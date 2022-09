Xi bekrachtigt Chinese dominantie over Centraal-Azië

Xi Jinping, Vladimir Poetin en Uhnaagiin Hürelsüh (president Mongolië, buiten beeld) tijdens een trilaterale bijeenkomst in de marge van de SCO-top in Samarkand, Oezbekistan. Beeld AFP

Xi’s regionale dominantie uitte zich in Oezbekistan, waar de Chinese president een vergadering van de Shanghai Cooperation Organisation (SCO) bijwoonde. Dit in 2001 door China opgerichte veiligheidsberaad bestaat uit Centraal-Aziatische landen en Rusland, maar is uitgegroeid tot een regionale praatgroep waarbij ook onder meer India, Iran en Pakistan aanschuiven.

De Indiase premier Narendra Modi zorgde voor enig vuurwerk op de conferentie door Poetin publiekelijk te kapittelen over de oorlog in Oekraïne. ‘Dit is geen tijd voor oorlogen, en dat heb ik u over de telefoon ook gezegd’, zei Modi tegen Poetin tijdens de door de televisie rechtstreeks uitgezonden bijeenkomst. Poetin leek pijnlijk getroffen. ‘Ik ken uw positie en uw zorgen over het conflict, die u ook voortdurend naar voren brengt’, reageerde hij ten slotte. ‘Wij zullen al het mogelijke doen om er zo snel mogelijk een einde aan te maken.’

Opvallend was dat Poetin, die terrein verliest in Oost-Oekraïne door een succesvol tegenoffensief, uit zichzelf sprak over Chinese ‘vragen en zorgen’ over de oorlog en Xi bedankte voor zijn ‘evenwichtige positie’. Xi zei echter geen woord over Oekraïne, maar hield een betoog over zijn eigen prioriteiten op buitenlands gebied, zoals zijn nieuwe plan voor een mondiale veiligheidsarchitectuur onder Chinese regie en het belang van gezamenlijke bestrijding van terrorisme.

Terrorismebestrijding

Xi bood aan tweeduizend politiemensen uit Centraal-Aziatische buurlanden op te leiden in China voor gezamenlijke operaties. Terrorismebestrijding is de oorspronkelijke taak van de SCO, maar de organisatie heeft zich de afgelopen twintig jaar uitgebreid tot een breder platform bedoeld om China’s politieke en economische banden met de acht SCO-leden te intensiveren. SCO-gastheer Oezbekistan sleepte voor 15 miljard aan deals met China binnen. Centraal-Azië is van doorslaggevend belang in Xi’s Belt Road Initiatief van handelsroutes naar Europa.

In Kazachstan baarde Xi ophef met een verklaring waarin hij ‘de onafhankelijkheid en territoriale integriteit’ van het buurland beloofde te beschermen. ‘We zijn categorisch tegen bemoeienis (...) met de binnenlandse aangelegenheden van uw land,’ aldus Xi tegen zijn Kazachse evenknie Kassym-Jomart Tokayev.

Deze opmerking is goed voor speculatie, want Kazachstan zit als onderdeel van de voormalige Sovjet-Unie en buurland van China klem tussen twee grootmachten, die het allebei te vriend wil houden zonder dat Moskou of Beijing een te groot overwicht krijgt. Die evenwichtsoefening werd ingewikkelder toen Russische troepen de orde in Kazachstan herstelden tijdens ernstige politieke onrust in januari. Als traditionele bondgenoot van Kazachstan verwacht Moskou enige dankbaarheid voor het neerslaan van die protesten, maar Tokayev blijft liever neutraal inzake Oekraïne.

Door de internationale sancties heeft Moskou steeds minder te bieden op economisch vlak, terwijl in de handel tussen Kazachstan en China 25 miljard dollar omging in 2021. Tijdens zijn bezoek woensdag maakte Xi afspraken die de economische verwevenheid met Kazachstan verder vergroten, zoals plannen voor oliepijpleidingen richting China. Dat opent nieuwe afzetmogelijkheden voor Kazachse olie. Nu is Kazachstan nog in hoge mate afhankelijk van Rusland voor de export van aardolie, omdat de meeste pijpleidingen naar de wereldoliemarkt over Russisch grondgebied lopen.