke besluit werd niet toegelicht door André Seebregts, de raadsman van Youssef T. De verdachte was ‘om hem moverende redenen’ afwezig, zei de advocaat.

Vrijdagmiddag werd Ridouan T. gehoord als getuige in deze rechtszaak, waarin hijzelf niet terechtstaat. In het Marengoproces eiste het OM afgelopen juni levenslang tegen Ridouan T. voor zes moorden en diverse pogingen daartoe. Hij zit al bijna drie jaar vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Gevangenen in de EBI mogen in principe alleen contact hebben met hun advocaat. Youssef T. (39) ging in 2021 talloze malen op bezoek bij zijn neef, als zijn media-advocaat. De frequentie van de bezoeken wekte argwaan bij het OM, dat in het voorjaar van 2021 een onderzoek instelde.

Gesprekken in gevangenis

Dat leidde ertoe dat de neven tijdens hun gesprekken in de gevangenis werden afgeluisterd en gefilmd. Volgens het OM blijkt daaruit dat ze gewelddadige ontsnappingen beraamden en informatie uitwisselden over drugshandel.

In oktober 2021 werd Youssef T. opgepakt op verdenking van het misbruiken van zijn privilege als advocaat. Volgens justitie was hij de boodschappenjongen die het mogelijk maakte dat Ridouan T. vanuit de gevangenis zijn criminele activiteiten voortzette.

Opvallend genoeg zijn er ook aanwijzingen dat een andere advocaat van Ridouan T., Inez Weski, haar cliënt hielp communiceren met de buitenwereld. Dat kwam eind september ter sprake tijdens een voorbereidende zitting, toen Youssef T.’s advocaat André Seebregts suggereerde dat zij berichten uit de EBI smokkelde op aandringen van Ridouan T.

Ten koste van anderen

‘Het lijkt erop dat ook zij niet bestand is tegen de enorme druk die uitgaat van deze man’, zei Seebregts toen. Youssef T. was ‘niet de lifeline van Ridouan T. Of in ieder geval niet de enige’. Inez Weski noemde zijn betoog ‘onjuist, onterecht suggestief en zeer laakbaar’. Kennelijk vindt Seebregts het nodig zijn cliënt te verdedigen ten koste van anderen, zei ze. ‘In dit geval van mij.’ Ze houdt vol dat er niets van klopt.

In het vertrouwelijke strafdossier zitten versleutelde berichten van familieleden van Ridouan T. die vragen oproepen over Weski’s gedrag. Zo bespreken ze het plan via een usb-stick informatie uit te wisselen met Ridouan T., kennelijk met hulp van zijn advocaat.

Is dit uiteindelijk ook gebeurd? En was Youssef T. betrokken bij het maken van gewelddadige uitbraakplannen? Een van de weinigen die deze vragen kunnen beantwoorden, is Ridouan T. Daarom werd hij vrijdagmiddag gehoord, op verzoek van Seebregts.

De eis van het OM laat nog op zich wachten. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen Youssef T. gaat verder op 14, 16 en 19 december.