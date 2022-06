Yesilgöz geeft gehoor aan langgekoesterde wens: boa’s mogen voortaan met wapenstok de straat op

Juni 2020: Boa's voeren actie op het Plein in Den Haag voor zwaardere uitrusting tijdens hun werk op straat. Beeld ANP - Bart Maat

De Nederlandse Boa Bond ijvert al jaren voor zwaardere uitrusting, daarin gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer. Het debat daarover kwam in 2019 in een stroomversnelling toen enkele boa’s in het ziekenhuis belandden door geweldsincidenten. Gedurende de coronacrisis, toen de boa’s op grote schaal werden ingezet om de sociale beperkingen te handhaven, nam het aantal incidenten toe.

Boa’s hebben nu, in principe, alleen handboeien en eventueel een bodycam om opnamen te maken van incidenten. In de afgelopen jaren is echter willekeur ontstaan omdat sommige gemeenten hen op eigen gezag zijn gaan uitrusten met verdedigingsmiddelen. Daardoor lopen boa's er in de ene gemeente nu beter toegerust bij dan in de andere.

Vanuit de wens om een einde te maken aan die verschillen werd toenmalig minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) het in de vorige kabinetsperiode al met de Boa Bond eens over het principe dat boa’s bij het uitoefenen van bepaalde taken bewapend moeten kunnen worden. Hij was wel terughoudend over de wapenstok.

Geweldsmonopolie

Zijn opvolger, minister Yesilgöz, zet die stap nu wel. Indien gemeenten het nodig vinden voor de veilige uitoefening van hun taak, mogen de boa’s worden uitgerust met de korte wapenstok. Daartoe moet de gemeente wel eerst een vergunning aanvragen bij de lokale driehoek van burgemeester, justitie en politie, die op haar beurt weer toestemming nodig heeft van de minister. Handboeien waren in specifieke situaties al toegestaan maar gaan op termijn deel uitmaken van de standaarduitrusting.

Volgend jaar krijgen boa’s ook toegang tot het tot het rijbewijzenregister van de RDW. Op die manier hoeven zij er geen agenten bij te halen om de identiteit van iemand vast te kunnen stellen die geen identiteitsbewijs op zak heeft.

Liefst zouden de boa’s meer middelen tot hun beschikking krijgen, zoals pepperspray en stroomstootwapens. Daarin blijft het kabinet echter terughoudend, uit vrees dat het wettelijk geweldsmonopolie wordt uitgehold. Dat ligt nu bij de politie en is omgeven met opleidingseisen en nauw omschreven rechten, plichten en aansprakelijkheden die moeten voorkomen dat agenten nodeloos of buitenproportioneel geweld gebruiken. Om die reden is ook de politie zelf nooit enthousiast geweest over wapens voor de boa’s.