Xi Jinping en Poetin schudden elkaar deze week de hand: samen optrekken tegen het Westen

Een eerdere ontmoeting tussen Vladimir Poetin en Xi Jinping in Beijing, april 2019. Beeld Getty Images

In Oezbekistan staan de komende dagen een tiental staatshoofden opgelijnd voor een regionale veiligheidstop: allemaal zijn ze happig op een onderonsje met de Chinese president Xi Jinping. In het Westen gaat alle aandacht tijdens Xi’s eerste buitenlandse bezoek sinds het uitbreken van de pandemie uit naar dat ene moment dat Xi de Russische president Vladimir Poetin spreekt.

Met hun laatste ontmoeting in februari schreven de heren immers geschiedenis door een verstrekkend partnerschap te sluiten. Enkele weken later viel Poetin Oekraïne binnen. Mede onder invloed van die oorlog is een stevig autoritair machtsblok in het Verre Oosten opgetrokken. Het is in zowel Poetins als Xi’s belang hun eensgezindheid te etaleren als een robuust succes. Vandaar dat Xi, die al bijna duizend dagen zijn buitenlandbeleid per telefoon- of videoverbinding voert, voor zijn Russische ‘partner zonder limieten’ in een vliegtuig stapt.

Xi blaakt van het zelfvertrouwen. Aan de vooravond van het Partijcongres, waar hij een ongebruikelijke derde termijn probeert te krijgen, vindt hij het niet nodig thuis te blijven om politieke deals te sluiten of gekonkel binnen de Communistische Partij te verijdelen. Blijkbaar maakt Xi zich geen zorgen over zijn machtspositie, want na een staatsbezoek aan Kazachstan gaat hij naar Oezbekistan voor een vergadering met de Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Dat is een door China opgericht veiligheidsberaad van Centraal-Aziatische landen en Rusland, waar onder meer Pakistan, India en Iran ook aanschuiven.

Xi's stokpaardje

Xi ziet zichzelf als de man die opstaat tegen het liberaal-democratische Westen, de Verenigde Staten voorop. Dat imago wordt versterkt door Poetin, die het Westen met een oorlog het vuur aan de schenen legt. Poetin voegt zich bovendien netjes naar Xi’s stokpaardje over Azië, dat onder leiding van China aan de beurt is de wereld te leiden.

Met die Russische draai naar Azië lijkt het alsof Xi zijn gedroomde herordening van de wereldorde al voor elkaar heeft. Poetin maakte zich recent verdienstelijk door Xi’s Taiwan-beleid te steunen. De Russische en Chinese ministers van buitenlandse zaken liepen zelfs demonstratief samen de zaal uit toen een regionale vergadering van Aziatische landen het Chinees militaire machtsvertoon rond Taiwan tijdens hoogoplopende spanningen met de VS bekritiseerde. Dat belooft wat voor de komende maanden, als Xi en Poetin elkaar bij internationale bijeenkomsten zoals de G-20 telkens treffen.

Er zijn vage voortekenen dat China uit is op intensievere samenwerking met Rusland. Tijdens het voorwerk voor de top door Xi’s derde man Li Zhanshu uitte Li volgens de Russische lezing ‘begrip’ voor Russische ‘maatregelen om kernbelangen te beschermen’ en bood hij Chinese ‘hulp’ daarbij aan. Als Li dat echt heeft gezegd – de Chinese staatsmedia zwijgen erover – is dat de krachtigste Chinese steun voor Poetins oorlog in Oekraïne tot dusver.

Beijing steunt Rusland stilzwijgend, maar houdt zich aan de internationale sancties tegen Rusland, omdat China al genoeg te stellen heeft met Amerikaanse sancties tegen de hightechindustrie en staatsbedrijven. Nog meer strafmaatregelen in de vorm van secundaire sancties veroorzaken extra onrust in de handelsrelaties met Europa en de VS, en dat is slecht voor de kwakkelende Chinese economie. De sterk toegenomen Chinees-Russische handel is dit jaar goed voor 146,8 miljard dollar, maar dat is een schijntje vergeleken met wat er tussen China en de VS en Europa omgaat.

Schot voor open doel

Net zoals Indonesië en India koopt China gretig Russische olie en gas. Sinds kort worden die gasleveranties in Chinese renminbi of Russische roebels afgerekend in plaats van dollars. Dat is handig met het oog op weer een nieuwe gaspijplijn, die via Mongolië vijftig miljard kubieke meter gas per jaar naar China gaat pompen. De Kracht van Siberië 2 is goed voor eenderde van het gas dat Rusland in normale tijden in Europa zou afzetten.

Meer samenwerking op energiegebied is een schot voor open doel, maar toenadering op militair gebied is ook niet uitgesloten. Moskou en Beijing zijn geen formele bondgenoten – Poetin zou dat wel willen, Xi niet – maar hun legers groeien naar elkaar toe, bijvoorbeeld met militaire oefeningen. De rolverdeling was altijd dat China wapens kocht en leerde van de superieure Russische krijgsmacht, maar die verhouding verandert langzaam. China heeft een inhaalslag gemaakt met hypermodern wapenarsenaal, terwijl Moskou door zijn wapens heen raakt. Volgens nieuwswebsite Politico stroopt Rusland de wereld af naar onderdelen voor wapensystemen, vooral halfgeleiders voor hypersonische raketten. China zou de gewenste Amerikaanse, Japanse en Europese chips kunnen inslaan, om die aan Moskou door te verkopen.

Dat kan stiekem, want niemand kan controleren of ergens aan de 4.300 kilometer lange grens tussen Rusland en China een container microchips passeert. Rusland openlijk helpen is ook een mogelijkheid, zeker nu de VS net een nieuw exportverbod van chips aan China hebben ingevoerd en plannen hebben voor meer anti-Chinese handelsbeperkingen. Dan is er geen beter gezelschap dan Poetin om het thuisfront en de rest van de wereld te laten zien dat Xi lak heeft aan de VS.