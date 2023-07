Yesilgöz nog enige kandidaat-lijsttrekker VVD, ook PvdD, CU en SP dragen leiders voor

Dilan Yesilgoz-Zegerius Beeld David van Dam voor de Volkskrant

Voormalig VVD-Kamerlid André Bosman heeft zich maandag teruggetrokken voor de lijsttrekkersverkiezingen van zijn partij. Demissionair minister van Justitie Dilan Yesilgöz is nu nog de enige kandidaat. Daarmee lijkt een stemming voorlopig van de baan, al kunnen kandidaten zich nog tot half augustus melden.

Bosman had zich vorige week verrassend gekandideerd voor het lijsttrekkerschap, maar ziet daar nu toch van af. De voordracht van Yesilgöz is daarvoor een belangrijke reden. Bosman schrijft in een verklaring dat hij gelukkig is met de keuze van het partijbestuur voor Yesilgöz en dat het niet in het belang van de VVD is om lijsttrekkersverkiezingen te houden.

Partij voor de Dieren

Ook andere partijen brengen ondertussen hun leiders in stelling voor de aankomende verkiezingen. Het bestuur van de Partij voor de Dieren schuift fractievoorzitter Esther Ouwehand naar voren als kandidaat-lijsttrekker. Vooralsnog heeft zich nog geen tegenkandidaat gemeld. De partij houdt in september een verkiezingscongres, waarbij de leden al dan niet instemmen met de lijst.

Het partijbestuur van de ChristenUnie heeft Mirjam Bikker voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker. Ze nam in januari het fractievoorzitterschap over van Gert-Jan Segers. De kans is groot dat Bikker de partij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in november zal leiden. Na het aangekondigde vertrek van ChristenUnieprominent Carola Schouten uit de politiek lijken er weinig andere kandidaten voor het partijleiderschap.

SP

Afgelopen zaterdag kwam het partijbestuur van de SP al met het nieuws dat Lilian Marijnissen opnieuw is gevraagd als lijsttrekker. Andere kandidaten kunnen zich nog tot en met aankomende vrijdag melden, daarna kiest de partijraad de nieuwe lijsttrekker. Marijnissen leidde de partij ook tijdens de vorige Kamerverkiezingen in 2021. De SP viel toen terug van 14 naar 9 zetels.