Wrok over verbroken relatie lijkt motief van schietpartij op Rotterdamse vmbo-school

‘Het zal je maar gebeuren: ’s ochtends gaat je dochter naar school en ’s avonds komt ze niet meer thuis’, zegt de 34-jarige Richard Mensink als hij dinsdagmiddag met een witte roos naar het Rotterdam Designcollege loopt. Een paar uur eerder is daar in de fietsenstalling de 16-jarige Humeyra doodgeschoten door de 31-jarige Bekir.

Wrok over een verbroken relatie lijkt het motief te zijn voor het drama in de inpandige fietsenstalling aan de achterkant van de vmbo-school in Rotterdam-West. Mensink woont in de buurt, hoorde het verbijsterende nieuws, zag op internet de tranen in de ogen van medeleerlingen. ‘Een meisje van 16 zomaar doodgeschoten. Dat is een klap voor iedereen. Daarom kom ik mijn medeleven betonen’, zegt hij.

Van de politie mag hij even onder het politielint door om de roos bij de achteringang van de school neer te leggen. Door de glazen deuren zijn nog enkele mannen in witte pakken te zien die sporenonderzoek doen bij de ingang van de fietsenstalling.

Het is rond 13.00 uur dat Bekir zomaar de school binnenloopt. De leerlingen van het Designcollege zijn net klaar met hun lessen. In de fietsenstalling wacht hij Humeyra op, vertelt enkele uren later haar neef achter het politielint. Hij schiet meerdere keren op het meisje.

Sommige leerlingen denken aanvankelijk dat het om vuurwerk gaat als ze de knallen horen. Volgens ooggetuigen heeft hij wel acht keer op haar geschoten. Het meisje valt zwaar gewond op de grond. Even later proberen gealarmeerde ambulancemedewerkers haar nog te reanimeren, maar die pogingen zijn helaas tevergeefs.

De straat aan de achterkant van de school wordt meteen afgezet door de politie. De leerlingen moeten aanvankelijk binnenblijven, maar kunnen later onder begeleiding de school aan de andere kant verlaten, via de hoofdingang die verbouwd wordt. Ze zijn geschokt over het drama.

Kort daarna wordt de verdachte aangehouden in Rotterdam-Noord. Hij zou zich zelf telefonisch hebben gemeld bij de politie en het vuurwapen nog bij zich hebben.

Volgens enkele leerlingen hadden Humeyra en Bekir, beide Turkse Nederlanders, een relatie die is ontstaan via Facebook. Zij had de relatie uitgemaakt en hem ook ‘geblokt’ op sociale media. Toch bleef hij haar stalken en bedreigen. De school zou daarover zijn ingelicht door enkele verontruste medeleerlingen.

Veroordeeld

Haar neef vertelt bij het politielint dat de relatie ruim twee jaar geleden is ontstaan. Bekir zou zich aanvankelijk op Facebook jonger hebben voorgedaan dan hij is. De familie van het meisje vond het echter niks. ‘De familie van haar is zelfs nog gaan praten met de familie van hem’, zegt de neef. ‘Ze zeiden dat ze te jong was, dat hij geen partij was en dat het afgelopen moest zijn. Toch bleef hij haar lastigvallen en bedreigen’, aldus de neef, die eveneens van Turks-Nederlandse afkomst is en zijn naam ‘vanwege de gevoeligheden’ niet in de krant wil hebben.

Volgens hem heeft de familie van Humeyra ruim een jaar geleden zelfs aangifte gedaan tegen Bekir wegens mishandeling, intimidatie en bedreiging. ‘Hij is daarvoor door de rechter onlangs veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf’, aldus de neef. ‘Dat was maximaal twee maanden geleden. Waarom liep hij nog vrij rond?’ Het Openbaar Ministerie bevestigt dinsdagavond dat de verdachte een bekende is van politie en justitie. Hij is onlangs nog veroordeeld en stond onder toezicht van de reclassering. Waarvoor hij is veroordeeld, kan het OM niet zeggen.

Hij kan in hoger beroep zijn gegaan, oppert een andere Turkse Nederlander vanuit de kleine grijze Toyota waarmee hij de neef komt ophalen. ‘Ik ken hem, hij woont een straat achter mij, hij is psychisch niet in orde’, zegt de autobestuurder. ‘Hij heeft vaker mensen gestoken. Hij had ook al eerder problemen met haar. Als je psychisch in orde bent, ga je geen relatie aan met een meisje van 14 of 15 – want dan ben je een pedofiel. En ga je niet iemand zomaar doodschieten. Ik sta echt versteld. Hij is helemaal gestoord. Heb je geen eer dan, geen hart, geen gevoelens?’

De twee mannen vragen zich ook af hoe Bekir zomaar de school kon binnenlopen. ‘Ik heb ook op deze school gezeten, van klas 1 tot en met 4’, zegt de neef. ‘Dit is niet veilig zo.’

Humeyra zat in eindexamenklas van het Designcollege, een vmbo-school met circa driehonderd leerlingen die zich vooral richt op creatieve vakken. ‘’Dit is het ergste wat je als school kan overkomen’, zegt Marc Otto, bestuursvoorzitter van scholenkoepel LMC. Volgens hem heeft maar een handjevol leerlingen de fatale schietpartij in de fietsenstalling gezien. Zij zijn na het drama opgevangen en hebben slachtofferhulp gekregen. De andere leerlingen zijn naar huis gestuurd.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft het nieuws ‘met afschuw en verdriet’ tot zich genomen, aldus zijn woordvoerder. Hij zal de school woensdag pas bezoeken, om het sporenonderzoek dinsdag niet in de weg te lopen. Ook leerlingen en ouders worden vandaag verwacht om bij te praten en emoties te delen, in aanwezigheid van Slachtofferhulp. ‘Wij zijn allemaal erg aangeslagen’, schrijft het team van het Designcollege dinsdagavond op de website.

De politie kan of wil nog niets zeggen over het motief van de schietdrama. Een woordvoerder wil alleen kwijt dat de 31-jarige verdachte ‘een bekende is van het slachtoffer’ en dat het onderzoek nog volop loopt.