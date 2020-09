Wurgmoord op zeiljacht in Caribisch paradijs. Was het de echtgenoot of toch een groep piraten?

Het eiland Isla Grande voor de kust van Colombia. Beeld Alamy Stock Photo

Peter en Durdana leefden hun droom. Op die bewuste septemberdag in 2015 waren ze met hun snorkelset het azuurblauwe water ingedoken van de baai van Isla Grande, aan de Caribische kust van Colombia. Met hun waterbestendige camera namen ze foto’s van het onderwaterleven bij het rif. Terug op hun zeiljacht Lazy Duck, waarmee ze al drieënhalf jaar de wereld over reisden, dronken ze caipirinha’s op het dek. Ze speelden een spelletje rummikub en Peter zette de vakantiefoto’s op hun laptop. In de koelkast lag de kreeft die ze eerder die dag van een lokale visser kochten. Durdana begon, nog in bikini, avocado’s te schillen voor de salade bij het avondmaal.

Nog geen uur later was Durdana dood. Ze werd 54 jaar.

Donderdag staat Peter P. (65) terecht in Utrecht. Zowel de Nederlandse als de Colombiaanse autoriteiten zijn er van overtuigd dat de gepensioneerd dierenarts zijn vrouw op die idyllische vakantiedag rond etenstijd door wurging om het leven heeft gebracht. De officier van justitie eist een celstraf van 8 jaar voorwaardelijk wegens doodslag.

Het probleem in deze zaak, moet ook de officier van justitie erkennen, is dat er nauwelijks een logische verklaring is voor dat scenario. Peter en Durdana uit Heino hadden volgens familie en vrienden al 35 jaar een gelukkig en stabiel huwelijk. Het stel was goed op elkaar ingespeeld: zij vrij extravert, hij rustig en wat meer gesloten. Psychologen die Peter P. doorlichtten zagen een intelligente man uit een hecht gezin, met langdurige vriendschappen, die problemen op een rationele manier oplost en altijd emotioneel stabiel is geweest. Iemand die van teveel drank niet agressief wordt, maar juist in slaap sukkelt, aldus bekenden.

Hoewel Peter P. wordt verdacht van een levensdelict, heeft hij sinds het overlijden van zijn vrouw vijf jaar geleden nooit vastgezeten. Kalm wandelt hij donderdag door de Utrechtse rechtbank, de handen ontspannen in de zakken van zijn taupekleurige broek. Vanaf het begin heeft hij gezegd dat hij onschuldig is. ‘En dat hou ik vol tot mijn dood.’

In het scenario zoals Peter P. dat zelf schetst, vertrok hij die warme avond terwijl zijn vrouw begon met koken, even naar het toilet. ‘Ik hoorde Durdana een schreeuw geven’, zegt hij over het daaropvolgende moment. Maar hij kon het toilet al niet meer uit, want hij werd door twee gemaskerde mannen teruggeduwd, aldus P. Hij zegt te zijn bedreigd, geslagen en bij de keel gegrepen, ‘tot het moment dat ik dacht dat ik ging stikken’.

Omdat hij op de wc werd vastgehouden heeft hij geen idee wat er in de tussentijd met Durdana is gebeurd, zegt Peter. ‘Het is misschien heel slecht van me, maar ik heb geen moment aan mijn vrouw gedacht.’ Behalve die eerste schreeuw zegt de verdachte in de rechtbank niets te hebben meegekregen van wat zich enkele meters verderop in de boot afspeelde.

Dat hij desondanks tegen leden van de Colombiaanse kustwacht heeft gezegd dat hij ‘vijf of zes mannen’ op zijn boot heeft gezien, berust volgens P. op een misverstand. Zo is er donderdag over veel kwesties ruis. P. zegt zich allerlei cruciale details niet te kunnen herinneren.

Mysterieus aan het alternatieve scenario van een ‘overval door piraten’ is dat er na uitgebreid recherchewerk op het zeiljacht geen bruikbare dna-sporen zijn gevonden van andere personen dan Durdana en Peter zelf. Ook vindt het Openbaar Ministerie het onwaarschijnlijk dat overvallers alleen twee fotocamera’s en omgerekend 60 euro zouden meenemen als buit, terwijl op de Lazy Duck ook een laptop, meerdere mobiele telefoons, sieraden en een groter geldbedrag voor het grijpen lagen.

Voor de officier van justitie zit de lezing van Peter P. zo ‘vol met onverklaarde en onaannemelijke elementen’, dat die terzijde moet worden geschoven. En dan blijft er volgens het OM geen andere mogelijkheid over dan dat P. zelf zijn vrouw heeft gedood.

Advocaat Bob Vink wijst er ter verdediging van P. op dat de Colombiaanse autoriteiten allerlei fouten gemaakt zouden hebben in het forensisch onderzoek, waardoor bruikbare sporen verloren zouden zijn gegaan. Ook de drie kinderen van het echtpaar geloven in de onschuld van hun vader, blijkt uit het spreekrecht dat hun oudste zoon in de rechtbank uitoefent. ‘Het megalomane ego’ van de autoriteiten in ‘het tweedewereldland Colombia’ hebben er volgens hem aan bijgedragen dat zijn vader valselijk wordt beschuldigd. Het Zuid-Amerikaanse land heeft zulke grote belangen bij het toerisme, dat elk verhaal dat het beeld van de Caribische idylle beschadigt, er van hogerhand de kop zou worden ingedrukt.

Peter P. gaat ervan uit dat hij wordt vrijgesproken. En wat als hij toch wordt veroordeeld, vraagt de rechter. ‘Ik hou daar geen moment rekening mee, ook nu nog niet’, zegt P. In zijn beleving vliegt hij ‘ergens volgend jaar’ met zijn zoon naar Curaçao, waar zijn jacht momenteel ligt, om van daaruit terug te varen naar Nederland. Over drie weken zal het vonnis van de rechtbank uitwijzen of de zeilen van de Lazy Duck in 2021 inderdaad kunnen worden gehesen.