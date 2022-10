Xi biedt China veiligheid en zekerheid, benadrukt hij 73 keer bij congres dat hem machtigste man moet maken sinds Mao

Xi hield een naar Chinese begrippen korte toespraak: hij was ‘slechts’ een uur en 45 minuten aan het woord. Beeld Getty Images

Hij is degene die China die veiligheid en zekerheid kan bieden, zo wilde hij zijn publiek meegeven. Xi is inmiddels twee termijnen van vijf jaar aan de macht en voegt daar zo goed als zeker een derde termijn aan toe. Daar moet het congres dan wel officieel mee instemmen komende week, maar niks lijkt dat in de weg te staan. De grip van Xi op de Communistische Partij en China is daarvoor simpelweg te sterk geworden.

Daarom kon hij ook volstaan met een naar Chinese begrippen korte toespraak: hij was een uur en 45 minuten aan het woord. Vijf jaar geleden was dat nog twee keer zo lang. Met een derde termijn wordt Xi de machtigste man die China heeft gekend sinds Mao Zedong. Na Mao is geen enkele leider meer dan twee termijnen staatshoofd geweest. In 2018 wist Xi de grondwet zo te wijzigen dat er geen limiet meer bestaat op het aantal termijnen.

Lockdowns

In aanwezigheid van 2.300 prominente leden van de Chinese Communistische Partij sprak Xi over de uitdagingen waar China mee te maken heeft: onrust in Hongkong, spanningen rondom Taiwan, corona. Over economie ging het opvallend weinig. Het overkoepelende thema van Xi was veiligheid en zekerheid. Hij gebruikte die woorden in totaal 73 keer. Bij zijn vorige toespraak vijf jaar geleden was dat 55 keer.

Problemen kent China genoeg, met name op economisch gebied. Omdat China nog altijd probeert elke besmetting met corona te voorkomen, gaan Chinese steden regelmatig in wekenlange lockdowns. Er wordt massaal getest, reizigers moeten lange quarantaines doorstaan, er zijn reisbeperkingen en grootschalige surveillancemaatregelen.

Dat alles legt zijn beslag op de Chinese economie, die met zo’n 2,5 procent maar half zo hard groeit als verwacht. Een vastgoedcrisis en de internationale vrees voor een recessie spelen daarbij ook een rol.

Toch waren het niet de gevolgen van het uiterst strenge coronabeleid waar Xi het over had, maar de noodzaak om het voort te zetten. China is verwikkeld in een ‘volksoorlog met de verspreiding van het virus voor de volksgezondheid’. Een succesvolle, aldus Xi: ‘We stellen de mensen en hun levens boven alles.’ Op de groeiende onvrede rond Xi’s coronabeleid ging hij niet in.

Hereniging als het moet met geweld

Liever bereed hij een van zijn stokpaardjes: de gewenste hereniging tussen China en Taiwan. China beschouwt Taiwan als afvallige provincie. Landen die diplomatieke banden willen met China, kunnen die niet ook hebben met Taiwan: het zogenoemde Een-Chinabeleid.

Xi is ervan overtuigd dat het tot een hereniging komt. Het liefst vreedzaam, maar ‘we zullen het gebruik van geweld nooit afzweren’. Daarom werkt China ‘sneller aan het moderniseren van onze militaire theorie, ons personeel en onze wapens.’ Hij waarschuwde ook voor buitenlandse inmenging, ongetwijfeld doelende op de Verenigde Staten.

Afgelopen zomer namen de spanningen rondom Taiwan flink toe, na een bezoek van de Amerikaanse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan het eiland. China vatte dat op als provocatie, en reageerde met militaire oefeningen. Daarbij werd regelmatig de middellijn van de Straat van Taiwan, beschouwd als officieuze grens tussen China en Taiwan, overschreden.

‘De wielen van de geschiedenis rollen richting hereniging en heropstanding van de grootse Chinese natie’, aldus Xi. Zijn opmerkingen over Taiwan resulteerden in het langste applaus van de aanwezige partijleden tijdens zijn toespraak.

Legitimiteit door veiligheid

Xi sprak ook over het Chinese optreden in Hongkong, waar pro-democratische geluiden sinds 2019 zeer hardhandig worden neergeslagen. Officieel kent Hongkong een grote mate van bestuurlijke vrijheid. In de Chinese grondwet is het ‘een land, twee systemen’-principe vastgelegd.

Maar onder Xi is daar weinig meer van over. Door allerlei draconische ‘veiligheidswetten’ in te voeren wordt dissidentie zwaar bestraft. Xi spreekt liever van het ombuigen van ‘chaos naar bestuurlijke orde’.

Verschillende analisten zien dat Xi zijn legitimiteit niet langer ontleent aan zijn economische prestaties maar vooral aan het bieden van orde en veiligheid: ‘Het is duidelijk dat zekerheid Xi’s grootste zorg is’, aldus beleidsdeskundige Alfred Wu van de Nationale Universiteit van Singapore tegen persbureau Reuters. ‘China heeft te maken met veel gevaren, luidt zijn narratief. Het land bevindt zich in een figuurlijke oorlog, en hij is de redder.’

Ook Chinadeskundige John Delury van de Yonsei-universiteit in Seoel ziet die verschuiving: ‘Mao Zedong beloofde van het volk revolutionairen te maken, Deng Xiaoping beloofde ze rijk te maken en Xi belooft om ze veilig te houden.’