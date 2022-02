Wouter Bos weg bij Invest-NL, wordt nieuwe topman van zorgverzekeraar Menzis

Oud-minister Wouter Bos wordt de nieuwe topman van Menzis. Beeld ANP

Op dit moment is de 58-jarige Bos voorzitter van Invest-NL, een investeringsfonds dat zich richt op projecten op het gebied van onder meer hernieuwbare energie en verduurzaming. Daarvoor zat Bos in de Tweede Kamer namens de PvdA, de partij die hij ook jarenlang leidde. Van 2007 tot 2010 was Bos in het kabinet-Balkenende IV minister van Financiën en vicepremier. Daarna trok hij zich terug uit de politiek, omdat hij meer tijd wilde besteden aan zijn gezin.

Ook in de zorg heeft Bos de nodige bestuurservaring. Voor zijn overstap naar Invest-NL in 2018 was Bos vijf jaar lang bestuursvoorzitter van het Amsterdamse VUmc. In die tijd realiseerde hij de fusie van het ziekenhuis met het AMC. Daarvoor leidde Bos de gezondheidszorgtak van de internationale accountant KPMG. Eind vorig jaar werd Bos daarnaast de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie.

Wenselaar had zijn vertrek bij Menzis afgelopen september al aangekondigd. De zorgverzekeraar behoort tot de grootste van Nederland. Met 2,1 miljoen verzekerden had Menzis vorig jaar een marktaandeel van bijna 12 procent, blijkt uit cijfers van Zorgwijzer. Alleen Achmea, VGZ en CZ moet Menzis boven zich dulden. ‘Ik kijk uit naar mijn overstap naar Menzis’, zegt Bos in een verklaring. ‘Dit is een prachtkans om terug te keren naar een wereld die mij toen heel dierbaar is geworden.’

Bij Invest-NL moest Bos met 1,7 miljard euro aan belastinggeld de energietransitie aanjagen. De coronapandemie dwong hem in zijn eerste jaar tijdelijk de koers te verleggen, vertelde hij in mei vorig jaar aan de Volkskrant. ‘Toen we aftrapten, wilden we start- en scale-ups financieren voor de energietransitie. Maar we konden niet doof of blind blijven voor wat er ineens gebeurde. Uiteindelijk hebben we tot en met mei 2021 een zevental bedrijven met tussen de 2- en 10 miljoen euro aan kapitaal geholpen.’ Wie Bos bij Invest-NL opvolgt, is nog niet bekend.