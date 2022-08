Yale-onderzoek weerlegt IMF-versie: Russische economie wél keihard geraakt door sancties

In navolging van veel westerse bedrijven trok ook McDonald's zich terug uit Rusland. Onder een andere naam ging de vestiging verder. Beeld AFP

Hoewel Moskou op het moment miljarden verdient met de verkoop van brandstoffen als olie, kolen en gas tegen hoge prijzen, concluderen de onderzoekers op basis van niet-gepubliceerde gegevens dat de Russische binnenlandse economie voor een groot deel is komen stil te vallen sinds de invasie van 24 februari.

Moskou heeft de publicatie van officiële economische statistieken en belangrijke handelscijfers sinds het begin van de oorlog beperkt of stopgezet. Om die reden hebben de onderzoekers gebruikgemaakt van gegevens van bedrijven, banken, adviseurs en Russische handelspartners, om inzicht te krijgen in de economische stand van zaken.

Dalende energie-inkomsten

Vorige week stelde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) nog dat de Russische economie weliswaar krimpt, maar het beter doet dan verwacht vanwege de olie- en gasexport. In het Yale-rapport wordt die overtuiging weerlegd. Zo zouden de energie-inkomsten de afgelopen drie maanden zijn gedaald. Ook hebben zo’n duizend buitenlandse bedrijven hun activiteiten in het land stopgezet, waardoor Rusland investeringen misloopt waarvan het juist zo sterk afhankelijk is.

Als Europa erin slaagt zichzelf af te sluiten van Russisch aardgas, staat Moskou door een gebrek aan afnemers voor een ‘onoplosbare’ situatie, aldus de onderzoekers. ‘Rusland is veel afhankelijker van Europa dan Europa van Rusland.’