Wordt wéér een Nederlandse wielrenster wereldkampioen? ‘Zij zijn de favorieten hier’

Het peloton vlak na het begin van de wedstrijd. Beeld BELGA

Waar sta jij precies?

‘Ik sta nu op een plek waar de renners vandaag zes keer langskomen, in de buurt van Leuven. Het is een apart parcours. Rondom Leuven liggen geen bergen of lange heuvels, maar wel hele felle, gemene klimmetjes. Waaronder ‘de Wijnpers’, dat vind ik de mooiste naam van allemaal. Die heuvels gaan echt het koersverloop bepalen hier, denken de kenners.

‘De organisatoren hebben onwaarschijnlijk veel hekken neergezet. Ik heb een mediapas om mijn nek hangen, maar alleen met het juiste nummers kan ik ook echt doorlopen. Maar de mensen bij de hekken weten niet welke nummers ze mogen doorlaten. Dus kiezen maar ervoor om niemand door te laten. Daar begin ik nu wel aan te wennen, na eerder ook bij de Giro en de Tour te zijn geweest.’

Voor veel Vlamingen heeft wielrennen een speciale plek in het hart. Merk je dat daar?

‘Zeker. Ik was vorige week zondag bij de tijdrit voor de mannen. Dat was echt een volksfeest. Ook nu verwacht ik veel publiek. In Vlaanderen is er bijna geen stuk weg te vinden dat geen onderdeel is van een of andere wielerwedstrijd. Ook in dit parcours zitten allerlei wegen die de renners kennen van het voorseizoen, wanneer de Vlaamse klassiekers worden gereden. Als de Engelsen mogen zeggen dat het voetbal bij hen thuis komt, mag België dat bij het fietsen zeggen.

‘Voor morgen is de hoop dan ook gevestigd op de Belgische wielrenner Wout van Aert. Die komt de wereldtitel ook volledig toe. Dat zou het feest compleet maken hier.’

Kunnen we voor vandaag al een Nederlandse winnaar opschrijven?

‘De Nederlandse vrouwen zijn vandaag de favorieten. Er zijn drie renners die vandaag echt een goede kans hebben. Allereerst Chantal Blaak, het parcours is echt op haar lijf geschreven. Dan het aanstormende talent Demi Vollering, die dit jaar al de klassieker Luik-Bastelaken-Luik won. Dan kun je dit ook winnen. En dan is er ook nog ‘good old’ Marianne Vos. Als de koers met een sprint eindigt met een groep van tien of vijftien vrouwen, en zij zit daarbij, is zij de gedoodverfde favoriet.

‘Wat in hun voordeel werkt, is dat Nederland ook als team sterk is. Dat lieten ze twee weken geleden bij het EK zien. Toen reed Ellen van Dijk vooraan en deden Demi Vollering en Annemiek van Vleuten perfect afstoppend werk daarachter. Ze waren bereid zich op te offeren voor degene die op kop rijdt. Dat doen de Nederlandse vrouwen constant bij dit soort wedstrijden, en met die mentaliteit winnen ze heel veel.’

Het kan de vijfde opeenvolgende keer zijn dat een Nederlander de wegwedstrijd bij de vrouwen wint. Dat lukte alleen Frankrijk eerder. Hoe speciaal is deze hegemonie in het vrouwelijke wielrennen?

‘Dat is heel bijzonder, in het laatste decennium domineerde Nederland deze sport volledig. Niet alleen bij de WK’s, maar ook in andere wedstrijden wint toch heel vaak een Nederlander. En het ziet er ook heel goed voor de komende jaren, met een talent als Demi Vollering. Het is wat dat betreft heel jammer dat de Olympische wegwedstrijd zo misliep. Dat is de enige smet.’

Het element der verrassing, toch ook onderdeel van sport, raakt zo wel een beetje verloren, toch?

‘Maar kom op, het blijft natuurlijk heel knap als een Nederlander wint. Het niveau van het vrouwenwielrennen is echt heel hoog. Bij saaie koersen met verwachte winnaars kan ik mij niets voorstellen.’

De finish wordt rond 16:45 verwacht.