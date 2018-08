Yosemite Park in Californië na twintig dagen sluiting door bosbrand weer open

Yosemite National Park, een van Amerika’s meest bezochte bezienswaardigheden, is dinsdag weer opengesteld voor bezoekers. Wegens een felle bosbrand was het twintig dagen gesloten, de op één na langste sluiting in de geschiedenis van het park.

Yosemite Park ging dicht op 25 juli vanwege een bosbrand in de buurt die begon op 13 juli. Het vuur, de Ferguson Fire gedoopt, bereikte nooit het hart van het park, het kwam niet verder dan de randen. Het was de rook die populairste plekken ontoegankelijk maakte voor toeristen.

Die rook was dinsdag bij de heropening nog niet helemaal verdwenen. Toch vormden zich voor de ingangspoorten al snel weer rijen auto’s met bezoekers. Sommigen van hen kwamen uitgerust met gezichtsmaskers en oogdruppels. ‘Er hangt nog rook, maar je kunt de meeste bergen zien. Alleen de toppen niet’, zei de Nederlander Gert Lammers tegen persbureau AP. Lammers (48) zei dat hij blij was dat hij met zijn vrouw en twee kinderen toch nog het park kon bezoeken vlak voordat ze vrijdag terugkeren naar Nederland na een rondreis van drie weken door Californië. Toch blijven er ook mensen weg vanwege de slechte luchtkwaliteit en het verminderde zicht.

Klap voor economie

Het bosbrandseizoen in Californië is dit jaar langduriger en verwoestender dan normaal. De sluiting van Yosemite was een klap voor de lokale economie. Normaal trekt het park in augustus meer dan 600.000 toeristen. Vorig jaar lag het totale bezoekersaantal op 4,3 miljoen. Zij spendeerden naar schatting 452 miljoen dollar (bijna 400 miljoen euro).

Twee weken geleden was de situatie op zijn slechtst. Toen was het zicht nog geen zes meter, alsof er een dichte mist hing, aldus een woordvoerder van het park. Door het wegblijven van bezoekers zag het parkpersoneel wel veel wilde dieren. ‘Beren liepen over de weg en speelden in de rivier.’

Een blushelikopter bij de nog brandende delen vna het park. Foto AP

De belangrijkste bezienswaardigheden van Yosemite bleven ongeschonden. De sluiting was de langste sinds het park begin 1997 twee maanden dicht ging. Dat was toen niet vanwege vuur maar vanwege water - overstromingen waren toen de boosdoener.

De bosbrand aan de rand van het park was een van de drie Californische bosbranden dit seizoen, waarbij doden vielen. Door de branden ging 389 vierkante kilometer natuur verloren, twee brandweerlieden overleden bij het bestrijden van het vuur. De grootste brand woedt sinds 27 juli in het Mendocino National Forest. Daar vond maandag een brandweerman uit de straat Utah de dood. De Mendocino-brand is de grootste die Californië ooit gekend heeft.

Dat is niet het enige record. Het bosbrandseizoen staat nu al te boek als een de langste en meest verwoestende. Als oorzaken worden de droogte genoemd, het warmere weer ten gevolge van de klimaatverandering en het feit dat huizen dieper in het bos worden gebouwd.

