Wordt dit de opvolger van Trump bij de presidentsverkiezingen van 2020?

Over een maand vertrekt hij bij zijn bedrijf Starbucks en in een interview gedroeg hij zich als een presidentskandidaat. Komt Trumps opvolger van Starbucks?

Howard Schultz Foto AFP

Hoe hard hij zijn presidentiële plannen ook ontkende, Howard Schultz klonk al als een echte presidentskandidaat, dinsdagochtend in een interview met tv-station CNBC. De 64-jarige oprichter van de Starbucks-keten had precies de mix van problemen, percentages en patriottisme meegenomen die elke politieke handelsreiziger in zijn koffer heeft zitten als hij langs de deuren gaat om zijn product aan te prijzen. De man die de Amerikaanse koffiecultuur veranderde bleek nog meer ideeën te hebben om Amerika beter te maken.

Schultz, nu nog voorzitter van de raad van commissarissen van Starbucks, gaat over een maand bij het bedrijf weg. Dat is mooi op tijd voor een eventuele presidentskandidatuur voor 2020. Zelf zei hij dat hij ‘nog geen specifieke plannen’ heeft en gewoon ‘als burger wil gaan bijdragen aan de nationale zaak’. Maar juist met zijn vage vergezichten was hij best concreet. ‘Ik wil de belofte van ons land repareren, en onze status in de wereld herstellen’, zei hij. Hoe kan dat anders dan als president?

Amerikaanse droom

Hij komt van ver. Hij is een vleesgeworden Amerikaanse droom. Geboren in de projects van Brooklyn, de woontorens voor de armen, kreeg hij een sportbeurs van de universiteit van Northern Michigan om als eerste in zijn familie te gaan studeren. Hij werd verkoper van koffiemachines en ontdekte zo in de jaren zeventig een tentje in Seattle, Starbucks geheten, waar echte liefhebbers goede koffiebonen verkochten, en kwam er zo achter dat er ook andere koffie bestaat dan druppelkoffie. Na een bezoek aan Italië ging er een tweede lichtje branden: koffie drinken is een cultuur, een sociale bezigheid. Dat wilde hij ook in Amerika. Inmiddels heeft Starbucks 21 duizend vestigingen wereldwijd. Schultz zelf heeft naar schatting 2,5 miljard dollar.

Als zakenman had hij tegelijkertijd sociaal en minder sociaal gezicht. Hij was goed voor zijn werknemers, met relatief hoge lonen, betaald ouderschapsverlof, aandelenpakketten en studiemogelijkheden. Maar hij bekommerde zich minder om de wereld daarbuiten. Multinational Starbucks werd een beruchte belastingontwijker (in het Verenigd Koninkrijk draaiden ze een miljardenomzet maar boekten administratief geen pond winst) en werd symbool van de internationalisering van binnensteden wereldwijd, waar het bedrijf veel lokale middenstanders wegconcurreerde.

Als hij presidentskandidaat wordt zal dat niet als Republikein zijn . Schultz signaleert een ‘gebrek aan waardigheid en gebrek aan respect’ in de regering-Trump. ‘Ik denk dat we veel beter kunnen.’

Maar ook maakt hij zich zorgen over de Democraten, zei hij in het interview, omdat hij die ‘zo ver naar links gaan’. Gezondheidszorg via de overheid bijvoorbeeld, wie gaat dat betalen? ‘De Democraten moeten ophouden met die onwaarheden’, vindt Schultz.

Howard Schultz Foto Photo News

Hij is meer van de derde weg, van een technocratie bijna, à la Michael Bloomberg, de voormalige burgemeester van New York. ‘Zet de beste mensen bij elkaar’, zegt Schultz, die denkt dat alleen daarmee een economische groei van 4 procent en grote bezuinigingen op pensioenen en uitkeringen mogelijk zijn, waarmee hij de staatsschuld van 21.000 miljard dollar te lijf wil gaan. Ook verder is zijn agenda die van een probleembestrijder: weg met de pijnstillerepidemie, weg met de crisis in de geestelijke gezondheidszorg, weg met de raciale spanningen.

‘Laten we een centristische benadering kiezen. We kunnen alleen het juiste doen als we de juiste mensen hebben, mensen die weten wat het is om Amerikaan te zijn, in plaats van wat het is om Republikein of Democraat te zijn.’

Schultz sprak met minachting over ‘de politieke klasse’, die hij verantwoordelijk houdt voor de polarisatie en het dysfunctioneren van Washington. Nee, dan hij. In april werden twee zwarte jongens op last van een bedrijfsleider door de politie gearresteerd in een Starbucks-vestiging in Phildelphia. Ze waren alleen maar aan het wachten op een zakelijke afspraak. Schultz loste het op: alle medewerkers kregen les in discriminatie en daarnaast kondigde hij aan dat klanten voortaan niets meer hoeven te kopen om in de winkel te mogen vertoeven.

Zo makkelijk is het dus, een land besturen.