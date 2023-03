Xi ziet overal bedreigingen, dus trekt nog meer macht naar zich toe

Xi Jinping op een scherm in het Militaire museum in Beijing. Beeld Reuters

Covid is officieel overwonnen in China, maar genodigden voor het eerste Volkscongres van het post-zerocovidtijdperk moeten een nacht in hotelquarantaine doorbrengen en een PCR-test afnemen. Het tekent de politieke sfeer in China, nu het Volkscongres dit weekeinde begint. Na economische malaise en volksprotest in 2022 moet elk risico worden uitgesloten. Daar is maar één manier voor: meer macht voor partijvoorzitter Xi Jinping.

Het Nationaal Volkscongres is de jaarlijkse bijeenkomst in Beijing van het bijna drieduizend leden tellende Chinese parlement, en het toneel waar de Chinese overheid haar economische en politieke plannen presenteert. Op het eerste Volkscongres na het grote Partijcongres van de Chinese Communistische Partij (CCP), afgelopen oktober, worden dit jaar ook de regeringsfuncties verdeeld. De vertrouwelingen die Xi vorig jaar om zich heen verzamelde in de partijleiding, zullen nu topfuncties krijgen in de Chinese regering.

Over de auteur Leen Vervaeke is correspondent China. Zij woont in Beijing. Eerder was ze correspondent in België.

Voor Xi, die al tien jaar steeds meer macht naar zich toetrekt, wordt dit Volkscongres ook een nieuwe gelegenheid om zijn positie te versterken. Xi zal zich op dit congres een derde termijn als president laten toekennen, mogelijk gemaakt door een wijziging van de grondwet in 2018. Met zijn derde termijn als partijvoorzitter en militair leider vervolmaakt Xi zijn eerdere machtsuitbreiding, en maakt hij de weg vrij voor een decennia- of zelfs levenslang bewind.

Alle touwtjes in handen

Bovendien zou Xi op dit congres ook belangrijke bevoegdheden van de regering naar de partij willen overhevelen, waar ze onder zijn controle vallen. Volgens bronnen van The Wall Street Journal en de Hongkongse krant Ming Pao komen de ministeries verantwoordelijk voor inlichtingendiensten en politie, een commissie voor financieel toezicht, en regeringsorganen voor technologie rechtstreeks onder de CCP-leiding. Daarmee krijgt Xi ook daar alle touwtjes in handen.

De Chinese Volksrepubliek is altijd een autocratische partijstaat geweest, maar de CCP besteedde onder Xi’s voorgangers veel bevoegdheden uit aan technocratische ministeries, waar goed bestuur boven partijtrouw ging. Maar Xi ziet die regeringsorganen als alternatieve machtsbases, vatbaar voor corruptie en interne tegenstand. Hij heeft de partij de voorbije tien jaar onophoudelijk versterkt, maar ook ideologisch gezuiverd en aan zichzelf ondergeschikt gemaakt. Daar gaat hij nu mee verder.

Xi wil meer controle, omdat hij overal bedreigingen ziet. 2022 was een economisch crisisjaar, met een groei van amper 3 procent, bijna het laagste in een halve eeuw. De Verenigde Staten proberen China van cruciale technologie af te snijden. Eind november braken bovendien protesten uit tegen het zerocovidbeleid, de grootste uiting van volksverzet sinds 1989. Het leidde tot een chaotische zerocovid-exit en een enorme covidgolf, waarbij ziekenhuizen en crematoria overweldigd raakten.

Kleine rode nationalisten

Onder gewone Chinezen is steeds meer onvrede te horen. ‘Tijdens de nieuwjaarsvakantie kon je heel andere geluiden horen dan de voorbije jaren’, zegt een Chinese politicoloog, die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven. ‘De Chinese leiders hebben de voorbije tien jaar geprobeerd om jongeren voor zich te winnen en kleine rode nationalisten te kweken. Maar nu zijn deze jongeren opgestaan. Dit markeert het verlies van een hele generatie voor de Chinese leiding.’

In een autocratie leidt onvrede niet noodzakelijk tot verzwakking van de leider; Xi haalt zijn macht niet uit maatschappelijk draagvlak, maar uit zijn grip op de partij en het veiligheidsapparaat. Het kan wel tot onrust leiden. ‘Alle partijkaders hebben gezien dat de keizer geen kleren draagt’, zegt de politicoloog. ‘Dat is heel gevaarlijk in de Chinese politiek. Als de zwakte van een machtige leider wordt ontbloot, leidt dat tot politieke onrust. Je voelt dat die storm begint op te komen.’

Xi kan zijn macht blijven vergroten, maar dat leidt niet noodzakelijk tot oplossingen voor China’s problemen. De instelling van een ‘Commissie Centrale Financiële en Economische Zaken’, waarmee de partij toezicht over de financiële sector zou krijgen, kan volgens experts helpen om de risico’s in de vastgoedsector en lokale overheidsfinanciën te stroomlijnen. Maar de toegenomen inmenging van de CCP in de economie, ondanks marktgezinde retoriek, is niet bevorderlijk voor het ondernemersvertrouwen.

Surveillance

De signalen dat de ministeries voor Staatsveiligheid en Openbare Veiligheid – verantwoordelijk voor inlichtingendiensten en politie – onder hoede van de partij komen, doen vermoeden dat de surveillancecapaciteit van de Chinese overheid zal toenemen, en er nog minder ruimte zal overblijven voor tegenstemmen. Volgens Nikkei Asia vrezen sommige partijleden dat China binnen een paar jaar een politiestaat zoals de voormalige Sovjet-Unie zal zijn.

De versterkte rol van de partij wordt nog onderstreept door de politieke generatiewissel die op dit Volkscongres zal plaatsvinden. Premier Li Keqiang en vicepremier voor economie Liu He, die als marktgezinde technocraten bekendstaan, worden opgevolgd door respectievelijk Li Qiang en He Lifeng, die als trouwe vazallen van Xi gelden. Volgens The Wall Street Journal zou He Lifeng ook partijsecretaris van de Chinese centrale bank worden, waarmee de CCP zijn grip verstevigt op het monetair beleid.