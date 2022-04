Yesilgöz-Zegerius verhoogt tarieven, maar tolken en vertalers zijn nog niet tevreden

Nederland, Arnhem, 13-10--2021Tolken demonstreren op 13 oktober vorig jaar bij de rechtbank in Arnhem voor een beter salaris en bescherming van hun beroep. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De streefdatum van de verhoging van het tarief is 1 januari 2023. Yeşilgöz-Zegerius spreekt van een ‘wezenlijk gebaar’. Recentelijk zijn de tolkdiensten van de overheid aanbesteed met als achterliggende gedachte: marktwerking moet leiden tot concurrentie waardoor kwaliteitstolken een hoger tarief kunnen vragen. Maar voorlopig heeft de stelselherziening een ‘drukkend effect’ op de tarieven, bekent Yeşilgöz-Zegerius. Hoewel het tarief van 43,89 euro per uur tegenwoordig een minimumtarief is, krijgen tolken die een hoger tarief vragen vaak weinig of geen opdrachten, bleek uit een enquête van Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP).

Daarom voerden tolken de afgelopen tijd landelijke acties en legden ze enkele keren het werk neer. Dat leidt tot problemen, ziet Yeşilgöz-Zegerius. Daarom besloot ze tot een ‘eenmalige forse verhoging’.

Gemengde gevoelens

Fedde Dijkstra, naast tolk Duits en Fries ook voorzitter van de Orde van Registertolken en -vertalers, kijkt met gemengde gevoelens naar het besluit. ‘Veel IND- en politietolken zullen profijt hebben van deze tariefverhoging. Zij maken veel uren. Maar de gerechtstolken, die het moeilijkste werk doen en het meest actie hebben gevoerd, gaan er op achteruit.’

Dat zit volgens Dijkstra zo: ‘Het standaard voorrijtarief van 20,23 euro wordt afgeschaft. En de meeste zittingen duren niet langer dan een half uur. Yeşilgöz-Zegerius geeft ons zo minder terug dan dat ze wegneemt.’ Ook zijn vertalers volgens Dijkstra ontevreden. Zij worden in de nieuwe regeling niet genoemd.

Astrid van Rossum van bemiddelingsbureau Global Talk benadrukt in een reactie vooral dat tolken hun eigen tarief moeten kunnen bepalen om een goede balans tussen vraag en aanbod te bereiken. ‘Dat gebeurt al in andere markten en werkt goed.’

Wantrouwen

Er is veel wantrouwen in de driehoek ministerie-bemiddelingsbureaus-tolken. Volgens Yeşilgöz-Zegerius steeg door de recente aanbesteding de inzet van (de hoogst gekwalificeerde) C1-tolken, zoals de bemiddelingsbureaus beweren. Maar vanuit C1-tolken wordt kritisch gekeken naar deze cijfers, omdat deze door de intermediairs worden aangeleverd. Tegelijkertijd met de aanbesteding werd het Register namelijk opengesteld voor lager gekwalificeerde – en vaak goedkopere – B2-tolken. Daar maken de bemiddelingsbureaus en overheidsinstanties graag gebruik van, luidt de kritiek van de Orde van Registertolken en -vertalers.

Yeşilgöz-Zegerius ging onlangs met tolken om de tafel en hoopt dat de voorgenomen tariefverhoging de scepsis doet wegnemen. Maar volgens Dijkstra ‘overweegt de Orde nieuwe acties’.