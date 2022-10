Xi Jinping met derde termijn machtigste Chinese leider sinds Mao Zedong

Xi (rechts) omringd door de leden van het nieuwe Permanent Comité, allen vertrouwelingen van de president. Beeld REUTERS

Xi werd zondag officieel ‘herkozen’ tot secretaris-generaal van de Communistische Partij van China (CCP), de machtigste positie in China. Dat gebeurde een dag na afloop van het Twintigste Partijcongres. Met zijn derde termijn als partijleider breekt Xi met de politieke normen in China, die voorschrijven dat een partijleider na twee termijnen plaatsmaakt, en wordt hij de machtigste Chinese leider sinds Mao Zedong, de stichter van de Volksrepubliek China.

Xi’s positie wordt nog versterkt door het nieuwe Permanent Comité van het Politbureau, de zeven machtigste mannen van China. Xi voerde een grotere herschikking door dan voorgeschreven, en bouwde het Permanent Comité om tot zijn persoonlijke hofhouding. Vooral de benoeming van Li Qiang, verantwoordelijk voor de chaoslockdown in Shanghai en nu naar voren geschoven als nieuwe premier, toont dat loyaliteit in Xi’s nieuwe bestuur belangrijker is dan competentie.

Het Permanent Comité bestaat verder uit Xi’s persoonlijke assistent Ding Xuexiang (allicht de nieuwe propagandabaas), familievriend Li Xi (de nieuwe anticorruptie-tsaar) en vertrouweling Cai Qi (getipt voor een economische portefeuille). Uit het vorige Permanent Comité werden naast Xi enkel corruptiebestrijder Zhao Leji en partijideoloog Wang Huning behouden. Voor meer marktgezinde of licht kritische partijfunctionarissen, zoals de vooraf getipte kanshebber Hu Chunhua, was geen plaats.

Complete machtsovername

Ook het nieuwe Politbureau (met 24 leden, onder wie geen enkele vrouw) bestaat bijna uitsluitend uit Xi-loyalisten. Chinaexperts zagen zo’n complete machtsovername door Xi’s aanhangers vooraf als het meest extreme scenario voor dit Twintigste Partijcongres. Denktank Asia Society had het over een ‘Xi onbegrensd’-scenario. Maar zondag werd duidelijk dat Xi onaangetast is door het falende zero-covidbeleid en de zwakke economie, en dat hij de CCP en China volledig controleert.

Chinaexperts verwachten dat de nieuwe ploeg Xi onbegrensde macht zal geven om zijn eigen koers te volgen, en nationale veiligheid en persoonlijke autoriteit boven de economie te plaatsen. Ze voorspellen een voortzetting van het zero-covidbeleid, meer staatsinmenging in de economie en meer ontkoppeling van de rest van de wereld. Xi’s versterkte streven naar een ‘Chinese Droom van nationale wederopstanding’ zal de spanningen met het buitenland en met Taiwan nog verder doen toenemen.

De 69-jarige Xi is sinds 2012 secretaris-generaal en sinds 2013 president van China. Die twee functies vallen in China samen. De Volksrepubliek gedraagt zich sinds het aantreden van Xi steeds assertiever. Zo is de militaire druk op het door China geclaimde eiland Taiwan opgevoerd, en de autonomie van Hongkong de kop ingedrukt. In het binnenland kozen de Chinese autoriteiten de laatste jaren voor strenge lockdowns om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.