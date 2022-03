Yoelia uit Soemy: ‘Nu is het te laat om nog veilig te vertrekken’

Verwoeste huizen door beschietingen in Soemy. Beeld Andrey Mozgovoy / Reuters

In de belegerde stad Soemy doet de 23-jarige Yoelia nauwelijks nog een oog dicht. Via de videoverbinding waarmee ze belt, ziet ze er moe en bleek uit. Dat ze de slaap niet vat, komt niet door het geluid van inslagen van raketten, die vrijwel dagelijks rond de stad neerkomen, maar doordat ze tot diep in de nacht gespannen op haar telefoon kijkt. ‘Via Telegram waarschuwen burgers en autoriteiten voor de raketten. Ik bekijk ze bijna elke twintig tot dertig minuten. Ik ben doodsbang dat ik net die waarschuwing mis die voor ons bedoeld is.’

Vrijwel elke avond gaat het luchtalarm af. Dan vlucht Yoelia naar de schuilplaats in het midden van het flatgebouw. Deze week was het zowel maandag- als dinsdagavond weer raak. ‘Maandag hoorden we achteraf dat mensen zijn omgekomen bij een aanval hier in de buurt. Het is verschrikkelijk.’ Volgens niet-geverifieerde berichten van de lokale autoriteiten zouden maandagavond zeker 21 mensen om het leven zijn gekomen bij een luchtaanval.

Niet alleen de raketinslagen in en rond de stad maken het leven in Soemy zwaar, inmiddels raken ook de voorraden op. ‘We worden van meerdere kanten belaagd, waardoor vrachtwagens heel moeilijk voedsel of medicijnen kunnen brengen’, zegt Yoelia. ‘De winkels zijn vrijwel leeg, er staan lange rijen. Het kost me elke dag uren om boodschappen te doen. Het is moeilijk, want ik wil voor 14.00 uur thuis zijn, daarna is het niet meer veilig op straat.’

Vluchten is op eigen gelegenheid nauwelijks nog mogelijk, vertelt Yulia. ‘Dat had in de eerste dagen gemoeten, maar ik, mijn man en onze moeders besloten te blijven. Nu is het te laat om nog veilig te vertrekken. Het treinstation is afgesloten en in de auto loop je het risico om door een raket te worden geraakt.’

Mentale last

Soemy raakt net als de andere belegerde steden steeds meer van de rest van de wereld afgesneden. Met burgers in Marioepol, een grote stad aan de Zee van Azov, is nauwelijks contact mogelijk. Zowel fysiek als digitaal is die stad sinds het beleg niet bereikbaar. De Volkskrant benaderde meerdere mensen in de stad, maar kreeg met niemand contact.

Charkiv, een andere stad die al dagenlang te maken heeft met een Russische belegering, wordt vooralsnog alleen in het noorden en oosten aangevallen door de Russen. In het zuiden en westen zijn daarom nog enkele toegangswegen naar de rest van Oekraïne beschikbaar. Een paar keer per dag rijdt er een overvolle evacuatietrein richting het Westen.

Denis Tkachov (39)

Vluchtelingen gebruiken die mogelijkheden massaal om de stad te verlaten. Zo ook Denis Tkachov (39), die drie dagen geleden samen met zijn zwangere vrouw, zoon en schoonouders de stad verliet. ‘We gingen met de auto. Het kostte alleen al tien uur om naar de naburige stad te gaan, normaal duurt dat twee uur’, vertelt hij via de telefoon. ‘Echt iedereen vertrekt, het is niet langer veilig, sommige wijken lijken nu ruïnes.’

De stem van Denis klinkt emotioneel, het valt hem zwaar dat hij zijn eigen ouders noodgedwongen moest achterlaten. ‘Ze zijn oud en niet meer mobiel. Gelukkig heb ik nog contact met ze.’ Toen hij het bericht kreeg dat de promotor van de universiteit waaraan hij promoveert, was omgekomen bij een raketaanval, besloot hij zijn spullen te pakken. ‘Hij woonde op een afstand van vijftien minuten lopen van ons vandaan. Dat is zoiets onvoorstelbaars. De mentale last werd enorm: je weet niet waar en wanneer de volgende raket neerkomt. Daar blijven was simpelweg onmogelijk.’

Desolaat gebied

In het zuiden van Charkiv, op enkele kilometers van het front, schuilt Oleksi Skoryk (29) samen met zijn hoogzwangere vrouw en zoon. ‘We hebben een auto en dus de mogelijkheid om weg te gaan. Maar door opstoppingen op de weg kan de reis naar het Westen dagen duren. Ik wil voorkomen dat mijn vrouw in de auto moet bevallen.’

Oleksi Skoryk (29)

Voorlopig vertrouwt Oleksi vooral op de binnenmuren van zijn flat. Die moeten volgens hem voldoende zijn om hem veilig te houden bij een raketaanval. ‘Zolang we niet bij het raam schuilen, moet het goedkomen.’ Als achterblijver ziet hij ondertussen hoe Charkiv, met 1,4 miljoen inwoners de op een na grootste stad van Oekraïne, langzaamaan een desolaat gebied wordt. ‘De helft van de mensen is waarschijnlijk weg. ’s Nachts is er enkel duisternis. We mogen geen licht aan doen, zodat we de Russische vliegtuigen niet helpen.’

Zijn tijd besteedt Oleksi vooral online. ‘De Telegramkanalen zijn een uitkomst om alles te volgen en in contact te blijven met vrienden die de stad al hebben verlaten’, vertelt hij. In de kanalen delen zowel burgers als autoriteiten informatie, foto’s en video’s van de oorlog. ‘Van sommige kanalen steeg het aantal leden in een paar dagen van 150- naar 600 duizend. Het is onze manier om op de hoogte te blijven van elkaar.’

Maar het constant volgen van oorlogsnieuws kan een enorme mentale impact hebben, zeker als je zelf in het belegerde gebied zit, merkt Yoelia in Soemy. ‘Mijn hoofd zit de hele tijd bij het nieuws. Het sluit zich af voor de rest van de wereld. Ik kan over niks anders meer nadenken. Om eerlijk te zijn, weet ik niet eens meer precies wanneer de eerste raketten vielen’, zegt ze. ‘Het is heel gek wat deze situatie met mij doet. Ik heb er geen controle meer over. Het liefst wil ik het niet zien, maar ik moet.’

De achternaam van Yoelia is bekend bij de redactie.