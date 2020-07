Wordt er beter getest in het buitenland?

Een zorgmedewerker in Italië test op het coronavirus. Beeld EPA

Italië: het beste jongetje van de klas

Het is wel eens anders geweest, maar qua ­coronacijfers is Italië momenteel het beste jongetje van de klas. ­Dagelijks worden tussen de 30- en 60 duizend Italianen onderworpen aan een test en daarvan blijkt slechts 0,5 procent besmet. Ter vergelijking: in Nederland ligt dat percentage met zo’n 20 duizend tests per dag rond de 1 procent. Omdat er tot halverwege juni bijna 80 duizend tamponi per dag werden afgenomen – alleen al in Rome zijn er elf plekken waar je kunt worden getest zonder je auto te verlaten – zijn er nauwelijks wachttijden. De uitslag is er na maximaal 24 uur.

Hoewel de cijfers in vergelijking met andere ­Europese landen positief zijn, stemmen ze in Italië toch vooral on­zeker. Komt dit door goed beleid of omdat we de verkeerde mensen testen, vraagt Andrea Crisanti, een van de ­belangrijkste virologen van Italië, zich af. Nu worden vooral mensen getest met symptomen, maar zou het niet veel verstandiger zijn ook jongeren te testen, of inreizende toeristen? Die discussie wordt volop gevoerd in de verschillende regio’s. Zo denkt Toscane erover na bij drukke uitgaansgelegenheden plekken in te richten waar jongeren zich kunnen laten ­testen.

Duitsland: capaciteit in overvloed

Ook in Duitsland worden de persconferenties zorgelijker van toon. Ruim 3.500 mensen uit alle hoeken van het land zijn afgelopen week positief getest. Lothar Wieler, de Duitse Van Dissel, sprak van een ‘werkelijk zeer onrustbarende’ ­situatie en smeekte ­vakantie- en feestgangers zich alsjeblieft ‘fatsoenlijk’ te gedragen.

Sinds vorige week adviseert het RKI ook mensen met lichte klachten zich te laten testen. Want testcapaciteit, dat heeft Duitsland in overvloed. Twee weken geleden (de cijfers lopen wat achter) werden 531.571 tests uitgevoerd. Maar de maximale capaciteit ligt meer dan dubbel zo hoog, op bijna 1,2 miljoen tests per week. Wat te doen met deze schier eindeloze hoeveelheid watten­staven en testvloeistof?

Gezondheidsminister Jens Spahn (CDU) wil tests verplicht stellen voor vakantiegangers die terugkeren uit risicogebieden, waarschijnlijk per volgende week. Dat besluit is omstreden, vooral linkse politici vinden dat een te grote inbreuk op de burgerlijke vrijheden.

Spahn krijgt bijval uit de deelstaat Beieren, dat zich vanaf het begin van de pandemie laat roemen om zijn strenge beleid. Vorige week maakte minister-president ­Söder (CSU) coronatests voor iedereen gratis, ook zonder symptomen.

Spanje: achter de feiten aan

Soms gaat alles volgens het boekje. Toen afgelopen zaterdag werd ontdekt dat twee personeelsleden en een klant van café Urban’s in Oviedo het virus onder de leden hadden, werd die informatie onmiddellijk gedeeld. De ­gezondheidsdienst van de regio Asturias vroeg iedereen die in de bar was geweest zich te melden. Binnen twee dagen werden er honderden tests gedaan, die enkele nieuwe gevallen opleverden.

Maar zo vlekkeloos gaat het in grote delen van Spanje allang niet meer. Ook hier kan de wachttijd voor een test op­lopen, maar de meeste onrust is er over het gebrek aan rastreadores: de mensen die het contact- en brononderzoek doen. In Catalonië ­liepen de contactonderzoekers zodanig achter de feiten aan dat het ­virus er inmiddels weer vrijelijk circuleert. Ook in Madrid is er een schromelijk tekort. De overheid ontkende dat lange tijd, maar de feiten spraken voor zich: er waren opvallend veel ‘losse’ ziektegevallen, maar clusters werden er nauwelijks ontdekt.

In Spanje worden gemiddeld maar 3 nauwe contacten per besmetting gevonden. Volgens Spaanse media is dit de belangrijkste oorzaak voor de nieuwe uitbraken. In Nederland is dit getal 2,8.

Groot-Brittannië: al een kwart getest

Het Britse testbeleid kwam langzaam op gang, zeker in vergelijking met Duitsland, maar inmiddels is Groot-Brittannië koploper in Europa. Bijna 15 miljoen Britten hebben een test gedaan, bijna een kwart van de bevolking. Iedereen die symptomen heeft of samenwoont met iemand die ze heeft, kan via de site van de ­National Health Service een test regelen bij een testcentrum. Daarvan zijn er honderd verspreid over het land. Wie is getest krijgt binnen een dag de uitslag.

Het laten opsturen van een thuistest is ook ­mogelijk, maar deze ­manier van testen is iets minder betrouwbaar en de uitslag laat langer op zich wachten. Totdat de uitslag er is, bekend­gemaakt via mail of een sms’je, word je geacht binnen te blijven. Ook mensen die in contact zijn geweest met iemand die positief getest is, wordt geacht een test te laten uitvoeren. Tevens zijn testen beschikbaar voor alle inwoners van steden die hard getroffen zijn door het virus. Dat geldt voor vier ­steden: Leicester, Luton, Pendle en Blackburn. Tot nu toe zijn er iets meer dan 300 duizend Britten positief getest. De sero­logische test, die aantoont of iemand covid-19 heeft gehad, is alleen ­beschikbaar voor Britten die in de gezondheidszorg werken.