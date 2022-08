Wordt het na de zomer eindelijk rustig op Schiphol?

Op de luchthaven Schiphol hoeft het niet altijd chaos te zijn. Het kan ook gewoon rustig zijn, geen rijen en lege tenten voor de vertrekhal op 22 augustus. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Wat is er aan de hand?

Sinds eind april worden passagiers op Schiphol geconfronteerd met lange wachtrijen, vooral veroorzaakt door een gierend tekort aan beveiligers. Na wat getreuzel kwam de luchthavendirectie eind mei in actie: werknemers kregen onder meer een tijdelijke loonsverhoging à 5,25 euro per uur. Ook organiseerde Schiphol een speciale banenmarkt, waar het alles in de strijd gooide om werkzoekenden te verleiden.

Vervolgens probeerde de luchthaven ook aan allerlei andere knoppen te draaien. Zo werden de passagiersstromen gereguleerd: reizigers die vanwege de wachttijden extra vroeg kwamen, kwamen de terminal niet meer in. De grote verrassing werd de aankondiging van het reizigersplafond. Vanaf juli en augustus zou er een maximumaantal reizigers per dag kunnen vertrekken. Dat lijkt een aardige zet. Er staan inmiddels minder vaak wachtrijen, in vergelijking met twee maanden geleden.

Toch was het afgelopen weekend toch weer druk. Hoe kan dat?

Dat komt deels door Schiphol zelf. Vliegvelden mogen in uitzonderlijke situaties de capaciteit omlaag brengen. Een onafhankelijk coördinator die gaat over de verdeling van de slots, bepaalt vervolgens hoeveel stoelen een maatschappij in moet leveren. Maar luchtvaartmaatschappijen mogen nu zélf bepalen hoe laat ze opstijgen en landen. En daar zit de crux: aangezien het rendabeler is om een toestel zoveel mogelijk vluchten te laten maken, ontstaan piekmomenten, bijvoorbeeld in de vroege ochtend.

Op dezelfde dag, 22 augustus, 'gezellige drukte' voor vertrekhal 3. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Schiphol heeft de mogelijkheid om die piekmomenten af te vlakken, legt slot coördinator Hugo Thomassen. ‘Schiphol kan zeggen: we bolwerken het niet qua personeel, dus we voeren nog meer beperkingen in. Zo mogen er tussen 07:00 en 10:00 maar een beperkt aantal vliegtuigen opstijgen’. Zulke beperkingen zijn vooralsnog niet doorgevoerd, omdat Schiphol ze niet effectief vindt.

Tegelijkertijd speelt er nog iets mee. Het reizigersplafond is voor Schiphol de meest eenvoudige methode om wachtrijen te doen slinken. Toch blijft dat een omstreden maatregel die op veel weerstand van luchtvaartmaatschappijen stuit, die kunnen immers minder tickets verkopen. Schiphol zeilt daarom scherp aan de wind: enerzijds wil het drukte voorkomen, anderzijds wil het niet té veel vluchten schrappen. Maar ie houding maakt Schiphol kwetsbaar voor onvoorziene omstandigheden. Zodra enkele beveiligers uitvallen, zoals afgelopen weekend gebeurde, loopt de operatie weer in de soep. Dan staan reizigers opnieuw lang in een wachtrij.

Hoe moet je als reiziger nu omgaan met die piekmomenten?

Het devies van Schiphol blijft: kom op tijd. Reizigers die vier uur van tevoren aanwezig zijn, lopen het minste risico een vlucht te missen. Wie meer risico durft te lopen, kan de website van Schiphol raadplegen. De luchthaven geeft tot veertien dagen van tevoren een indicatie over de verwachte drukte. Toch blijft dat een gok: ook normale dagen kennen piekmomenten.

Is het na de zomervakantie nog steeds zo druk?

Aanvankelijk hoopte Schiphol dat de tekorten na de zomervakantie waren weggewerkt. Dat blijkt inmiddels niet het geval. Want terwijl er bijna driehonderd meer beveiligers in dienst zijn getreden, komt de luchthaven nog zeker tweehonderd beveiligers tekort. Schiphol houdt daarom ook na de zomer vast aan het reizigersplafond. Daardoor kunnen er in september en oktober minder reizigers vertrekken. De verlenging betekent opnieuw slecht nieuws voor luchtvaartmaatschappijen.

De Londense luchthaven Heathrow, dat eveneens zucht onder een personeelstekort, heeft ook haar reizigersplafond verlengd. Tot eind oktober kunnen er maximaal 100 duizend passagiers vertrekken. British Airways – grootste gebruiker van de luchthaven – neemt daarom het zekere voor het onzekere: deze week maakte de maatschappij bekend fors te snoeien in het aantal vluchten. Tot april 2023 schrapt British Airways in totaal 10 duizend vluchten die vanaf Heathrow zouden vertrekken.