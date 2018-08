Wordt Idris Elba de eerste zwarte Bond? Zijn 007-tweet hint er wel op

‘ My name is Elba, Idris Elba .’ Met deze tweet heeft de Britse acteur James Bond-fans dit weekend flink van hun stuk gebracht. Zij zien het als een bevestiging van het nieuws dat al langer rondzingt: Elba wordt de nieuwe 007. En daarmee ook de eerste zwarte Bond.

De tweet kon rekenen op duizenden uitzinnige reacties van fans van de Britse steracteur, bekend van Luther, The Wire en Avengers. Maar een paar uur later sloeg de vertwijfeling alweer toe. De 45-jarige Elba stuurde een nieuwe tweet de wereld in: ‘Geloof de hype niet’. Eerder ontkende hij al meermaals dat hij de nieuwe Bond zou zijn, naar eigen zeggen omdat hij te oud is.

Don’t believe the HYPE... Idris Elba

Toch heeft het er alle schijn van dat Elba in de voetsporen van Daniel Craig treedt. Bond-producer Barbara Broccoli zou tegen regisseur Antoine Fuqua hebben gezegd dat ‘het tijd is voor een James Bond die niet blank is’, zo maakte Fuqua vorige week bekend in een interview met de Daily Star. ‘Ooit zal het gebeuren. En dan is Idris Elba mijn favoriet’, aldus Broccoli volgens Fuqua. Elba’s ruige uiterlijk en gesofisticeerde voorkomen zouden hem geknipt maken voor de rol.

Elba wordt al sinds 2014 genoemd als nieuwe 007. Dat jaar lekten er gehackte e-mails uit van Amy Pascal, het toenmalige hoofd van Sony Pictures Entertainment. ‘Idris moet de nieuwe Bond zijn’, schreef ze in een van die mails.

Sinds Daniel Craig, die de rol vijf keer vertolkte, in 2016 kenbaar maakte dat hij er de brui aan wilde geven, draaide de geruchtenmachine op volle toeren. Toch liet Craig zich overhalen om nog één keer Bond te spelen, in de 27ste film die volgend jaar oktober in de bioscopen te zien zal zijn.