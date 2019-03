Yale stuurt student weg: ouders betaalden 1 miljoen euro voor toelating tot universiteit

Voetbaltrainer Rudy Meredith in 2016 toen hij nog werkte bij de universiteit Yale. Beeld AP

Yale, dat de identiteit van de student niet bekend heeft gemaakt, is een van de acht universiteiten die nu door het ministerie van Onderwijs worden onderzocht. Behalve Yale gaat het ook om topuniversiteiten als Stanford, Georgetown en UCLA.

Zo’n vijftig personen, onder wie rijke ouders en sportcoaches van de universiteiten, zijn gearresteerd. De meer dan dertig ouders betaalden flinke sommen geld aan de ‘architect’ van de fraude-affaire, Rick Singer, en aan sportcoaches zodat hun kinderen zouden worden toegelaten. Zo werd er gesjoemeld met toelatingsexamens en werkten trainers van universitaire sportteams mee aan het valselijk opkrikken van de sportprestaties van de studenten, om zo de universiteiten om de tuin te leiden. Onder de aangeklaagde ouders zijn enkele Hollywood-sterren.

De universiteit Stanford in Californië. Onder de ouders die forse sommen betaalden om hun kinderen op topuniversiteiten te krijgen, zijn de actrices Lori Loughlin en Felicity Huffman. Beeld AFP

FBI-operatie

Singer, die in het dagelijks leven scholieren hielp bij hun voorbereiding op het toelatingsexamen, stelde in ruil voor 1 miljoen euro een nepprofiel op van de student. Hierin werd gelogen over haar voetbalprestaties. Zo werd ten onrechte vermeld dat ze voetbalde bij een bekende club in Californië.

Dit profiel werd vervolgens naar Rudy Meredith gestuurd, de vrouwenvoetbaltrainer van Yale. Meredith gebruikte het profiel om de student toe te laten tot de universiteit, waarvoor ze begin 2018 zo’n 350 duizend euro van Singer ontving. Studenten die goed zijn in bepaalde sporten, kunnen met een sportbeurs makkelijk worden toegelaten tot Amerikaanse universiteiten.

Meredith ging later, in een hotelkamer in Boston, ermee akkoord om een andere student voor zo’n 400 duizend euro te helpen. Deze deal was echter opgezet door de FBI, die was getipt door de verdachte in een andere zaak. Deze man vertelde FBI-agenten dat Meredith steekpenningen van hem wilde, in ruil voor een plek op Yale voor zijn dochter.

Eind vorig jaar stapte Meredith op als trainer bij Yale, nadat hij besloot mee te werken met het onderzoek van justitie naar het omkoopschandaal. Yale liet dinsdag in een verklaring weten dat het alle aanmeldingen van studenten met een sportbeurs van de afgelopen vier jaar heeft onderzocht. Op die van de weggestuurde student na, zou er volgens de topuniversiteit niets mis zijn met deze aanmeldingen.