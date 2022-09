Wrevel bij achterban houdt coalitie ondanks asielcompromis in woelig vaarwater

Eric van der Burg, staatssecretaris van Asiel en Migratie, kijkt vrijdag voor aanvang van de ministerraad naar de beveiliging als het draaihek niet opengaat. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra en ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers kregen begin deze week uit eigen kring te verstaan dat ze zich binnenkort moeten verantwoorden voor het nieuwe asielbeleid. Inmiddels kunnen partijleider en minister van Financiën Sigrid Kaag en fractievoorzitter Jan Paternotte (beiden D66) zich bij hen voegen: ook hun partij organiseert een ledenbijeenkomst. ‘We hebben veel signalen van ontevreden leden’, zegt afdelingsvoorzitter Daphnie Ploegstra. ‘Het moet duidelijk zijn dat de huidige problemen ons niet zomaar zijn overkomen maar het gevolg zijn van falend beleid.’

Onder D66’ers leven vooral zorgen over de door het kabinet aangekondigde inperking van de gezinshereniging voor toegelaten asielzoekers. Dat deze optie überhaupt op tafel ligt, baart Ploegstra zorgen. ‘Dan ga je als partij toch door een ondergrens.’ Ze hoopt dat de partijtop op de bijeenkomst uitlegt hoe deze deal tot stand is gekomen en hoe het zit met de juridische haalbaarheid van de voorstellen. In een brief roeren ook de Jonge Democraten zich. Het akkoord is voor de D66-jongeren ‘schandalig’ en ‘onacceptabel’.

Eerder noemden bezorgde ChristenUnie-leden de afspraken die de gezinshereniging uitstellen en de opname van erkende vluchtelingen tijdelijk stopzetten pijnlijk en onacceptabel. Dat geldt ook voor het deel van de CDA-achterban dat de christelijke kernwaarden van barmhartigheid belangrijk vindt. Een brief die de partij oproept tot herbezinning telt 124 keer handtekeningen.

Hoofdpijndossiers

Het is de keerzijde van een week waarin de politieke opluchting overheerste. In zeven dagen tijd wisten de regeringspartijen zich voor even te verlossen van de drie hoofdpijndossiers die hen een zomerreces lang achtervolgden. Terwijl exploderende energierekeningen en duurdere boodschappen een steeds grotere hap namen uit de portemonnee van de Nederlandse burgers, waren alle ogen gericht op de begrotingsonderhandelingen en het koopkrachtpakket waarmee de coalitie de zwaarste klappen voor de kwetsbaarste groepen zou opvangen. Tegelijkertijd werd meesterbemiddelaar Johan Remkes de laatste hoop van het kabinet om de stikstofimpasse te doorbreken en de ontwrichtende boerenprotesten de wind uit de zeilen te nemen.

Dat koopkrachtpakket is er. En het is fors. Met liefst 15 miljard euro gaat het kabinet de pijn van het historische koopkrachtverlies aan vooral de onderkant van de samenleving opvangen, deels betaald door hogere belastingen voor vermogenden en bedrijven. Voor de conclusie dat de magie van Johan Remkes heeft gewerkt is het nog te vroeg, maar het laatste stikstofoverleg leidde toch tot verrassend blije gezichten in alle kampen. Met een asieldeal vol bezweringsformules waaraan de coalitiepartijen elk een eigen uitleg kunnen geven, hoopt het kabinet bovendien de onrust en de schaamte over de erbarmelijke omstandigheden in Ter Apel gesust te hebben.

Maar de politieke pijn blijkt nog niet geleden. De asieldeal is het zoveelste vluchtelingencompromis in een debat waarin de stellingen al jaren geleden zijn betrokken en de partijen zich diep hebben ingegraven. Net als in de vorige kabinetten die Mark Rutte leidde lijkt dit dossier de zwaarste beproeving te worden voor de stabiliteit van de coalitie. Hoe het kabinet de historische koopkrachtval het best kan compenseren, dat kunnen rekenmeesters becijferen. Welke meetmethode het kabinet moet hanteren om de stikstofuitstoot te bereken, daar valt over te discussiëren. Maar hoe een land omgaat met mensen die asiel aanvragen, raakt aan de kern van politieke partijen: welke morele waarden bepalen een beschaving?

In het eerste kabinet-Rutte stortte de samenwerking met de PVV het CDA in een koerscrisis waarvan de partij nog steeds niet bekomen is. De PvdA worstelt nog altijd met de nalatenschap van Rutte II, waarin de partij onder meer tekende voor de strafbaarstelling van illegaliteit en met Diederik Samsom de architect leverde van de Turkijedeal. GroenLinks zag af van de droom te regeren vanwege de asielplannen waarvoor het dan moest tekenen. De ChristenUnie stapte wel in, en direct waren alle ogen gericht op Joël Voordewind, het asielgeweten van de fractie.

Verdediging moeilijker

Dit keer is het verrassend genoeg een VVD’er voor wie het asielcompromis niet te dragen is. Kamerlid Daan de Neef is teleurgesteld over hoe zijn partij de crisis in de opvang heeft aangepakt. Waar hij had gehoopt op compassie zag hij een ‘ijskoude’ aanpak. Omdat hij zijn zetel opgeeft, brengt hij de coalitie niet praktisch in de problemen, maar in politiek opzicht doet hij dat wel: het is voor de partijleiders van het CDA, D66 en de ChristenUnie niet bepaald makkelijker geworden om de plannen in eigen kring te verdedigen nu die zelfs een VVD’er te ver gaan.

Dinsdag is ook de Tweede Kamer terug van zomerreces en gaat de oppositie er alles aan doen om de coalitie verder uit elkaar te spelen. Enige troost: het vuur komt van twee kanten. De kloof die door het kabinet loopt, loopt ook dwars door de Kamer. En hoewel daarin een rechtse meerderheid strenger op migratie wil zijn, worden de partijen met wie de VVD en het CDA zich op dit thema verwant voelen op andere thema’s te extreem geacht om mee te regeren. Alleen al daarom zijn Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers voorlopig onverminderd op elkaar aangewezen.