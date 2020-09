Yoshihide Suga formeel verkozen tot premier van Japan

Yoshihide Suga na de bekendmaking dat hij de Liberaal Democratische Partij gaat leiden. Beeld EPA

Toen Yoshihide Suga medio jaren zeventig de politiek in wilde, wist hij niet waar hij moest beginnen. Hij kwam uit een simpele boerenfamilie zonder geld of politieke connecties. Zonder al te veel illusies meldde hij zich bij het universitaire carrièrebureau met de vraag of ze hem niet konden introduceren bij een volksvertegenwoordiger. Vijftig jaar later is hij de nieuwe premier van Japan.

De 71-jarige Suga, inmiddels een veteraan in de Japanse politiek, volgt Shinzo Abe op, voor wie hij de afgelopen jaren een trouwe steun en toeverlaat was. Abe kondigde begin augustus aan te vertrekken wegens een chronische darmontsteking. Hij was bijna acht jaar premier geweest en daarmee de langstzittende naoorlogse leider. Wie zijn opvolger zou moeten worden, was niet meteen duidelijk.

Sleutelpositie

Hoewel Suga de afgelopen jaren als kabinetschef een sleutelpositie innam binnen de Japanse regering, was zijn kandidatuur geen gegeven. Prominente Japanse politici komen normaal gesproken uit vooraanstaande politieke families. Dat was ook het geval met Abe, wiens grootvader ook premier was.

Suga’s geschiedenis is een andere. Hij is de zoon van een aardbeienkweker en groeide op in een klein dorpje in het noorden van het land. Na zijn middelbare school verhuisde hij naar Tokio, waar hij verschillende baantjes had, zoals chauffeur op de vismarkt. Later schreef hij zich in op de universiteit voor een studie rechten.

Het carrièrebureau bezorgde hem een baan als politiek assistent voor de vertegenwoordiger van Yokohama, een stad waar veel Japanse arbeidsmigranten zich vestigden. Twaalf jaar later werd hij er gekozen in de gemeenteraad. ‘Zonder enige bloedbanden stortte ik me in de wereld van de politiek. Ik begon vanaf nul en nu ben ik de leider van de LDP geworden’, zei Suga maandag.

Harde werker

De veteraan, die elke dag begint met honderd sit-ups, staat bekend als een harde werker – vorig week gaf hij toe dat hij weinig thuis is geweest voor zijn drie kinderen. Hij drinkt geen alcohol en is naar eigen zeggen verslaafd aan zoetigheid.

Suga toonde zich de afgelopen jaren de ideale steunpilaar voor premier Abe. Hij was woordvoerder, puinruimer én iemand die ervoor zorgde dat de rijen gesloten bleven. In 2015 hielp hij een controversiële veiligheidswet behendig het parlement door.

Over zijn eigen idealen is minder bekend. De afgelopen weken presenteerde Suga zich als hoeder van de stabiliteit, die vooral Abes beleid voortzet, inclusief diens ‘Abenomics’; het stimuleren van de economie door overheidsinvesteringen en een soepel monetair beleid. Dat betekent ook dat Japan, dat al een torenhoge schuld heeft, veel geld zal blijven lenen op de kapitaalmarkt.

Olympische Spelen

Veel van Suga’s aandacht zal uitgaan naar de bestrijding van het coronavirus, dat nog lang niet onder controle is en de economie in een recessie heeft gejaagd. Suga moet er ook voor zorgen dat de Olympische Spelen, dit jaar uitgesteld vanwege corona, in 2021 wél doorgaan. Daarnaast staat Suga, die weinig buitenlandse ervaring heeft, voor de taak om met de leiders van zowel China als de Verenigde Staten een constructieve band op te bouwen. Zijn voorganger Abe had een opmerkelijk goede band met de Amerikaanse president Trump – iets dat zich overigens niet een op een doorvertaalde in winstpunten.

Hoe Suga dit allemaal oppakt, zal mede bepalen of hij meer zal zijn dan een tussenpaus. In september volgend jaar, wanneer de huidige termijn afloopt, zal de LDP zich opnieuw buigen over het partijleiderschap.

Het is goed mogelijk dat Suga na zijn benoeming tot premier verkiezingen uitschrijft om een vers mandaat te krijgen. Wellicht gaat de coalitiepartner van de LDP, het boeddhistische Komeito, daar voorliggen. Volgens die partij is de bestrijding van het coronavirus nu belangrijker.