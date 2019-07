Wordt mijn pensioen straks ook gekort?

Een gepensioneerd echtpaar kijkt uit over hun tuin. Beeld ANP XTRA

Dag Gijs, voor veel mensen is de vakantie net begonnen, ze hebben nog maar net hun tent opgezet en nu horen ze dat hun pensioen gekort gaat worden. Moeten ze hun spullen pakken en in actie komen?

‘We zien dit al heel lang aankomen. De Nederlandse pensioenfondsen staan er al een tijd slecht voor. Wanneer ze het vijf jaar lang slecht doen, moeten ze uiteindelijk korten. De pensioenen gaan nog niet direct omlaag, dat gebeurt pas als de fondsen ook op 31 december niet voldoende scoren.

‘Gepensioneerden merken het dan als eerste. Zij worden direct in hun portemonnee geraakt. Op Prinsjesdag kan het kabinet die schade overigens nog wel repareren met maatregelen voor die groep. Grotere pijn zit er bij mensen die nog werken. Voor hen ligt het pensioen soms nog ver weg, maar uiteindelijk zullen ze minder uitbetaald krijgen. Zelfs het kabinet kan daar op de derde dinsdag van september weinig tegen doen. En ook de pensioengerechtigden kunnen er eigenlijk niks tegen beginnen.’

Maar er was toch een pensioenakkoord?

‘Toen in april het pensioenakkoord op tafel lag, was ook al duidelijk dat korting op de pensioenen onvermijdelijk zou zijn. Door het akkoord kan de daling van de pensioenen wel iets minder heftig uitvallen. Al is de situatie op één puntje zeker niet verbeterd door het akkoord. De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog en dus moeten pensioenen eerder en langer worden uitgekeerd. Dat kost de fondsen uiteindelijk meer geld. Maar dat is peanuts op het grote geheel.’

Kan er dan nog wel iets gedaan worden tegen de daling van de pensioenen?

‘De invloed van de lage rente op de fondsen is eigenlijk te groot. Zolang die zo laag blijft of verder daalt, is het negatieve effect haast niet weg te poetsen met maatregelen of beleggingswinsten. Die rente wordt vastgesteld door de Europese Centrale Bank (ECB) en is de afgelopen tien jaar eigenlijk alleen maar gedaald. Daar hadden de fondsen geen rekening mee gehouden. Al hebben sommige het renterisico afgedekt, zoals het pensioenfonds voor de bouw.

‘De fondsen kunnen natuurlijk meer geld ophalen, maar ondanks dat de fondsen de afgelopen maanden enorm goed rendement hebben verdiend op hun beleggingen, blijft de daling doorzetten. Zelfs die opbrengsten blijken niet genoeg.’

En wat betekent deze korting nou precies voor de pensioenen?

‘Dat is afhankelijk van het pensioenfonds en van de individuele situatie. Voor sommige mensen kan het neerkomen op enkele tientjes per maand. Het is afhankelijk van de hoogte van het pensioen. Men hoeft trouwens niet bang te zijn voor een geheel lege portemonnee. De pensioenen worden niet gehalveerd, het gaat waarschijnlijk om kortingen van ongeveer 5 procent.

‘Maar het gaat wel om een grote groep mensen. Voor twee pensioenfondsen voor de metaalbedrijven dreigt al langer dat ze de pensioenen volgend jaar moeten verlagen. Twee andere grote pensioenfondsen, ABP voor ambtenaren en PFZW voor zorg en welzijn, worden ook getroffen. Lang dreigden voor hen kortingen per 2021 maar hun positie is zo achteruit gegaan, dat ze misschien al volgend jaar de pensioenen moeten verlagen. Het gaat in totaal om ruim acht miljoen mensen.’

Dat is een behoorlijke groep. Kunnen zij toch nog iets doen om een goed pensioen veilig te stellen?

‘Buiten het pensioenfonds om kunnen mensen natuurlijk sparen. Met de huidige rentestand valt daar helaas ook weinig mee te verdienen. Mensen kunnen zich wel voorbereiden. Zo kan het helpen om bijvoorbeeld de hypotheek versneld af te lossen. Werkenden kunnen extra pensioen opbouwen door koopsompolissen te kopen. En gepensioneerden kunnen hun uitgaven nog eens tegen het licht houden.

‘Het pensioenakkoord is nog niet geheel uitgewerkt. Als iedereen weer terug is van vakantie gaan ze daarmee verder. Een en ander is nog mogelijk, maar de kortingen lijken uiteindelijk onvermijdelijk.’