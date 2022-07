Worstenbroodjes en jazz op overvol Eindhoven Airport. ‘We lopen als viswijven langs die rij’

De Tilburgse jazzformatie Tijn Trommelen Trio speelt vrijdag voor wachtende passagiers op Eindhoven Airport. Beeld Jakob van Vliet

Opgewekte jazzdeuntjes galmen honderden vakantiegangers op Eindhoven Airport tegemoet. Enkele meters voordat de reizigers – die al ruim twee uur in de rij staan – eindelijk de beveiligingspoortjes hebben bereikt, passeren ze het Tijn Trommelen Trio, een Tilburgse jazzformatie die staat opgesteld in de vertrekhal.

Na de slotakkoorden van Sinatra’s Fly me to the moon, beginnen enkele passagiers overdreven te zuchten. Maar in de zee van beteuterde gezichten, is een enkeling die zichtbaar opfleurt. Zoals Ernestine (30), onderweg naar Milaan, die een brede grijns niet kan onderdrukken. En hoewel haar broertje Casper (26) hoofdschuddend de band gade slaat, noemt zij de muziek ‘onwijs leuk’. ‘Je kan chagrijnig zijn omdat het zo lang duurt, maar je kunt er toch niets aan doen. Dus dan kun je maar beter genieten.’

Net als andere luchthavens zucht ook het beduidend kleinere Eindhoven Airport onder een personeelstekort. Dankzij een gebrek aan ‘tientallen’ beveiligers staan er al weken rijen in de vertrekhal. Dankzij de rigoureuze maatregel van Schiphol om minder passagiers toe te staan, zijn meerdere luchtvaartmaatschappijen uitgeweken naar Eindhoven. Deze zomer vertrekken er hier twaalfduizend passagiers per dag, de luchthaven kan niet becijferen hoeveel passagiers er van Schiphol zijn overgenomen, maar verwacht dat dit marginaal is.

Aangezien de vertrekhal die passagiersstromen niet aankan, slingert ook in Eindhoven een lange rij passagiers de deur uit. Onder witte tenten staan honderden vakantiegangers braaf opgelijnd. De wachttijd bedraagt vrijdagochtend ruim twee uur, en dat wekt wrevel. Om daar tegenwicht aan te bieden, programmeert Eindhoven Airport sinds vrijdag de rest van de zomer twee keer per week een artiest. Veel jazzartiesten, maar ook lokaal talent.

Vermaak verzorgd

Een van hen is Tijn Trommelen (26), conservatoriumstudent uit Tilburg, en vandaag de voorman van de jazzformatie. Hij heeft de instructie meegekregen om het ‘niet te heftig te maken’, dus er staat geen experimentele jazz op het programma. ‘Dat kan op de zenuwen werken, en dat is niet fijn als je in de rij staat.’ Tot nu toe geniet het publiek, ziet Trommelen, hoewel hij merkt dat passagiers zich niet altijd een houding weten te geven. ‘Je ziet dat ze chagrijnig zijn, dus het blijft bij een knikje, een glimlachje, een gebaartje.’

De band verzorgt het vermaak, maar het is Caroline van Geenen (41) die voorkomt dat de operatie verder in de soep loopt. Als airport operations manager snelt Van Geenen, walkietalkie voor de borst, door de vertrekhal. Ze stuurt collega’s aan, staat boardingpassen te scannen en steekt vermoeide medewerkers een hart onder de riem.

Zodra reizigers op tijd op de luchthaven zijn, zorgt Van Geenens team van ‘floorwalkers’ ervoor dat reizigers ondanks de rijen hun vlucht halen. Dat doen ze door proactief mensen naar een speciale ‘zone A’-rij te dirigeren, waar je voorrang krijgt. ‘We lopen als viswijven langs die rij en roepen bijvoorbeeld: vlucht naar Ibiza, Ibiza.’ Dat moet ervoor zorgen dat passagiers ‘genoeg tijd hebben om rustig door de beveiliging te komen en daarna nog een kop koffie te halen.’

Super-intensief werk

Dat is een verademing in vergelijking met Schiphol, waar dit gezien het aantal vertrekkende vluchten nauwelijks wordt gedaan. Deze werkwijze heeft ook een prijs, beaamt Van Geenen: ‘Het is super-intensief en aan het eind van de dag ben je helemaal stuk. Maar er zijn onwijs veel emoties hier op de vloer, soms ook paniek. Dus soms moeten we tot drie keer toe mensen geruststellen.’ Eindhoven Airport verwacht – net als Schiphol – de rest van de zomer niet veel verbetering.

Naast de jazzband en de floorwalkers heeft de Eindhovense luchthaven ook een worstenbroodjeskraam naast de rij gepositioneerd. Een van de klanten is vrijdagochtend defensiemedewerker Sjors (26), die met zijn vriendin en haar nichtje op weg is naar Alicante. Het trio stond inmiddels drie kwartier in de rij en het is tijd voor een versnapering. ‘Ik zei net toevallig nog tegen mijn vriendin: het is gouden business als je hier een eettent neerzet.’ Hoewel hij om zich heen mensen zichzelf ziet verbijten van chagrijn, lijkt hij de misère te relativeren. ‘Je moet toch wachten: of je hier staat te wachten of bij de gate. Bovendien zijn er ergere dingen in de wereld. Er is gewoon oorlog in Oekraïne – waarom zou ik me druk maken dat ik hier moet wachten? Er zijn ook zat mensen die helemaal niet op vakantie kunnen. Het is vervelend, maar hup, zet je eroverheen.’