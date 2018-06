Wouter Bos vertrekt bij VUmc en wordt topman bij investeringsbank gericht op duurzame economie

Bestuursvoorzitter Wouter Bos van het VU Medisch Centrum tijdens de heropening van het ziekenhuis. Het ziekenhuis was in 2015 twee weken dicht nadat een breuk in een waterleiding voor enorme schade zorgde. Foto ANP

Dat heeft minister Wopke Hoekstra van Financiën vrijdagmiddag bekendgemaakt. Invest-NL zal naar verwachting in 2019 definitief worden opgericht en ondernemers één loket bieden voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma’s. In de opbouwfase krijgt Bos, oud-minister van Financiën, vanaf oktober de gelegenheid om ‘de strategie en visie van Invest-NL mede vorm te geven’.

Uit de brief die Hoekstra mede namens zijn collega’s van Economische Zaken/Klimaat en Buitenlandse Handel/Ontwikkelingssamenwerking naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat Bos 202 duizend euro bruto per jaar gaat verdienen. Ook is er een pensioenbijdrage van 25 duizend euro en een onkostenvergoeding afgesproken. Dit is het beloningsmaximum dat zal gelden voor de nieuwe vennootschap, zo hebben de drie betrokken ministers bepaald.

Het VUmc is begin deze maand bestuurlijk gefuseerd met het AMC onder de naam Amsterdam UMC. Bos zegt in een reactie ‘met gemengde gevoelens’ afscheid te nemen van het Amsterdam UMC. ‘Mijn benoeming door het kabinet als ceo van Invest-NL is een prachtige nieuwe uitdaging die mij in staat stelt op de grens van publiek en privaat met voor ons mooie land heel relevante zaken bezig te zijn’, aldus Bos. Hij is ‘zeer recent’ benaderd voor de nieuwe job.

Invest-NL krijgt een investeringskapitaal van 2,5 miljard euro en gaat vooral bedrijven steunen die bijdragen aan ‘de omslag naar een duurzame economie’. Volgens het kabinet is het nu nog zo dat veel bedrijven en projecten vanwege onzekerheid over het rendement of door lange terugverdientijden moeilijk aan financiering kunnen komen. Invest-NL gaat ook start-ups, innovatieve bedrijven die kapitaal nodig hebben voor verdere groei, helpen. Met het kapitaal van Invest-NL zal ook meer financiering van institutionele beleggers en Europese fondsen worden aangetrokken.

Volgens het kabinet is de PvdA’er de juiste persoon voor deze functie omdat hij bestuurservaring in zowel de private als publieke sector heeft en ‘een sterke betrokkenheid heeft bij de maatschappelijke thema’s waar Invest-NL zich op zal richten’.