Wordt Hamilton in Zandvoort uitgefloten of tonen Verstappen-fans sportieve kant?

Lewis Hamilton, viert zijn overwinning op het circuit van Silverstone, Groot-Brittannië, op 18 juli 2021. Dat zette kwaad bloed bij de fans van Max Verstappen omdat Verstappen zich op dat moment – door Hamiltons toedoen – in het ziekenhuis bevond. Beeld Getty Images

Jan Lammers, sportief directeur van de Grand Prix van Nederland, wijdde er ruim een maand geleden zijn column in De Telegraaf al aan. ‘Behandel Lewis Hamilton met het respect dat een zevenvoudig wereldkampioen verdient’, was de kop. Zijn oproep aan de fans op Zandvoort: ga de Brit, waarmee Verstappen in een spannende titelstrijd is verwikkeld, niet ‘ordinair uitjouwen’.

Nog hetzelfde weekeinde werd duidelijk dat in ieder geval de Nederlanders bij de race in Hongarije niet gevoelig waren voor Lammers’ pleidooi. Het gefluit richting Hamilton overstemde de woorden van de Mercedes-coureur na de kwalificatie. Vorige week, bij de GP van België, werd Hamilton opnieuw uitgefloten door Verstappen-fans.

De kiem van de aversie is de clash tussen Verstappen en Hamilton in juli bij de GP van Groot-Brittannië. Hamilton knalde bij die race Verstappen in de eerste ronde uit de race. Verstappen crashte zwaar en werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Hamilton, die een tijdstraf kreeg voor zijn actie, won uiteindelijk de wedstrijd en vierde dat uitbundig, met Verstappen nog in een ziekenhuisbed. Het zette kwaad bloed bij Verstappen, maar nog veel meer bij zijn fans.

Voetbalachtig gedrag past niet bij F1

Gejoel op een F1-circuit is geen nieuw fenomeen, maar dat een coureur meerdere races consequent wordt uitgefloten door vele duizenden mensen is dat wel. ‘Het is geweldig dat de fans weer terug zijn, maar ik ben teleurgesteld over het gejoel’, schreef sportief directeur van de Formule 1, Ross Brawn, recent in een column. Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat het ‘voetbalachtige’ gedrag niet thuishoort in de Formule 1.

Max Verstappen is er ‘geen voorstander’ van, maar benadrukt dat hij niet degene is die actief gaat zeggen wat zijn fans wel of niet moeten doen. Dat zal de organisatie van de Nederlandse GP ook niet doen. Het is daardoor gissen hoe de ruim 200.000 grotendeels Verstappen-gezinde racefans zich de komende dagen zullen gedragen.

Woensdag kwam het op een persconferentie van titelsponsor Heineken ter sprake . Het biermerk onthulde de trofee voor de winnaar en had voor de gelegenheid onder anderen oud-wereldkampioenen Jackie Stewart en Nico Rosberg ingevlogen voor een fietsrondje over het circuit.

Rosberg, die in 2016 Hamilton versloeg in de strijd om de wereldtitel, gruwelt van het gejoel. ‘Het is zo makkelijk om te doen als je op de tribune zit, maar je moet begrijpen dat het een coureur echt raakt’, zegt hij. ‘Het is respectloos. Ik weet nog dat een 4-jarig meisje me met haar vader recht in m’n gezicht stond uit te joelen. Dat deed pijn.’

Ander tijdperk, niet enkel racefanaten

Racelegende Sir Jackie Stewart (82) won zijn titels in 1969, 1971 en 1973. Hij kan zich niet herinneren dat hij in die tijd is uitgejoeld. ‘Maar ik ben dan ook een hele aardige vent’, grapt hij. Hij kijkt nuchter naar het bejegenen van Hamilton. ‘Fans zijn altijd fel over degene die zij zien als een soort halfgod. Het is passie. Daarnaast zitten we in een ander tijdperk. De sport wordt groter en daarmee het publiek breder. Het zijn niet enkel meer de racefanaten die op de tribune zitten.’

Het bleef na het incident over Verstappen en Hamilton overigens niet enkel bij gemor op circuits. Na de clash regende het racistische berichten op sociale media. Verstappens team Red Bull nam er direct met een statement afstand van. Het team ontsloeg in de weken daarna ook een werknemer, nadat er racistische appjes van zijn hand waren opgedoken.

Hamilton reageerde verheugd op de steun aan zijn adres. Voor het eerst voelde hij zich niet alleen in de Formule 1, zei hij. De Brit wordt sinds zijn opgroeien in een klein stadje boven Londen achtervolgd door racisme. Hij ervoer het op school en later ook op circuits, waar hij vaak de enige zwarte coureur was. Het maakt het uitjoelen van Hamilton extra gevoelig.

Fatsoen moet je doen

Directeur Jan Lammers zegt dat het in zijn ogen om fatsoen draait. ‘Ik hoop gewoon dat ze het niet doen en zo hun eigen evenement beschermen. Honderden mensen hebben de afgelopen jaren gewerkt om er iets moois van te maken. Ik zou het heel naar en jammer vinden als dat besmeurd wordt door mensen die een beetje emotioneel reageren.’

Voor de fans die toch willen joelen, heeft hij een alternatief. ‘Lewis verwacht niet dat hij hier met applaus ontvangen wordt. Dus als je zo’n hekel aan hem hebt, zorg dan dat je hem geen gelijk geeft en applaudisseer.’