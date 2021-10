Wouter Koolmees en Johan Remkes gaan formatieonderhandelingen leiden

D66'er Wouter Koolmees zal samen met Johan Remkes proberen de gesprekken tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie in goede banen te leiden. De demissionair minister van Sociale Zaken vormt samen met Remkes het nieuwe informateursduo. Dat melden bronnen rond de formatie tegenover de Volkskrant.

Informateur Johan Remkes en Sigrid Kaag (D66) in de tuin van het Logement voor gesprekken over de kabinetsformatie. Beeld ANP

Naar verwachting stemt de Tweede Kamer dinsdagmiddag in het formatiedebat in met de voordracht.

Remkes liet vorige week al doorschemeren bereid te zijn die taak op zich te willen nemen. Even werd nog getwijfeld of dat wel door zou gaan: D66-spindoctors beklaagden zich bij diverse media dat Remkes de formatiegesprekken vorige week in beschonken toestand voerde. De hoofdvoorlichter van de partij bood zijn excuses aan, maar duidelijk is dat niet alle democraten tevreden zijn over de informateur.

En ook de ChristenUnie had het nodige aan te merken op Remkes. Zo suggereerde de informateur dat hij met partijleider Gert-Jan Segers gesproken zou hebben over medisch-etische thema's, het belangrijkste struikelblok dat gesprekken tussen D66 en CU maandenlang heeft tegengehouden. Volgens Remkes zou Segers bereid zijn initiatiefwetten, zoals Voltooid Leven, een vrije kwestie te laten in de Kamer.

Maar volgens Segers heeft hij helemaal geen afspraken gemaakt. En al helemaal niet over medisch ethische thema's. ‘Ik heb nog niet onderhandeld. De heer Remkes is geen woordvoerder van mij’, zei Segers.

Inmiddels is de lucht tussen Segers en Remkes geklaard en is ook D66 akkoord met het verlengde mandaat.

Inhoudelijke onderhandelingsronde

Volgens Remkes belooft de inhoudelijke onderhandelingsronde dit keer helemaal anders te gaan. Na de vertrouwenscrisis in VVD-leider Mark Rutte zijn alle partijen het erover eens dat de machtsverdeling tussen Kamer en kabinet meer in balans moet komen.

Dualisme, wordt dat op het het Binnenhof genoemd. Een dun en beknopt regeerakkoord waar alleen op grote lijnen over de belangrijkste onderwerpen afspraken over worden gemaakt, kan een manier zijn de rol van de Kamer te versterken.

Nu na bijna zeven maanden dan eindelijk een combinatie van partijen gevonden is die de onderhandelingen willen starten, zou het ook snel kunnen gaan. Ja, de afgelopen maanden zijn verspild aan het herhalen van bezwaren en blokkades, maar het is ook over de inhoud gegaan.

Hamer

VVD en D66 werden het samen eens over een proeve van een regeerakkoord en de vorige informateur Mariëtte Hamer sprak uitvoerig over de grootste uitdagingen waar Nederland de komende jaren voor staat. Zij stelde vast dat eigenlijk alle partijen het erover eens zijn wat er moet gebeuren: onder meer de woningnood moet worden aangepakt, op klimaatgebied moet meer gebeuren en het volgend kabinet kan het stikstofvraagstuk kan niet langer voor zich uit schuiven.

Daarbij zullen de twee nieuwe informateurs rekening houden met de wensen van PvdA en GroenLinks. Mocht de huidige coalitie een doorstart maken, dan blijft het in de Eerste Kamer afhankelijk van de steun van de oppositie. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de twee linkse partners die door VVD en CDA van de formatietafel zijn geweerd.

Ploumen en Klaver

Voordeel is dat de vier formerende partijen de afgelopen maanden wel inzicht hebben gekregen wat Ploumen en Klaver willen. Goede inhoudelijke voorstellen zullen zij niet tegenhouden, hebben PvdA en GroenLinks eerder al laten weten. Maar er wordt niet in de achterkamertjes onderhandeld.

Aan geld zal het in ieder geval niet liggen, zo lijkt het. De NOS meldde maandag dat het volgend kabinet, vanwege de lage rentestand, bereid is tientallen miljarden euro’s te lenen om deze en meer grote vraagstukken de komende periode aan te pakken.

Segers veegde maandagavond bij Op1 het financieel voorstel van tafel. ‘Het slaat nergens op. Er zijn geen afspraken gemaakt.’ Volgens Segers betreft het een gelekte notitie van VVD-hand. ‘Dit is precies waar we afscheid van moeten nemen.’